Nuevo incendio en la Agencia EFE. La dirección de la agencia pública de noticias, que encabeza Miguel Ángel Oliver, ex secretario de Estado de Comunicación de Pedro Sánchez, se ha vuelto a repartir este año un bonus total que roza los 700.000 euros pese a que la compañía sigue en números rojos cercanos a los 20 millones de euros y la deuda ha aumentado, según han comunicado a la plantilla de la empresa en una reunión esta semana -las cuentas no están aprobadas aún por la SEPI, el accionista principal-. «Estamos más endeudados, pero mejor que nunca», dijeron en la reunión, según una nota publicada por el Sindicato Independiente (SI).

«Y en este contexto alarmante, sin embargo, hay casi medio centenar de afortunados y afortunadas que se reparten alrededor de 700.000 euros de bonus. En el SI nos parece intolerable que puedan repartirse los famosos DPPO (dividendos participados por objetivos) mientras seguimos en pérdidas tan abrumadoras», señala el SI, que advierte que la relación entre la dirección y la representación social de EFE está rota.

En otra nota, el sindicato UGT explica que «las secciones sindicales han puesto en cuestión que los directivos cobren incentivos con el sistema de retribución variable (DPPO) dada la situación económica y patrimonial de EFE y han pedido información acerca de los criterios y del procedimiento que se sigue para que se produzca ese cobro. Resulta poco coherente y poco eficiente abonar esas retribuciones a los responsables de la gestión de unas cuentas tan malas y una deuda tan abultada», destacan.

La dirección de EFE defendió estos bonus, pese a las pérdidas. «Ante este cuestionamiento, la dirección ha vuelto a defender esta retribución con DPPO con argumentos, a nuestro juicio, poco claros. La representación legal de la plantilla ha incidido en que se desconocen esos objetivos y ha vuelto a preguntar en base a qué se determinan, quién los fija y los autoriza», señala UGT.

El Sindicato Independiente explica en su nota que la «excusa» de la dirección fue que «cada miembro de la dirección (altos cargos, delegados, etc.) tiene unos objetivos que pacta con su superior directo. Por ejemplo, si su departamento prevé un resultado desastroso y luego no es tan desastroso, se considera que el objetivo está, al menos parcialmente, cumplido».

«Lo que no nos aclararon fue cuáles son esos objetivos. Es evidente que somos los miembros de la plantilla los que cumplimos esos objetivos secretos para los departamentos, pero luego los bonus los cobran otros. Incluso con resultados pésimos. Incluso con la empresa en pérdidas continuas. EFE cuenta con 26 directores. Con estos desastrosos resultados, esta cifra es una exageración incomprensible», denuncia el SI.

En cambio, donde sí se ha propuesto recortar costes es por ejemplo, en la contratación de servicios externos. «Se ha trasladado que los colaboradores deben ser los justos y necesarios», dice UGT.

«Además, ahora con la visita del Papa a Canarias han dicho que no va a ir nadie de Madrid. Que se va a hacer con colaboradores de allí. Pero para bonus sí que hay», se queja el SI.