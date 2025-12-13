La Agencia EFE disparó sus contrataciones un 149% en 2021 con un gerente del PSOE afín a Montero y Chaves

La agencia pública de noticias EFE, controlada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) adscrita al Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero, disparó sus contrataciones un 149% en el año 2021 con un gerente del PSOE afín a la propia vicepresidenta primera del Gobierno.

Se trata de Enrique Cervera Grajera, el que fuera portavoz de la Junta de Andalucía y director adjunto del Gabinete de Manuel Chaves –ex presidente andaluz condenado por los ERE fraudulentos– en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En concreto, Cervera fue nombrado director gerente de la Agencia EFE en septiembre de 2020, pocos meses después de que llegará Gabriela Cañas a la presidencia de esta empresa pública. Cervera sustituyó a Rocío Reinoso, otra integrante del clan del rebujito de Montero –como se conoce al grupo de altos cargos que dieron el salto con ella de la Junta de Andalucía al Gobierno central en 2018– y muy cercana a Vicente Fernández, según las fuentes consultadas.

Fernández es el ex presidente de la SEPI detenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el pasado miércoles por su relación con Servinabar, la empresa de Santos Cerdán implicada en las mordidas de la trama PSOE para la que trabajó a partir de 2021. Vicente Fernández, también hombre de confianza de Montero, dejó la presidencia en octubre 2019 por su imputación en el caso Aznalcóllar. Sin embargo, siguió moviendo hilos en el devenir de la SEPI, según distintas fuentes.

Fue en 2021, con Cervera ya como director gerente de EFE, cuando la agencia pública de noticias incrementó sus contrataciones un 149%, o lo que es lo mismo, en un importe de más de 6 millones de euros, pasando de los 4,04 millones de euros adjudicados en 2020 a un total de 10,06 al cierre de 2021, según la plataforma Gobierto.

En el ejercicio de 2018, año en que se produjo el cambio de Gobierno tras la moción de censura contra Mariano Rajoy (PP), la Agencia EFE había registrado contrataciones por un total de 3,88 millones de euros, recoge el mismo portal. Y en 2022, tras el cese de Cervera a mediados de año, la cifra volvió a ser de 4,64 millones después de dispararse en 2021.

Este aumento considerable de los contratos por parte de la agencia pública de noticias dependiente de la SEPI resulta significativo teniendo en cuenta que los investigadores han realizado en estos días requerimiento de información en las sedes de otras empresas de dicho conglomerado estatal ante la sospecha de adjudicaciones irregulares vinculadas a la trama PSOE.

Además de requerir documentación en las oficinas de la SEPI, la UCO también ha hecho lo propio en otras empresas del holding estatal como Sepides, Correos, Enusa o Cofivacasa, entre otras. Se da la circunstancia de que Cervera, ex director gerente de la Agencia EFE entre 2020 y 2022, también ha trabajado en Sepides y en Correos bajo mandato del Gobierno socialista de Pedro Sánchez.

En 2020, antes de recalar en EFE, fue director de Marketing de Sepides, y tras salir de la agencia pública de noticias a mediados de 2022, fue colocado como director de Estrategia y Desarrollo de Negocios de Correos, puesto que ocupó hasta marzo del año pasado. Al frente de Correos, en el momento de su fichaje, estaba Juanma Serrano, el que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez en la oposición.

En la actualidad, Cervera sigue vinculado al principal operador postal del país como director general de Correos Telecom, la filial de telecomunicaciones del Grupo Correos.

Abogado y periodista

Licenciado en Derecho, miembro del Colegio de Abogados de Sevilla y del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (perteneció al diario El Correo de Andalucía), Cervera ejerció como abogado en Suárez Palomares Abogados SL en 2012 tras su aventura en Madrid junto a Manuel Chaves. Entre 2012 y 2020 fue director de la consultora CyC Comunica SL, hasta que lo fichó María Jesús Montero para llevar la comunicación de Sepides.

El pasado miércoles fue detenida también Leire Díez, la fontanera del PSOE que reportaba a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del partido, sobre su trabajo en las cloacas y que fue enchufada precisamente en Correos, siendo directora de Relaciones Institucionales y máxima responsable de Filatelia entre 2022 y 2024. Previamente, fue directora de Comunicación de ENUSA entre 2018 y 2021.

Esta empresa pública del uranio perteneciente a la SEPI también fue visitada este viernes por la UCO de la Guardia Civil, al igual que Cofivacasa, cuya sede se encuentra en la décima planta del mismo edificio que la Agencia EFE en Madrid. Eduardo Riesco, director corporativo de EFE desde 2024, estuvo vinculado previamente a la asesoría jurídica de Cofivacasa.