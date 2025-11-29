La situación económica de la empresa pública estatal Agencia EFE va en caída libre. Al menos así lo reflejan los resultados económicos y las críticas internas a algunas informaciones que distribuye a sus clientes. La cúpula de la Agencia EFE, presidida por Miguel Ángel Oliver, ex alto cargo en los gobiernos de Pedro Sánchez, admite en privado que las pérdidas este año serán de 18 millones de euros, más que en 2024, cuando registró unos números rojos de 15,3 millones.

Es la previsión que hace para el conjunto del año la propia cúpula de la Agencia EFE, según explican fuentes internas. Pero las cuentas hasta septiembre ya están cerradas y son seguras: casi 14 millones de euros en los primeros nueve meses del año, según los informes a los que ha tenido acceso este diario.

En concreto, hasta septiembre las pérdidas de la Agencia EFE fueron de 13,98 millones de euros, frente a los 12,3 millones de 2024. Los ingresos hasta septiembre cayeron ligeramente sobre el año anterior de 64,1 a 63,7 millones de euros.

La situación patrimonial es peligrosa. El patrimonio neto de la primera agencia de noticias en español es negativo en 47,4 millones, superior al del año pasado (32,3 millones), lo que deja de nuevo a la agencia EFE a las puertas de la causa de disolución. Además, tiene 14 millones de deuda con entidades de crédito.

En el ejercicio anterior consiguieron revertir esa situación gracias a que no se cuentan las pérdidas de los años 2020 y 2021 por la ley que aprobó el Gobierno para paliar los efectos de la pandemia, y porque en 2024 la SEPI, accionista único de la empresa, inyectó 18 millones de euros en forma de préstamo participativo para darle la vuelta a las cuentas y sacarla de la quiebra.

Oliver fue designado presidente de la Agencia EFE en diciembre de 2023, en sustitución de Gabriela Cañas. Oliver fue miembro del Gobierno de Sánchez, secretario de Estado de Comunicación, y este año completará su segundo ejercicio completo al frente de la agencia.

De momento, Oliver no ha podido convertir las pérdidas de la agencia EFE en beneficios. Desde 2022 las pérdidas acumuladas sumarán más de 60 millones de euros.

La credibilidad de la agencia, según parte de la plantilla, no anda mejor que las cuentas. Además de los errores de bulto del año pasado -falsa muerte del escritor Fernando Aramburu, accidente de un helicóptero…- , que provocaron gran revuelo externo e interno, la manipulación de algunas informaciones se mantiene.

Ha sorprendido y enfadado internamente que la agencia EFE de Oliver no distribuyera entre sus abonados ni una línea sobre la primera manifestación contra la gestión de Sánchez de la DANA en Paiporta, el 21 de noviembre. La agencia EFE, que sí ha informado puntualmente de las manifestaciones en la comunidad valenciana contra el ya ex presidente, Carlos Mazón.

Hace unos días se lanzó por redes sociales la noticia de la sentencia del Tribunal Supremo condenando al fiscal general del Estado, Gabriel Ortiz, señalando que la condena era por su «presunta» filtración de datos del novio de Isabel Díaz Ayuso. Calificaba de «presunta» la filtración pese a que la condena ya era firme.

En cambio, no habló de presuntas mordidas cuando lanzó por redes sociales la noticia que afectaba al presidente de la Diputación de Almería, del PP, que fue detenido por cobrar supuestamente mordidas.

Hay más ejemplos. El 24 de noviembre se lanzó la noticia de la detención en Cuba del violador Martiño Ramos haciendo referencia a que era «ex militante de la extinta En Marea», socio del PSOE. Fuentes sindicales señalan que ese teletipo se cambió después cuando se lanzó para los clientes internacionales y ya se quitó su militancia política.