La Agencia Efe, presidida desde diciembre de 2023 por Miguel Ángel Oliver, ex secretario de Estado de Comunicación de Pedro Sánchez, ha elevado sus pérdidas en el primer trimestre del año hasta los 4,42 millones de euros, agravando su ya delicada situación financiera. En los tres primeros meses de 2024, ya con Oliver al frente en su totalidad, Efe registró unos números rojos de 3,77 millones, según los documentos a los que ha tenido acceso este diario. Al final del ejercicio acumuló pérdidas de 15,3 millones -ligeramente mejor que en 2023-.

La agencia pública Efe registró unos ingresos en los tres primeros meses del año de 21,1 millones de euros, ligeramente peor que los del periodo enero-marzo de 2024. El resultado de explotación fue negativo en 5,1 millones de euros, también peor que en enero-marzo de 2024.

La evolución económica de este 2025 de la agencia pública de noticias apunta de nuevo a un año de números rojos que agravará la situación financiera de la empresa. Efe tiene un patrimonio negativo de casi 38 millones de euros, aún más que en 2024, y sólo se mantiene como empresa en funcionamiento por las aportaciones que hace la SEPI, su accionista único.

La SEPI inyectó 15,5 millones en 2022 y 25,7 millones en 2023, lo que suman más de 40 millones en apenas dos años de dinero extra de las arcas públicas. Pese a ello, como publicó este diario, Efe ha repartido un millón de euros en bonus a sus directivos pese a perder 32 millones en esos años.

Pero la parte económica no es sólo la que hace agua en Efe. Los errores en las noticias han sido claros e inéditos por su cantidad, mientras que crecen las quejas internas sobre la falta de independencia de los profesionales por la intromisión de Moncloa.

La Agencia Efe ha puesto en marcha Verifica, un departamento para luchar contra la desinformación y los bulos, argumento de defensa del Gobierno contra las numerosas noticias que hacen referencia a la corrupción del Ejecutivo y del PSOE.

Sin embargo, Verifica no ha entrado en el reciente bulo sobre las intenciones de un guardia civil de poner una bomba lapa a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. «Eso no lo ha querido verificar», se quejan desde una central sindical. Éstos son los últimos trabajos de Efe Verifica: un vídeo de un bombardeo ruso sobre Kiev que no es, o que el incremento de los ictus entre los jóvenes andaluces no tiene que ver con la vacuna del coronavirus.

Además, tanto Comisiones Obreras como el sindicato independiente han cargado contra Oliver por haber maniobrado para sacar adelante con UGT el Plan Estratégico sin haber dado un sólo papel a los sindicatos sobre el Plan Estratégico. «Quería un cheque en blanco, no podemos aprobar un texto que no conocemos», señalan los críticos.

A finales de mayo, Comisiones Obreras lanzó un duro comunicado contra Oliver, conocido internamente como MAO. «Esta sección sindical teme que con la aplicación de ese Plan se marque a Efe un rumbo parecido al que ha llevado a RTVE a apostar por productos polémicos como La familia de la tele. Y esa no es la deriva que queremos para la Agencia EFE. No queremos que la vulgarización afecte a la información que ofrecemos y que nos hagan perder nuestra razón de ser y que tenga implicaciones impredecibles en la plantilla», señala.

Comisiones Obreras acusa a Oliver-MAO de «ascensos a dedo» y de repartir complementos como «premios a la fidelidad». «En este sentido, también merece una mención especial el director de Recursos Humanos y Organización, Jorge Hernández Marijuán, que, con la complicidad de su segundo infiltrado de a bordo, Pablo Soria Carrera, están ensuciando los procesos de selección de empleo en EFE», dice la nota.

«Tenemos conocimiento de que existen irregularidades y que están intentando meter por la puerta de atrás a personas que no cumplen con los requisitos. Parece que también el director Corporativo, Eduardo Riesco Almarza, anda en estas labores», insiste.

A estas críticas se han unido el Sindicato Independiente y UGT. UGT ha denunciado en una nota el meteórico ascenso de un trabajador saltándose en su opinión las normas internas.

«Esta es la historia de una decisión inexplicable que refleja el modus operandi de la dirección de Efe: hay un redactor que, tras algunos años en delegaciones de esta agencia, consigue una plaza como redactor nivel de acceso D (el más bajo que contempla el actual convenio colectivo) el 1 de octubre de 2024. Pasados sólo doce días, es ascendido a dedo a subdirector, y por el camino le consolidan la categoría de jefe de área. Todo un ascenso meteórico el suyo. Lo que pasa es que con ese paso, la dirección da un trato de favor, pervierte un procedimiento de ingreso y de promoción que debería ser igual para todas y todos en Efe y transgrede y se desvincula de sus propios actos y principios, también del convenio», denuncia.

«El nivel de redactor de nuevo acceso D se supone que dura tres años, tras los cuales se pasa al C durante otros dos. Estos dos niveles de acceso eran, según se hartó de asegurar la dirección de Efe, imprescindibles para ahorrar costes dada la delicada situación de las cuentas de la empresa. ¡En este caso el ahorro sólo ha durado doce días!», señala.