Los árbitros ya no se esconden y quieren ser protagonistas: «Es tu puñetero partido»

Los árbitros de la final de la Copa del Rey no ocultaron su deseo de ser protagonistas. En la previa, Adrián Cordero Vega, cuarto árbitro, y Javier Alberola Rojas, colegiado principal del encuentro, tuvieron una charla sobre el partido en la que el primero le dijo al segundo: «Que jueguen o que no jueguen. Es tu puñetero partido».

Para un árbitro, pitar la final de la Copa del Rey es el mayor premio de la temporada. Este año, la RFEF decidió otorgarle ese honor a Alberola Rojas, pese a no ver el penalti sobre Mbappé, que dejó al jugador del Real Madrid sangrando. El colegiado del comité castellano-manchego quería tener su protagonismo en la final en la que Atlético y Real Sociedad se jugaban el fútbol.

«Es un espectáculo. Vas a favorecer el espectáculo. La gente quiere fiesta. Dales fiesta», le reiteraba Cordero Vega a Alberola Rojas, mientras caminaban por el césped de La Cartuja horas antes de que empezara el encuentro. Atlético y Real Sociedad buscaban su primer título del año, pero enfrente tendrían a un árbitro con intención de ser protagonista.

«Que jueguen o que no jueguen. Es tu puñetero partido». 🔊 Cordero Vega, a Alberola Rojas antes de la 𝒈𝒓𝒂𝒏 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍.#LaCopaMola #LaCasaDelFútbol #DeportePlus pic.twitter.com/kGGh7lwMG6 — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 18, 2026

Alberola quería poner en práctica el consejo de su compañero de profesión y controlar su «puñetero partido», como captaron las imágenes de Movistar Plus+. Durante el choque, el colegiado de Ciudad Real mostró un total de cinco cartulinas amarillas, dos al Atlético y tres a la Real Sociedad.