Feijóo acusa a Sánchez de más de 100 subidas de impuestos: «Se penaliza el esfuerzo y se castiga al que trabaja»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha redoblado su ofensiva contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa al Ejecutivo de haber aplicado «más de 100 subidas de impuestos» y de sostener un modelo que, a su juicio, «penaliza el esfuerzo y castiga al que trabaja». Lo ha hecho desde el Parador de Córdoba. El popular ha sido el encargado este domingo de clausurar la Intermunicipal, como arranque de la precampaña para las próximas elecciones del 17 de mayo.

El líder popular ha criticado a la candidata socialista a la Junta, María Jesús Montero, como ministra de Hacienda durante ocho años, dibujando un país sometido a una presión fiscal creciente mientras, según denuncia, empeoran los servicios públicos y se dispara la deuda.

Feijóo ha comparado el modelo económico del Gobierno central con el que, asegura, se ha desarrollado en Andalucía bajo la presidencia de Juanma Moreno. Según el líder del PP, la comunidad autónoma representa «un ejemplo de que es posible pagar menos impuestos y mejorar los servicios», una afirmación que ha utilizado como eje para cuestionar la política fiscal de Montero, a la que calificó de «ensañamiento recaudatorio».

El dirigente popular insistió en que millones de españoles perciben cada día el impacto de esta política en su vida cotidiana. «Lo notan cuando hacen la compra, cuando levantan la persiana o cuando encienden el ordenador», afirmó, en referencia a trabajadores, autónomos y empresarios. A su juicio, el Gobierno ha convertido el sistema tributario en una herramienta para «exprimir al que arriesga», generando dudas incluso sobre si «merece la pena trabajar» en España.

Feijóo fue más allá y vinculó el incremento de la presión fiscal con la debilidad parlamentaria del Ejecutivo. Según sostuvo, las subidas de impuestos no responden a una mejora de los servicios públicos, sino a la necesidad de «comprar apoyos» políticos para mantenerse en el poder.

La España de Montero: sin presupuestos

El líder del PP también arremetió contra la situación institucional del país, denunciando la ausencia de presupuestos generales del Estado durante toda la legislatura. Un hecho que ha calificado de «inédito» en democracia y que, en su opinión, evidencia un Gobierno «sin dirección» que actúa «a golpe de improvisación».

Frente a este escenario, Feijóo defendió el modelo andaluz como alternativa. Según explicó, en los últimos años la comunidad ha experimentado un cambio basado en la «estabilidad, la bajada de impuestos y la gestión eficaz», elementos que considera replicables a nivel nacional. «En Andalucía se paga menos y se recibe más», afirmó, presentando esta fórmula como la prueba de que es posible combinar crecimiento económico con alivio fiscal.

En contraste, reivindicó al Partido Popular como una fuerza centrada en la gestión y en los resultados, frente a lo que describió como un Ejecutivo dedicado al «ruido» y a la confrontación. «Nosotros ofrecemos estabilidad donde otros ofrecen líos», resumió, en una frase que sintetiza la estrategia del PP de cara a los próximos procesos electorales.

El PP pide el voto como un «préstamo»

El líder popular ha abandonado en esta campaña la defensa del voto útil. Feijóo ha defendido que el voto «no pertenece a ningún partido» y lo ha pedido como «un préstamo» para consolidar «el cambio» de Moreno en Andalucía. «Los votos no se regalan, sino que se prestan. Un préstamo de 4 años y rendir después», ha sostenido.

Feijóo ha evitado mencionar a Vox de manera explícita, refiriéndose a la formación que lidera Santiago Abascal solo de manera indirecta. El popular ha reivindicado las ventajas de la mayoría absoluta para evitar «líos».