Juanma Moreno pide a los alcaldes que se movilicen para mantener la mayoría: «Salgamos a la calle a convencer»

El candidato del PP en Andalucía, Juanma Moreno, pide el máximo compromiso y movilización a los alcaldes para mantener la mayoría absoluta. El objetivo del popular es reeditar el resultado de las anteriores elecciones y evitar pactar con Vox.

Para ello, Moreno es consciente de que necesita que los alcaldes se involucren en la campaña electoral en toda Andalucía: «Salgamos a la calle a convencer», les ha pedido a todos ellos este domingo en la Intermunicipal celebrada en el Parador de Córdoba. Un intermunicipal que, además, sirve de pistoletazo de salida para la preparación de las elecciones del próximo 17 de mayo y que ha clausurado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El control municipal del PP en Andalucía

El PP controla la mayoría de los municipios de Andalucía, así como las diputaciones provinciales. Una implementación territorial que permite a los populares un control total y clave de los escenarios de cara a las próximas elecciones autonómicas para hacer frente a sus adversarios, con todas las encuestas a favor.

«Solo se puede conseguir si nos alineamos todos en un mismo objetivo», ha advertido Moreno, resaltando los 388 alcaldes y las 6 de las diputaciones que controlan los populares.

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