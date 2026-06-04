+Badalona, una nueva etapa para la limpieza y la recogida de residuos de la ciudad

Badalona inicia una nueva etapa en la gestión de la limpieza viaria, la recogida de residuos y los servicios ambientales con la puesta en marcha de +Badalona, la nueva marca que acompañará el despliegue del contrato de servicios urbanos más importante de la historia de la ciudad.

El nuevo contrato, adjudicado a FCC Medio Ambiente, contempla una inversión de 500 millones de euros durante los próximos doce años y sitúa a Badalona entre las ciudades españolas con mayor inversión por habitante en este ámbito.

La ciudad cuenta actualmente con 230.642 habitantes y ha experimentado un importante crecimiento demográfico durante los últimos años. El nuevo modelo de servicio nace con el objetivo de responder a esta realidad, mejorando la limpieza de todos los barrios, incorporando nuevas tecnologías y acercando los servicios a la ciudadanía.

Más allá de la renovación de un contrato municipal, +Badalona representa una transformación integral de la manera de entender la limpieza urbana, la recogida de residuos y la gestión del espacio público.

Inversión de 500 millones de euros

El nuevo servicio supone un salto cuantitativo y cualitativo sin precedentes para la ciudad. Entre los principales indicadores destacan:

• 500 millones de euros de inversión.

• 12 años de duración del contrato.

• Incremento del 30 % de los servicios de limpieza.

• Incremento de la plantilla de 416 a 565 profesionales.

• Incorporación de 149 nuevos puestos de trabajo.

• Renovación completa de la flota de vehículos.

• Hasta 6.000 contenedores distribuidos por la ciudad.

• Implantación de sistemas inteligentes de gestión y sensores.

• Creación de nuevos canales de atención ciudadana.

El objetivo es garantizar una ciudad más limpia, más sostenible, más eficiente y mejor preparada para afrontar los retos futuros.

La mejora del servicio se traducirá en una ampliación generalizada de las actuaciones de limpieza en todos los distritos.

El nuevo contrato incorpora:

• Limpieza con agua a presión en toda la ciudad.

• Refuerzo de la limpieza del paseo marítimo.

• Incremento de la frecuencia de lavado de contenedores.

•Refuerzo de los servicios durante fines de semana y festivos.

• Limpieza específica de parques infantiles y zonas verdes.

• Limpieza de zonas de esparcimiento para animales.

• Brigadas especializadas en retirada de malas hierbas.

• Brigadas de limpieza de taludes.

• Brigadas de eliminación de pintadas y grafitis.

• Equipos específicos para vertidos incontrolados.

• Refuerzo de la limpieza de mercadillos.

• Mejora de los servicios vinculados a fiestas populares y grandes acontecimientos.

Además, se crearán dispositivos especiales para responder con mayor rapidez a incidencias y necesidades extraordinarias en cualquier punto de la ciudad.

Una flota completamente renovada

La renovación de los recursos materiales constituye una de las principales apuestas del nuevo modelo. Toda la flota será sustituida por vehículos más modernos, eficientes y adaptados a las necesidades reales de cada barrio.

La ciudad incorporará nuevas barredoras, baldeadoras, cisternas, vehículos polivalentes, así como qquipos especializados para limpieza y mantenimiento, vehículos específicos para la recogida de residuos y equipos de lavado de contenedores.

Un aspecto especialmente relevante es que aproximadamente el 30 % de la nueva flota será eléctrica, reduciendo significativamente el ruido y las emisiones contaminantes.

Esta modernización permitirá aumentar la capacidad operativa del servicio y mejorar la calidad de las actuaciones en toda la ciudad.

Una transformación profunda de la recogida de residuos

La recogida de residuos experimentará una de las mayores transformaciones de las últimas décadas. El nuevo modelo contempla la sustitución progresiva de los actuales contenedores y la ampliación de la red hasta alcanzar cerca de 6.000 unidades.

Entre las principales novedades destacan:

Instalación de nuevos contenedores de carga lateral.

Incorporación de contenedores metálicos antivandálicos.

Reorganización de las áreas de reciclaje.

Optimización de las islas de cinco fracciones.

Sustitución progresiva de contenedores soterrados.

Refuerzo de la recogida comercial e industrial.

Nuevos servicios para mercados municipales.

Refuerzo de la recogida de muebles.

Recogida de poda y restos vegetales.

Nuevos servicios para zonas industriales.

El objetivo es facilitar el reciclaje, mejorar la accesibilidad y aumentar la eficiencia del servicio.

La digitalización será uno de los pilares fundamentales de +Badalona. Por primera vez, la ciudad dispondrá de un sistema integral de gestión digital que permitirá supervisar en tiempo real la actividad del servicio.

Entre las principales innovaciones destacan:

Sensores inteligentes

Los contenedores incorporarán sensores capaces de informar sobre su nivel de llenado en tiempo real.

Rutas dinámicas

La información obtenida permitirá generar rutas de recogida más eficientes, evitando desplazamientos innecesarios y reduciendo costes operativos.

Control en tiempo real

El Ayuntamiento podrá realizar un seguimiento permanente de:

• Vehículos.

• Servicios activos.

• Recogidas realizadas.

• Incidencias.

• Datos de funcionamiento.

La ciudadanía dispondrá de nuevas herramientas digitales para comunicar incidencias y consultar información relacionada con el servicio.

Todo ello contribuirá a mejorar la eficiencia operativa y la calidad del servicio.

Uno de los objetivos prioritarios del nuevo contrato es acercar los servicios municipales a los vecinos y vecinas. Para ello se pondrán en marcha nuevos canales de atención:

• Web específica del servicio.

• Aplicación móvil.

• Línea telefónica gratuita.

• Atención a través de redes sociales.

• Oficina presencial +Badalona.

Estos canales permitirán comunicar incidencias, solicitar servicios y acceder a información actualizada sobre la limpieza y la recogida de residuos.

+Badalona incorpora una visión alineada con los objetivos europeos de sostenibilidad. Entre las medidas previstas destacan un incremento de la capacidad de reciclaje, la reducción de emisiones contaminantes, una flota parcialmente eléctrica, así como la optimización de rutas, ampliación de los servicios de puntos limpios o la creación de minipuntos limpios de distrito.

El nuevo modelo busca reducir la huella ambiental del servicio y fomentar una gestión más responsable de los residuos.

Más empleo y oportunidades laborales

La puesta en marcha de +Badalona tendrá también un impacto positivo en el empleo local. El nuevo contrato permitirá incorporar 149 nuevos profesionales en distintos ámbitos de la conducción, mecánica, atención ciudadana, etc.

Además, se reforzarán los planes de formación continua, igualdad y conciliación laboral.

El proyecto mantendrá también la colaboración con entidades de inserción laboral y centros especiales de trabajo para favorecer la inclusión de personas con discapacidad.