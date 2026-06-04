Precio de la gasolina hoy 4 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Con el jueves ya en marcha, muchos conductores en Andalucía vuelven a fijarse en el precio de la gasolina antes de repostar. Así que este 4 de junio, con el fin de semana cada vez más cerca, y sabiendo además que hoy es Corpus Christi y que es precisamente festivo en Sevilla y en Granada, no son pocos los que prefieren revisar cuánto cuesta llenar el depósito antes de moverse más de lo habitual, sobre todo teniendo en cuenta que las diferencias entre unas gasolineras y otras siguen siendo bastante claras en varias ciudades. Y para ello, tenemos los datos para consultar dentro del Geoportal gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica que suele actualizar precios a diario y que marca estos a primera hora de hoy, con las gasolineras más baratas en las principales ciudades andaluzas.

Precio de la gasolina hoy 4 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla

Estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves 4 de junio en Sevilla que recordemos, es día festivo por lo que puede que sean más los coches que aprovechan para salir en el caso de hacer puente:

Gasolina 95

Ballenoil : Sevilla, Avenida San Jerónimo, s/n – 1,327 €/l.

: Sevilla, Avenida San Jerónimo, s/n – 1,327 €/l. Moove : Alcalá del Río, Avenida de Andalucía, s/n – 1,327 €/l.

: Alcalá del Río, Avenida de Andalucía, s/n – 1,327 €/l. Family Energy : Utrera, Carretera C.Cial Almazara Plaza (A-376) km 2 – 1,329 €/l.

: Utrera, Carretera C.Cial Almazara Plaza (A-376) km 2 – 1,329 €/l. Tamoil : Sevilla, Calle Pino Central, 14 – 1,329 €/l.

: Sevilla, Calle Pino Central, 14 – 1,329 €/l. APJ : Sevilla, Calle Cojinete, s/n – 1,346 €/l.

: Sevilla, Calle Cojinete, s/n – 1,346 €/l. Gasolinera Utrera : Utrera, Avenida San Juan Bosco, 108 – 1,349 €/l.

: Utrera, Avenida San Juan Bosco, 108 – 1,349 €/l. Petroprix : Sevilla, Calle Parsi 7, 7 – 1,349 €/l.

: Sevilla, Calle Parsi 7, 7 – 1,349 €/l. Nueva Calonge : Sevilla, Calle Metalurgia, s/n – 1,349 €/l.

: Sevilla, Calle Metalurgia, s/n – 1,349 €/l. Ballenoil : Sevilla, Calle Granito, 1 – 1,349 €/l.

: Sevilla, Calle Granito, 1 – 1,349 €/l. Petroprix: Sevilla, Avenida Montesierra, 7 – 1,349 €/l.

Gasolina 98

Q8 : Bollullos de la Mitación, Carretera A-474 de Sevilla a Almonte por Pilas km 7,75 – 1,614 €/l.

: Bollullos de la Mitación, Carretera A-474 de Sevilla a Almonte por Pilas km 7,75 – 1,614 €/l. Shell : Los Palacios y Villafranca, Avenida Parque Norte, s/n – 1,619 €/l.

: Los Palacios y Villafranca, Avenida Parque Norte, s/n – 1,619 €/l. Shell : Osuna, Autovía A-92 km 89 – 1,634 €/l.

: Osuna, Autovía A-92 km 89 – 1,634 €/l. Los Ventolines (Agla) : Pilas, Pilas-Villamanrique km 1,5 – 1,639 €/l.

: Pilas, Pilas-Villamanrique km 1,5 – 1,639 €/l. Meroil : Lora del Río, Avenida de la Campana, s/n – 1,639 €/l.

: Lora del Río, Avenida de la Campana, s/n – 1,639 €/l. Shell : Las Cabezas de San Juan, Carretera A-471 km 16,600 – 1,649 €/l.

: Las Cabezas de San Juan, Carretera A-471 km 16,600 – 1,649 €/l. Astigi : Écija, Autovía A-4 km 450 – 1,659 €/l.

: Écija, Autovía A-4 km 450 – 1,659 €/l. Shell : Sevilla, Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n – 1,659 €/l.

: Sevilla, Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n – 1,659 €/l. Family Energy : Utrera, Carretera C.Cial Almazara Plaza (A-376) km 2 – 1,659 €/l.

: Utrera, Carretera C.Cial Almazara Plaza (A-376) km 2 – 1,659 €/l. Moeve: Sevilla, Carretera E-5/A-4 km 535,8 – 1,669 €/l.

Diésel

Petroprix : San José de la Rinconada, Camino de la Fábrica de Tabaco, 1 – 1,479 €/l.

: San José de la Rinconada, Camino de la Fábrica de Tabaco, 1 – 1,479 €/l. Q8 : Mairena del Aljarafe, Avenida Mariana Pineda esquina Carretera A-8055, s/n – 1,479 €/l.

: Mairena del Aljarafe, Avenida Mariana Pineda esquina Carretera A-8055, s/n – 1,479 €/l. Petrol&Go : Mairena del Aljarafe, Calle Exposición, 22 – 1,479 €/l.

: Mairena del Aljarafe, Calle Exposición, 22 – 1,479 €/l. E.S. La Catria : La Rinconada, Carretera Sevilla-Cazalla km 6,100 – 1,488 €/l.

: La Rinconada, Carretera Sevilla-Cazalla km 6,100 – 1,488 €/l. Moove : Sevilla, Calle Astronomía, 3 – 1,488 €/l.

: Sevilla, Calle Astronomía, 3 – 1,488 €/l. Ballenoil : Sevilla, Avenida San Jerónimo, s/n – 1,488 €/l.

: Sevilla, Avenida San Jerónimo, s/n – 1,488 €/l. Easygas : La Rinconada, Carretera Nacional IV km 529,8 – 1,489 €/l.

: La Rinconada, Carretera Nacional IV km 529,8 – 1,489 €/l. Easygas : San José de la Rinconada, Carrera Sevilla-Brenes km 3,05 – 1,489 €/l.

: San José de la Rinconada, Carrera Sevilla-Brenes km 3,05 – 1,489 €/l. Petroprix : Calonge, Calle Metalurgia, s/n – 1,489 €/l.

: Calonge, Calle Metalurgia, s/n – 1,489 €/l. Plenergy: Sevilla, Calle Metalurgia, s/n – 1,489 €/l.

Precio de la gasolina hoy 4 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz

Las gasolineras más baratas para repostar en Cádiz hoy jueves:

Gasolina 95

Ballenoil : Sevilla, Avenida San Jerónimo, s/n – 1,327 €/l.

: Sevilla, Avenida San Jerónimo, s/n – 1,327 €/l. Moove : Alcalá del Río, Avenida de Andalucía, s/n – 1,327 €/l.

: Alcalá del Río, Avenida de Andalucía, s/n – 1,327 €/l. Family Energy : Utrera, Carretera C.Cial Almazara Plaza (A-376) km 2 – 1,329 €/l.

: Utrera, Carretera C.Cial Almazara Plaza (A-376) km 2 – 1,329 €/l. Tamoil : Sevilla, Calle Pino Central, 14 – 1,329 €/l.

: Sevilla, Calle Pino Central, 14 – 1,329 €/l. APJ : Sevilla, Calle Cojinete, s/n – 1,346 €/l.

: Sevilla, Calle Cojinete, s/n – 1,346 €/l. Gasolinera Utrera : Utrera, Avenida San Juan Bosco, 108 – 1,349 €/l.

: Utrera, Avenida San Juan Bosco, 108 – 1,349 €/l. Petroprix : Sevilla, Calle Parsi 7, 7 – 1,349 €/l.

: Sevilla, Calle Parsi 7, 7 – 1,349 €/l. Nueva Calonge : Sevilla, Calle Metalurgia, s/n – 1,349 €/l.

: Sevilla, Calle Metalurgia, s/n – 1,349 €/l. Ballenoil : Sevilla, Calle Granito, 1 – 1,349 €/l.

: Sevilla, Calle Granito, 1 – 1,349 €/l. Petroprix: Sevilla, Avenida Montesierra, 7 – 1,349 €/l.

Gasolina 98

Q8 : Bollullos de la Mitación, Carretera A-474 de Sevilla a Almonte por Pilas km 7,75 – 1,614 €/l.

: Bollullos de la Mitación, Carretera A-474 de Sevilla a Almonte por Pilas km 7,75 – 1,614 €/l. Shell : Los Palacios y Villafranca, Avenida Parque Norte, s/n – 1,619 €/l.

: Los Palacios y Villafranca, Avenida Parque Norte, s/n – 1,619 €/l. Shell : Osuna, Autovía A-92 km 89 – 1,634 €/l.

: Osuna, Autovía A-92 km 89 – 1,634 €/l. Los Ventolines (Agla) : Pilas, Pilas-Villamanrique km 1,5 – 1,639 €/l.

: Pilas, Pilas-Villamanrique km 1,5 – 1,639 €/l. Meroil : Lora del Río, Avenida de la Campana, s/n – 1,639 €/l.

: Lora del Río, Avenida de la Campana, s/n – 1,639 €/l. Shell : Las Cabezas de San Juan, Carretera A-471 km 16,600 – 1,649 €/l.

: Las Cabezas de San Juan, Carretera A-471 km 16,600 – 1,649 €/l. Astigi : Écija, Autovía A-4 km 450 – 1,659 €/l.

: Écija, Autovía A-4 km 450 – 1,659 €/l. Shell : Sevilla, Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n – 1,659 €/l.

: Sevilla, Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n – 1,659 €/l. Family Energy : Utrera, Carretera C.Cial Almazara Plaza (A-376) km 2 – 1,659 €/l.

: Utrera, Carretera C.Cial Almazara Plaza (A-376) km 2 – 1,659 €/l. Moeve: Sevilla, Carretera E-5/A-4 km 535,8 – 1,669 €/l.

Diésel

Petroprix : San José de la Rinconada, Camino de la Fábrica de Tabaco, 1 – 1,479 €/l.

: San José de la Rinconada, Camino de la Fábrica de Tabaco, 1 – 1,479 €/l. Q8 : Mairena del Aljarafe, Avenida Mariana Pineda esquina Carretera A-8055, s/n – 1,479 €/l.

: Mairena del Aljarafe, Avenida Mariana Pineda esquina Carretera A-8055, s/n – 1,479 €/l. Petrol&Go : Mairena del Aljarafe, Calle Exposición, 22 – 1,479 €/l.

: Mairena del Aljarafe, Calle Exposición, 22 – 1,479 €/l. E.S. La Catria : La Rinconada, Carretera Sevilla-Cazalla km 6,100 – 1,488 €/l.

: La Rinconada, Carretera Sevilla-Cazalla km 6,100 – 1,488 €/l. Moove : Sevilla, Calle Astronomía, 3 – 1,488 €/l.

: Sevilla, Calle Astronomía, 3 – 1,488 €/l. Ballenoil : Sevilla, Avenida San Jerónimo, s/n – 1,488 €/l.

: Sevilla, Avenida San Jerónimo, s/n – 1,488 €/l. Easygas : La Rinconada, Carretera Nacional IV km 529,8 – 1,489 €/l.

: La Rinconada, Carretera Nacional IV km 529,8 – 1,489 €/l. Easygas : San José de la Rinconada, Carrera Sevilla-Brenes km 3,05 – 1,489 €/l.

: San José de la Rinconada, Carrera Sevilla-Brenes km 3,05 – 1,489 €/l. Petroprix : Calonge, Calle Metalurgia, s/n – 1,489 €/l.

: Calonge, Calle Metalurgia, s/n – 1,489 €/l. Plenergy: Sevilla, Calle Metalurgia, s/n – 1,489 €/l.

Precio de la gasolina hoy 4 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Málaga

Si vives en Málaga estas son las gasolineras en las que repostar te saldrá más barato hoy jueves:

Gasolina 95

Gueroil : Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5 – 1,439 €/l.

: Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5 – 1,439 €/l. Ecoarea Alhaurín : Alhaurín el Grande, Polígono La Rosa, Calle Guadalmedina, 13 – 1,439 €/l.

: Alhaurín el Grande, Polígono La Rosa, Calle Guadalmedina, 13 – 1,439 €/l. Plenergy : Algarrobo, Calle Talleres, 4 – 1,439 €/l.

: Algarrobo, Calle Talleres, 4 – 1,439 €/l. Distreax-22, S.L. : Vélez-Málaga, Calle Ignacio Zuloaga, 6 – 1,449 €/l.

: Vélez-Málaga, Calle Ignacio Zuloaga, 6 – 1,449 €/l. Lisbona Oil : Torre del Mar, Calle Angustias, 1 – 1,449 €/l.

: Torre del Mar, Calle Angustias, 1 – 1,449 €/l. Agla : Pizarra, Carretera Subzona a Álora – 1,449 €/l.

: Pizarra, Carretera Subzona a Álora – 1,449 €/l. Fejama 2022, S.L. : Vélez-Málaga, Carretera A-356 km 42 – 1,449 €/l.

: Vélez-Málaga, Carretera A-356 km 42 – 1,449 €/l. Ballenoil : Vélez-Málaga, Camino Higueral, 28 – 1,449 €/l.

: Vélez-Málaga, Camino Higueral, 28 – 1,449 €/l. Petroprix : Vélez-Málaga, Avenida Rey Juan Carlos I, 5 – 1,449 €/l.

: Vélez-Málaga, Avenida Rey Juan Carlos I, 5 – 1,449 €/l. Ballenoil: Cártama, Sector UR.21 Parcela 9 – 1,449 €/l.

Gasolina 98

Agla : Fuente de Piedra, Autovía A-92 km 132 – 1,655 €/l.

: Fuente de Piedra, Autovía A-92 km 132 – 1,655 €/l. Galp : Benalmádena, Avenida de Arroyo Hondo s/n – 1,659 €/l.

: Benalmádena, Avenida de Arroyo Hondo s/n – 1,659 €/l. Shell : Torremolinos, Calle Cruz de la, 68 – 1,659 €/l.

: Torremolinos, Calle Cruz de la, 68 – 1,659 €/l. Galp : Nueva Andalucía, Carretera CN-340 km 173 – 1,674 €/l.

: Nueva Andalucía, Carretera CN-340 km 173 – 1,674 €/l. Galp : Benalmádena, Carretera N-340 Sector 97 – 1,679 €/l.

: Benalmádena, Carretera N-340 Sector 97 – 1,679 €/l. Agla : Yunquera, Carretera A-366 km 1 – 1,685 €/l.

: Yunquera, Carretera A-366 km 1 – 1,685 €/l. E.S. Maridi : Cómpeta, Carretera MA-111 km 16,65 – 1,689 €/l.

: Cómpeta, Carretera MA-111 km 16,65 – 1,689 €/l. Vladoil Málaga : Málaga, Calle Jorge E. Loring Oyarzabal, 4 – 1,699 €/l.

: Málaga, Calle Jorge E. Loring Oyarzabal, 4 – 1,699 €/l. Cepsa : Almargen, A-384 km 44 – 1,699 €/l.

: Almargen, A-384 km 44 – 1,699 €/l. Shell: Estepona, Avenida José Martín Méndez, s/n – 1,699 €/l.

Diésel

Fejama 2022, S.L. : Vélez-Málaga, Carretera A-356 km 42 – 1,539 €/l.

: Vélez-Málaga, Carretera A-356 km 42 – 1,539 €/l. Distreax-22, S.L. : Vélez-Málaga, Calle Ignacio Zuloaga, 6 – 1,549 €/l.

: Vélez-Málaga, Calle Ignacio Zuloaga, 6 – 1,549 €/l. Lisbona Oil : Torre del Mar, Calle Angustias, 1 – 1,549 €/l.

: Torre del Mar, Calle Angustias, 1 – 1,549 €/l. Petroprix : Vélez-Málaga, Avenida Rey Juan Carlos I, 5 – 1,549 €/l.

: Vélez-Málaga, Avenida Rey Juan Carlos I, 5 – 1,549 €/l. Madese-Benamaina : Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Avenida Tívoli, 19 – 1,558 €/l.

: Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Avenida Tívoli, 19 – 1,558 €/l. Ballenoil : Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás, parcela 3 y 4 – 1,558 €/l.

: Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás, parcela 3 y 4 – 1,558 €/l. Ballenoil : Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Pacharán, 25 – 1,558 €/l.

: Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Pacharán, 25 – 1,558 €/l. Petroprix : Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Urbanización La Leala, 22 – 1,558 €/l.

: Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Urbanización La Leala, 22 – 1,558 €/l. Tamoil : Rincón de la Victoria, Carretera Nacional 340 km 970 – 1,569 €/l.

: Rincón de la Victoria, Carretera Nacional 340 km 970 – 1,569 €/l. Agraria del Turón: Ardales, Avenida Blanes s/n – 1,569 €/l.

Precio de la gasolina hoy 4 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba

A continuación las gasolineras más baratas de Córdoba hoy jueves:

Gasolina 95

Ballenoil : Córdoba, Plaza de Colón, s/n – 1,419 €/l.

: Córdoba, Plaza de Colón, s/n – 1,419 €/l. Ballenoil : Córdoba, Avenida Campo de la Verdad, s/n – 1,419 €/l.

: Córdoba, Avenida Campo de la Verdad, s/n – 1,419 €/l. Petroprix : Córdoba, Avenida Esteban de Cabrera, 8 – 1,419 €/l.

: Córdoba, Avenida Esteban de Cabrera, 8 – 1,419 €/l. Plenergy : Córdoba, Polígono Carretera Palma del Río, s/n – 1,419 €/l.

: Córdoba, Polígono Carretera Palma del Río, s/n – 1,419 €/l. Ballenoil : Villanueva de Córdoba, Calle Curtidores, sector UI.3 Industrial, 66 – 1,419 €/l.

: Villanueva de Córdoba, Calle Curtidores, sector UI.3 Industrial, 66 – 1,419 €/l. Plenergy : Córdoba, Calle Lapislázuli, 10 – 1,419 €/l.

: Córdoba, Calle Lapislázuli, 10 – 1,419 €/l. Plenergy : Córdoba, Avenida de la Torrecilla, s/n – 1,419 €/l.

: Córdoba, Avenida de la Torrecilla, s/n – 1,419 €/l. Petroprix : Córdoba, Calle Ingeniero Juan de la Cierva, 44 – 1,419 €/l.

: Córdoba, Calle Ingeniero Juan de la Cierva, 44 – 1,419 €/l. Petroprix : Córdoba, Avenida Agrupación Córdoba, 25 – 1,419 €/l.

: Córdoba, Avenida Agrupación Córdoba, 25 – 1,419 €/l. Plenergy: Córdoba, Avenida Simón Carpintero, 8 – 1,419 €/l.

Gasolina 98

Shell : La Rambla, Ronda de la Rambla, s/n – 1,649 €/l.

: La Rambla, Ronda de la Rambla, s/n – 1,649 €/l. Cepsa : Córdoba, Avenida del Brillante, 4 – 1,653 €/l.

: Córdoba, Avenida del Brillante, 4 – 1,653 €/l. Q8 : Córdoba, Carretera a Trassierra km 0 – 1,659 €/l.

: Córdoba, Carretera a Trassierra km 0 – 1,659 €/l. Avia : Aguilar de la Frontera, Calle Ancha, s/n – 1,659 €/l.

: Aguilar de la Frontera, Calle Ancha, s/n – 1,659 €/l. Shell : Lucena, Carretera de Cabra nº 31 – 1,659 €/l.

: Lucena, Carretera de Cabra nº 31 – 1,659 €/l. M3 Petróleos : Puente Genil, Calle La Palmera, 18 – 1,659 €/l.

: Puente Genil, Calle La Palmera, 18 – 1,659 €/l. E.S. Reto Ahorro : Fuente Palmera, Carretera Fuencubierta km 8,300 – 1,669 €/l.

: Fuente Palmera, Carretera Fuencubierta km 8,300 – 1,669 €/l. Shell : Espejo, Calle Regiones Devastadas, 37 – 1,669 €/l.

: Espejo, Calle Regiones Devastadas, 37 – 1,669 €/l. Shell : Baena, Avenida San Carlos de Chile, 55 – 1,669 €/l.

: Baena, Avenida San Carlos de Chile, 55 – 1,669 €/l. Petroil Energy Azahara: Córdoba, Carretera C-431 Córdoba-Palma del Río km 3,300 – 1,675 €/l.

Diésel

Plenergy : Anjarón, Calle Espejo, 21 – 1,539 €/l.

: Anjarón, Calle Espejo, 21 – 1,539 €/l. Cooperativa Lucena : Lucena, Avenida de la Infancia, 15 – 1,549 €/l.

: Lucena, Avenida de la Infancia, 15 – 1,549 €/l. Ballenoil : Lucena, Calle Ejido del Valle, s/n (junto al recinto ferial) – 1,549 €/l.

: Lucena, Calle Ejido del Valle, s/n (junto al recinto ferial) – 1,549 €/l. Santo Cristo : Monturque, Carretera Monturque-Moriles km 1 – 1,549 €/l.

: Monturque, Carretera Monturque-Moriles km 1 – 1,549 €/l. Enerplus : Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1,559 €/l.

: Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1,559 €/l. Mirasierra : Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2 – 1,559 €/l.

: Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2 – 1,559 €/l. Fueling : Lucena, Ronda San Francisco, s/n – 1,559 €/l.

: Lucena, Ronda San Francisco, s/n – 1,559 €/l. Plenergy : Fernán Núñez, Avenida Juan Carlos I, 30 – 1,559 €/l.

: Fernán Núñez, Avenida Juan Carlos I, 30 – 1,559 €/l. Geds : Rute, Calle Granada, 69 – 1,559 €/l.

: Rute, Calle Granada, 69 – 1,559 €/l. Agla: Hinojosa del Duque, Avenida Marqués de Santillana, s/n – 1,567 €/l.

Precio de la gasolina hoy 4 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Granada

En Granada donde hoy también es festivo, estas son las gasolineras más baratas hoy jueves:

Gasolina 95

Petrol & Go : Granada, Avenida Andalucía, s/n – 1,369 €/l.

: Granada, Avenida Andalucía, s/n – 1,369 €/l. Lerfu : Albolote, Polígono Juncaril, Calle Motril Parcela 238 – 1,369 €/l.

: Albolote, Polígono Juncaril, Calle Motril Parcela 238 – 1,369 €/l. Minioil Albolote : Albolote, Calle Motril, Parcela 243 – 1,369 €/l.

: Albolote, Calle Motril, Parcela 243 – 1,369 €/l. Petroprix : Motril, Carretera Almería-Motril km 107 – 1,379 €/l.

: Motril, Carretera Almería-Motril km 107 – 1,379 €/l. Minioil : Motril, Calle Santo Domingo, 3 – 1,379 €/l.

: Motril, Calle Santo Domingo, 3 – 1,379 €/l. Sur-Oil : Peligros, Calle Loja esquina Calle Guadix, s/n – 1,389 €/l.

: Peligros, Calle Loja esquina Calle Guadix, s/n – 1,389 €/l. ASC Carburantes : Ogíjares, Avenida Madrid, 169 – 1,395 €/l.

: Ogíjares, Avenida Madrid, 169 – 1,395 €/l. Minioil : Ogíjares, Calle León, 36 – 1,395 €/l.

: Ogíjares, Calle León, 36 – 1,395 €/l. Minioil : Peligros, Carretera N-323 km 122 – 1,398 €/l.

: Peligros, Carretera N-323 km 122 – 1,398 €/l. Lubricantes Martín: Peligros, Avenida Asegra, 28 – 1,398 €/l.

Gasolina 98

ASC Carburantes : Armilla, Camino Bajo, 35 – 1,579 €/l.

: Armilla, Camino Bajo, 35 – 1,579 €/l. Galp : Pulianas, Carretera Vílchez-Almería PK 0,100 – 1,599 €/l.

: Pulianas, Carretera Vílchez-Almería PK 0,100 – 1,599 €/l. Shell : Churriana de la Vega, Carretera Nueva Las Gabias km 2,9 – 1,609 €/l.

: Churriana de la Vega, Carretera Nueva Las Gabias km 2,9 – 1,609 €/l. San Lázaro Güevéjar : Güevéjar, Carretera Güevéjar-Cogollos Vega km 16 – 1,615 €/l.

: Güevéjar, Carretera Güevéjar-Cogollos Vega km 16 – 1,615 €/l. Cepsa : La Herradura, Carretera N-340 km 308 – 1,655 €/l.

: La Herradura, Carretera N-340 km 308 – 1,655 €/l. E.S. Ogicañas : Ogíjares, Calle Granada nº 56 – 1,659 €/l.

: Ogíjares, Calle Granada nº 56 – 1,659 €/l. E.S. San José : Galera, Carretera Huéscar A-330 km 21 – 1,659 €/l.

: Galera, Carretera Huéscar A-330 km 21 – 1,659 €/l. Shell : Cúllar, Autovía A-92 km 377 – 1,684 €/l.

: Cúllar, Autovía A-92 km 377 – 1,684 €/l. San Lázaro : Granada, Carretera de la Sierra km 313 – 1,685 €/l.

: Granada, Carretera de la Sierra km 313 – 1,685 €/l. BS Energy: Santa Fe, Avenida Palos de la Frontera (Rotonda) – 1,689 €/l.

Diésel

Juncadiesel : Albolote, Calle Baza, 328 – 1,469 €/l.

: Albolote, Calle Baza, 328 – 1,469 €/l. Andaluza de Transportes SCA : Albolote, Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, Parcela 16 Polígono 18 – 1,476 €/l.

: Albolote, Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, Parcela 16 Polígono 18 – 1,476 €/l. Sur-Oil : Peligros, Calle Loja esquina Calle Guadix, s/n – 1,479 €/l.

: Peligros, Calle Loja esquina Calle Guadix, s/n – 1,479 €/l. Lerfu : Albolote, Polígono Juncaril, Calle Motril Parcela 238 – 1,479 €/l.

: Albolote, Polígono Juncaril, Calle Motril Parcela 238 – 1,479 €/l. Minioil Albolote : Albolote, Calle Motril, Parcela 243 – 1,479 €/l.

: Albolote, Calle Motril, Parcela 243 – 1,479 €/l. Alcampo Motril : Motril, Avenida Salobreña, s/n – 1,479 €/l.

: Motril, Avenida Salobreña, s/n – 1,479 €/l. GM Oil : Motril, Calle Santo Domingo, 23 – 1,479 €/l.

: Motril, Calle Santo Domingo, 23 – 1,479 €/l. ASC Carburantes : Ogíjares, Avenida Madrid, 169 – 1,495 €/l.

: Ogíjares, Avenida Madrid, 169 – 1,495 €/l. Minioil : Ogíjares, Calle León, 36 – 1,495 €/l.

: Ogíjares, Calle León, 36 – 1,495 €/l. E.S. Villasol: Maracena, Avenida Nuestra Señora de los Dolores, 22 – 1,499 €/l.

Mapa con gasolineras más baratas

Si deseas ver más resultados con otras ciudades andaluzas, o quieres hacer consulta a otra hora, puedes tú mismo entrar en el Geoportal del Ministerio y ver listados como los que te acabamos de ofrecer o también, tienes posiblidad de ver los resultados en forma de mapa como el que ahora puedes ver por ejemplo, de la zona de Málaga, de modo que si estuvieras dentro del portal y acercaras podrías detallar más la zona y filtrar para poder dar con las gasolineras más próximas a donde te encuentres: