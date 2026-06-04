Aviso de la AEMET en la Comunidad Valenciana: tormentas y alerta amarilla por altas temperaturas

La AEMET ha decretado la alerta amarilla en la Comunidad Valenciana por las altas temperaturas que se producirán en la provincia de Valencia durante este jueves 4 de junio. La Agencia Estatal de Meteorología también ha avisado de las tormentas que se sucederán durante esta jornada en el interior de la provincia de Castellón. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo y la alerta amarilla en la Comunidad Valenciana.

Este jueves 4 de junio será un día revuelto en la Comunidad Valenciana que estará marcado por las altas temperaturas y también por las tormentas. La AEMET ha decretado una alerta amarilla por temperaturas máximas de hasta 36 ºC en el litoral sur de la provincia de Valencia. «El aviso se refiere a las zonas del interior», dice la AEMET sobre una alerta que se ha activado entre las 14:00 horas y las 19:59 horas.

En Alicante también será un día de altas temperaturas, donde las máximas llegarán a los 34 ºC en Orihuela y 32 grados en Elche. Las máximas en la capital de la provincia serán de 28 ºC y las mínimas de 19 ºC durante este jueves 4 de junio.

La AEMET también ha avisado de «chubascos localmente fuertes acompañados de tormenta en el interior del tercio norte». Estas lluvias se sucederán en el interior de la provincia de Castellón, donde la posibilidad de precipitación será del 100% en localidades como Morella o Vinaroz.

Alerta amarilla en la Comunidad Valenciana

«Probables chubascos localmente fuertes acompañados de tormenta en el interior del tercio norte. Temperaturas máximas en ascenso localmente notable en el interior de Valencia, con valores significativamente altos en el prelitoral», dice la AEMET sobre los fenómenos previstos para este jueves 4 de junio en la Comunidad Valenciana.

La predicción de la AEMET del tiempo en la Comunidad Valenciana es la siguiente:

Cielo poco nuboso por la mañana e intervalos nubosos por la tarde en la mitad norte, con probables chubascos, localmente fuertes, acompañados de tormenta en el interior del tercio norte. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en ascenso, localmente notable en la provincia de Valencia, con valores significativamente altos en el prelitoral. Viento flojo de dirección variable a primeras horas, tendiendo a mediodía a componente oeste en el interior, y componentes sur y este en el litoral.