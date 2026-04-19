La extrema izquierda se hace repentinamente de la Real Sociedad en la final de Copa ante el Atlético

La Real Sociedad consiguió este sábado su cuarta Copa del Rey, pero, además, y de forma repentina, también consiguió que parte de la extrema izquierda se hiciera aficionada de su equipo para esta final que disputó ante el Atlético de Madrid. De repente, figuras de la izquierda radical como Gabriel Rufián, diputado de ERC, o Pablo Fernández, portavoz de Podemos, por citar algunos ejemplos, se convirtieron en aficionados de la Real Sociedad.

Rufián, hincha reconocido del Espanyol, volvió a subirse al barco del que más le conviene y, en otro ejemplo de reptilidad política, se dedicó a animar a la Real Sociedad en la final de Copa disputada este sábado ante el Atlético de Madrid. Gran amigo de Arnaldo Otegi, líder de Bildu y condenado por terrorismo, Gabriel Rufián se hizo por unas horas hincha de la Real Sociedad.

El diputado de ERC compartió dos mensajes en sus redes sociales, uno en el que colocó una foto con la bandera y el escudo de la Real Sociedad, y otro con el momento en el que los aficionados del conjunto vasco sacaron en la grada de La Cartuja la imagen de Aitor Zabaleta, hincha de la Real asesinado por ultras del Atlético en 1998.

Mejor fue el caso de Pablo Fernández, portavoz de Podemos, que se declaró seguidor de la Real Sociedad. «Soy de la Real desde que tengo uso de razón. Conozco palabras y expresiones en euskera gracias a la Real. He seguido a la Real por todo el Estado y también he ido a Europa a ver algún partido», escribió en sus redes sociales.

También secretario general de Podemos, Fernández comentó que «estaré orgulloso de ser de la Real, porque es un sentimiento incomparable. Y sí, soy de León, pero de la Real a muerte desde pequeño».

Otros habituales de la extrema izquierda en redes, como es el caso de Fonsi Loaiza, un personaje que intentó entrar sin éxito en Podemos, también se encargó de hacer ver lo buena que era la Real Sociedad, pero no por su parte futbolística, sino porque directamente lo unían a la política, ligando al club vasco a la izquierda y al Atlético de Madrid a la derecha.

Todos con un nexo común: el idealismo que tienen por Arnaldo Otegi, líder de Bildu, condenado por terrorismo y socio del Gobierno de Pedro Sánchez, un político que quiso politizar la final de Copa al pedir a los aficionados de la Real Sociedad que llenaran de ikurriñas las gradas de La Cartuja.