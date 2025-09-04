Pilar R. Losantos retrata al podemita Pablo Fernández: «Llevó como nº2 al violador de una niña»

La presidenta de OKDIARIO, Pilar Rodríguez Losantos, ha retratado este jueves al portavoz nacional de Podemos, Pablo Fernández, después de que este acusara al diario de «pseudomedio» y de pertenecer a la extrema derecha. «OKDIARIO destapó que, por ejemplo, el señor Pablo Fernández llevaba como número dos al violador de una niña de cinco años», ha recordado Losantos.

El rifirrafe ha comenzado después de que Fernández valorase como «bochornoso» y «una auténtica vergüenza» que el Rey Felipe VI recibiese a OKDIARIO en la Zarzuela. «Bueno, pues me parece una auténtica vergüenza. Me parece lamentable, bochornoso y execrable que el Rey, que la Casa Real reciban con honores a un pseudo medio de extrema derecha que se dedica a difundir bulos, a esparcir mentiras, a intoxicar y que hace publicaciones abiertamente racistas», ha dicho el podemita para acto seguido asegurar que Eduardo Inda ha sido condenado por varios jueces por esparcir bulos y difundir informaciones falsas.

Ante esto la presidenta de este medio ha respondido que el director de OKDIARIO no está condenado por un sólo juez pero que en cambio lo que sí está judicializado es el proceso de las Granadinas contra el ex líder de Podemos. «Pablo Iglesias efectivamente presentó una querella contra nuestro periódico por la información de Granadinas. ¿Y sabes lo que dijo la justicia? La justicia, tanto en primera instancia como en en el tribunal de Recusación lo que dijo es que el diario tenía razón y que la información era veraz», ha respondido Losantos.

Sobre las críticas hacia el Rey por recibir a OKDIARIO, Losantos ha ironizado que entiende que Podemos esté preocupado por la recepción del medio con el Rey teniendo en cuenta el grado de cortesanía con el que los cargos de Podemos han ido a ver al monarca cuando les ha tocado. «Entiendo que estén celosos porque piensen que va a haber alguien que va a hacer una genuflexión mayor a la que hace Irene Montero o Ione Belarra cuando eran ministras, cada vez que tenían que ver al Rey. Pero yo les digo que no se preocupen, porque nosotros hemos tenido un poco más de dignidad y no hemos hecho fotos para poner en el salón de nuestra casa», ha respondido.

En cuanto a los calificativos de «extrema derecha», la presidenta de OKDIARIO ha dicho que la linea editorial del periódico es la que ha llevado a destapar que Juan Carlos I tenía cuentas en el extranjero mientras Pablo Fernández cantaba «España mañana será republicana». «Para dar lecciones sobre pluralidad y sobre servicio público, incluso sobre ser crítico con los poderes del Estado, incluyendo la monarquía, pues hombre, yo creo que primero hay que tener un poquito de nivel», ha zanjado.