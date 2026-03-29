El aviso de Jorge Rey sobre Semana Santa que preocupa a los españoles: «Ahora llega más nieve»

Llega más nieve, Jorge Rey lanza un importante aviso que preocupa a los españoles en Semana Santa. Estaremos muy pendientes de una serie de situaciones que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de apostar claramente por una serie de cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. De una situación del todo inesperada que podría acabar siendo clave en estas próximas jornadas que hasta la fecha no sabíamos.

Preocupa especialmente a los españoles lo que puede pasar esta Semana Santa, cuando algunos ya han empezado a descubrir lo que nos está esperando en estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo esencial. Será el momento de conocer lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás tocará volver a sacar la chaqueta o planear algunos detalles que pueden acabar siendo esenciales. Llega más y más nieve en estos días en los que Jorge Rey no duda en lanzar un importante aviso que realmente podría acabar de cambiarlo todo por completo, es hora de saber qué nos espera en esta Semana Santa.

Parece que llega más nieve

En algunas partes del país tocará prepararse para un marcado descenso de las temperaturas que podría acabar siendo el que nos afectará de lleno. Se espera un cambio de tendencia que podría ser el que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada.

Tendremos que volver a sacar unos abrigos que llegan ante una marcada inestabilidad que puede acabar siendo la que nos hará ver lo que está a punto de llegar a toda velocidad. Una serie de borrascas y masas de aire frío que marcarán por completo esta Semana Santa.

Un giro radical que, sin duda alguna, acabará siendo lo que acabará marcando por completo unos días en los que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Un destacado cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará siendo clave para organizar estos días libres que tenemos por delante.

Tocará estar muy pendientes de unos cambios que pueden acabar de convertirse en la antesala de algo más. Con ciertos elementos que acabarán marcando una diferencia importante y que puede ser esencial que tengamos en consideración en estos días.

Jorge Rey lanza este aviso sobre Semana Santa que preocupa a los españoles

Las redes sociales de Jorge Rey arden ante lo que nos está esperando, en estos días en los que realmente cada detalle cuenta, tocará estar muy pendientes de una serie de cambios que pueden cambiarlo todo. Sobre todo, si tenemos planes al aire libre.

El frío parece que acabará siendo un indicador de lo que puede pasar en estas jornadas en las que realmente cada detalle cuenta. Es hora de conocer un poco mejor qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que quizás tocará ver qué puede pasar con el tiempo.

La AEMET parece que da la razón a Jorge Rey con esta previsión del tiempo: «Un sistema de bajas presiones Mediterráneo y la entrada de una masa de aire de origen polar sobre la Península y Baleares dejarán cielos nubosos o cubiertos en el archipiélago, tercio norte peninsular y entornos de montañas y aledaños del centro; con cielos poco nubosos o con intervalos en el resto. Se darán precipitaciones en el área cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y Pirineos, así como en Baleares y litoral de Barcelona, donde podrían ser fuertes e ir con tormentas ocasionales. Se producirá un desplome de cota de nieve, situándose en torno a 500/800 metros en la mayor parte del territorio incluso en 300/500m en el nordeste. Por tanto, gran parte de las precipitaciones que se acaben dando serán en forma de nieve, con acumulados significativos en las áreas cantábrica y pirenaica, norte de la Ibérica y sierras de Baleares. En Canarias, cielos nubosos o con intervalos en el norte de las islas y poco nuboso al sur. Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte del país, exceptuando litorales del sur peninsular donde aumentarán, y en el resto de los litorales con pocos cambios. Los descensos serán localmente notables en interiores del tercio oriental. Mínimas en aumento en el extremo nordeste peninsular y bajo Guadalquivir; en descenso en Baleares, Galicia y Béticas, y pocos cambios en el resto. Heladas en montañas de la mitad norte y sureste peninsular y en la meseta Norte. Las bajas temperaturas, sumadas al viento, dejarán una sensación térmica muy baja en el nordeste».

Las alertas estarán activadas: «Rachas muy fuertes, que pueden llegar a ser puntualmente huracanadas en el este y nordeste peninsular y Baleares, y acumulados de nieve significativos en el Cantábrico oriental y Pirineos, así como posibilidad de precipitaciones fuertes y con posibles tormentas puntuales en Baleares. En la Península y Baleares soplará viento de componente norte, llegando a fuerte con rachas muy fuertes en Baleares y en la mayor parte del centro y mitad oriental peninsular, así como en entornos de montaña del oeste; pudiendo ser localmente huracanadas en Ampurdán, Pirineo, extremo oriental de la Ibérica y sierras y cabos del norte de Baleares. Aliso con intervalos fuertes en Canarias».