Cielo despejado por la mañana en toda la provincia, aunque por la tarde se espera un aumento de nubosidad y la posibilidad de precipitaciones débiles y aisladas en Cinco Villas y el sistema Ibérico. Las temperaturas experimentarán cambios ligeros y se prevén heladas débiles en el sistema Ibérico, además de viento fuerte con rachas muy intensas. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nublado y brisa fresca

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que apenas dejarán escapar un rayo de sol. Con temperaturas que oscilarán entre los 6 y los 18 grados, la mañana será fresca, con una sensación térmica que podría descender hasta los 2 grados. El viento, que soplará del noreste a una velocidad media de 35 km/h, podría hacer que la brisa se sienta más intensa, así que es recomendable abrigarse un poco más al salir.

Ya por la tarde, el sol se asomará tímidamente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo, pero la humedad, que rondará el 65%, podría hacer que el ambiente se sienta algo pesado. Con la puesta del sol a las 19:24, disfrutaremos de unas horas de luz que, aunque no serán del todo soleadas, nos permitirán disfrutar de un día tranquilo y fresco en la ciudad.

Calatayud: nubes y viento con riesgo de lluvia

Las nubes se agrupan en el horizonte de Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un cielo parcialmente cubierto, donde la temperatura apenas alcanza los 13 grados, mientras el viento sopla con fuerza desde el norte, marcando el inicio de un ambiente fresco y revuelto.

A medida que avanza la tarde, la probabilidad de lluvia se eleva al 45% y las ráfagas de viento pueden alcanzar hasta 40 km/h, creando una sensación térmica que podría descender hasta -1 grado. La humedad, que oscilará entre el 40% y el 80%, puede resultar agobiante. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la tarde promete ser un desafío para los más desprevenidos.

Tarazona: cielos variables con ambiente tranquilo

El tiempo se presenta variable a lo largo del día, con cielos que alternarán entre nubes y claros. Las temperaturas serán frescas, alcanzando un máximo de 13 grados y aunque hay posibilidad de lluvia en la tarde-noche, las ráfagas de viento se mantendrán moderadas, creando un ambiente tranquilo.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo por la ciudad, ya que la mañana ofrecerá un ambiente sereno y las actividades diarias se desarrollarán sin contratiempos. Aprovechar el día para salir y respirar aire fresco puede ser una excelente opción.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET