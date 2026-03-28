Jorge Rey anuncia la llegada de lluvias y nieve al inicio de Semana Santa: «A partir del…»

A partir de este día llega nieve y lluvias en este inicio de Semana Santa en el que Jorge Rey se adelanta a todos en esta previsión del tiempo. Estamos a las puertas de un fin de semana en el que empezaremos a ver llegar un cambio de tendencia que puede ser esencial. En estos días en los que realmente todo puede ser posible, en estos días en los que quizás hasta el momento no sabíamos lo que puede pasar en breve.

Son días de apostar claramente por un cambio de ciclo que están marcando los mapas del tiempo. El joven que en su día predijo la llegada de Filomena, no dudó en darnos algunos indicadores que pueden convertirse en la antesala de algo más. Con ciertos detalles que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Llega una situación del todo inesperada en estos días en los que quizás tocará empezar a ver un giro radical e en el que el tiempo nos parecerá más invernal de lo esperado. Este inicio de la Semana Santa pone los pelos de punta.

A partir de este día nos espera un cambio de tiempo

Las redes sociales de Jorge Rey no dudan en darnos una imagen que se adelanta a los demás, con la mirada puesta a este cambio de tendencia que parecerá que llega a toda velocidad y que puede convertirse en la antesala de algo más. De un giro importante que puede ser esencial.

Son tiempos de cambios y de ver una primavera que parece que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que quizás tocará saber qué es lo que podría pasar en estos días en los que este detalle puede convertirse en la antesala de algo más.

Estaremos a merced de un cambio de tiempo que podría acabar siendo el que nos puede dar más de una sorpresa del todo inesperada. En estos tiempos en los que quizás tendremos que descubrir lo mejor de un giro radical que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante.

Es hora de saber qué es lo que nos espera según un Jorge Rey que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar este giro importante que hasta el momento desconocíamos.

Anuncia Jorge Rey la llegada de lluvias y nieve al inicio del Fin de Semana

El inicio del Fin de Semana y para muchos de las vacaciones, nos sumergirá de lleno en estas lluvias y nieve que pueden cambiarlo todo. Una novedad que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible.

Este vídeo viral puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos que podríamos empezar a ver un cambio de tendencia importante. Parecía imposible que se cumpliese esta previsión del tiempo que Jorge Rey lleva advirtiendo durante mucho tiempo.

La AEMET parece que da la razón a este joven y nos explica que: «Un sistema de bajas presiones al Mediterráneo y la entrada de una masa de aire de origen polar sobre la Península y Baleares dejarán cielos nubosos o cubiertos en el archipiélago, tercio norte peninsular y entornos de montañas y aledaños del centro; con cielos poco nubosos o con intervalos en el resto. Se darán precipitaciones en el área cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y Pirineos, así como en Baleares donde podrían ser fuertes e ir con tormentas ocasionales. Se producirá un desplome de cota de nieve, situándose en torno a 500/800 metros en la mayor parte del territorio incluso en 300/500 en el nordeste. Con ello, gran parte de las precipitaciones que se acaben dando serán en forma de nieve, con acumulados significativos en las áreas cantábrica y pirenaica, norte de la Ibérica y sierras de Baleares. En Canarias, cielos nubosos o con intervalos en el norte de las islas y poco nuboso al sur. Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte del país, exceptuando litorales del sur peninsular donde aumentarán, y en Canarias, Galicia y área cantábrica con pocos cambios. Los descensos serán localmente notables en interiores del tercio oriental. Mínimas en aumento en el extremo nordeste peninsular y bajo Guadalquivir; en descenso en Baleares, Galicia y Béticas, y pocos cambios en el resto. Heladas en montañas de la mitad norte y sureste peninsular y en la meseta Norte. Las bajas temperaturas, sumadas al viento, dejarán una sensación térmica muy baja en el nordeste».

Las alertas estarán activadas: «Rachas muy fuertes, que pueden llegar a ser puntualmente huracanadas en el nordeste peninsular y Baleares y acumulados de nieve significativos en el Cantábrico oriental y Pirineos, así como posibilidad de precipitaciones muy fuertes y con posibles tormentas puntuales en Baleares. En la Península y Baleares soplará viento intenso de componente norte, llegando a fuerte con rachas muy fuertes en Baleares y en la mayor parte del centro y mitad oriental peninsular, así como en entornos de montaña del oeste; pudiendo ser localmente huracanadas en Ampurdán, Pirineo, extremo oriental de la Ibérica y sierras y cabos del norte de Baleares. Aliso con intervalos fuertes en Canarias».