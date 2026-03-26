Jorge Rey pide que nos preparemos porque lo que llega no es normal: «Una masa polar»

Una masa polar llega con fuerza, Jorge Rey pide que nos preparemos para lo peor, un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna tacará esperar. Una novedad destacada que puede convertirse en una auténtica pesadilla en estos días en los que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Es hora de conocer un poco mejor qué dicen las Cabañuelas de un tiempo que puede sorprender hasta la propia AEMET.

Hace semanas que Jorge Rey advierte de lo que nos está esperando en unos días en los que quizás nadie hubiera visto llegar un destacado cambio de tendencia que puede ser esencial. En estos días en los que quizás tocará empezar a ver llegar algunos cambios que pueden convertirse en la antesala de un giro radical que puede ser esencial. Tocará saber qué es lo que nos está esperando en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Es hora de saber qué puede pasar ante un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos tener en mente.

Lo que llega en estas fechas no es normal

Estamos a punto de despedir un mes de marzo en el que quizás se han batido parte de los récords. No sólo de lluvias abundantes que llevan semanas rodeándonos, sino también nos han sorprendido unas temperaturas que han sido una auténtica montaña rusa.

Con la mirada puesta a un giro radical que puede convertirse en la antesala de algo más. De unas vacaciones en las que quizás tocará empezar a tener en consideración algunos elementos que serán los que nos darán mucho de qué hablar en estas fechas.

Es hora de apostar claramente por una situación del todo inesperada en estos días en los que cada detalle contará y nos hará estar muy pendientes de un cambio en el tiempo que será clave. Una situación que puede afectar estas vacaciones que tenemos en mente.

Este joven que en su día predijo la llegada de Filomena se ha convertido en una auténtica sensación en redes al adelantarse a todos ante la llegada de un fenómeno poco común en esta época del año. En estos días en los que queremos disfrutar del aire libre, deberemos estar preparados para lo peor.

Jorge Rey lanza esta advertencia ante la llegada de la masa de aire polar

Cuando casi estamos empezando a preparar la ropa de primavera, nos damos cuenta de lo que puede pasar en estos días, es algo radicalmente distinto, ante un cambio de tendencia que puede convertirse en la antesala de algo más en estas próximas jornadas.

Este vídeo viral se adelanta a todos y nos advierte de lo que puede pasar en breve, el descenso de las temperaturas y hasta nevadas que puede llegar en estas partes del país. La AEMET empieza a lanzar determinadas alertas que nos indican que algo está cambiando.

Tal y como nos explican desde su web en esta previsión del tiempo que lo cambia todo: «Predominarán los cielos nubosos o cubiertos en el extremo norte peninsular y norte de Baleares, con precipitaciones, en general débiles, en el área cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica, Pirineo y Mallorca, también posibles de forma ocasional en el resto del archipiélago y litoral central de Cataluña. Cielos nubosos también en el entorno de la Ibérica y meseta Norte tendiendo a levantar, e intervalos nubosos en Alborán, Estrecho y sureste peninsular. Poco nuboso con nubes altas en el resto. Cota de nieve en torno a 900/1100 metros en el extremo norte, con posibles acumulados significativos en zonas de montaña más probables en el Pirineo occidental. En Canarias persistirá cierta inestabilidad, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en las islas montañosas; poco nuboso en general al sur de las mismas. Bancos de niebla matinales en montañas del norte peninsular. Temperaturas máximas con pocos cambios en las islas Canarias occidentales, extremo noroeste peninsular y en Andalucía, con ascensos al sur de esta comunidad. Descenso generalizado en el resto, notable en el área pirenaica y en regiones del centro norte y este peninsular. En las mínimas predominarán los aumentos de ligeros a moderados en la mitad sur peninsular y los descensos en la norte, con pocos cambios en los archipiélagos. Heladas débiles en montañas de la mitad norte».

Las alertas estarán activadas: «Probables acumulados significativos de nieve en el extremo occidental del Pirineo, pudiendo afectar también a otras montañas del extremo norte. Rachas muy fuertes de viento en el Ebro y aledaños, Ampurdán, Pirineos y norte de Baleares. Descenso notable de las temperaturas máximas en el área pirenaica y regiones del centro norte y este peninsular. Soplará viento moderado de componente norte en la mayor parte del país, exceptuando en el tercio sur peninsular donde lo hará de este. Se prevé alcanzar intensidades fuertes con rachas muy fuertes en el Ebro y zonas aledañas, Pirineo, Ampurdán, norte de Baleares, litoral gallego y, arreciando a lo largo del día, en el Estrecho y puntos de Alborán, siendo también posible en la Ibérica y Canarias».