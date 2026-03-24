Jorge Rey se adelanta a la AEMET y confirma que la nieve vuelve a España: «Nevadas en cotas medias»

La nieve vuelve a España, Jorge Rey se adelanta a la AEMET y confirma lo que puede pasar en estas próximas jornadas. Parece que la primavera ha llegado, al menos es lo que vemos en el calendario, cuando descubrimos que estamos viviendo unos días en los que quizás el tiempo puede convertirse en la antesala de algo más. Tocará conocer en primera persona qué es lo que nos está esperando en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial.

Tocará saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. En estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo el que nos marcará de cerca. Es momento de apostar por estos días en los que realmente cada detalle puede ser clave. Esta nieve que parecía que había desaparecido por completo, vuelve a España y lo hace de tal forma que tocará estar preparados para lo peor. Este vídeo viral de Jorge Rey realmente puede cambiarlo todo por completo. Las nevadas en cotas medias pueden ser una realidad en breve.

Llegan nevadas en cotas medias

Cuando ya estamos llegando al mes de abril y hemos dejado atrás el invierno, parece que vamos a ir atrás en el tiempo. En especial, si tenemos en cuenta lo que puede pasar en unos días en los que cada detalle puede acabar siendo esencial. Tocará tener en mente algunos elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más.

Este frío que ha sido protagonista en estos días puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Estas temperaturas que se pueden desplomar en estos días pueden acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente puede ser esencial en estos días.

Por lo que, tocará empezar a prepararse para unos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo el que nos golpeará de lleno. En estos días en los que realmente cada elemento puede acabar siendo esencial. Los expertos como Jorge Rey no dudan en adelantarse a lo que puede pasar en estos días.

Se adelanta a la AEMET Jorge Rey y lanza este aviso sobre la nieve

La nieve será una de las protagonistas en estos días en los que realmente cada elemento cuenta y lo hace de tal forma que tocará empezar a pensar en algunas situaciones del todo inesperadas, en estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo esencial.

Este vídeo viral de Jorge Rey nos advierte de lo que puede pasar en estos días en los que cada detalle cuenta y puede hacerlo de tal forma que tocará estar muy pendientes de unos cambios en los que quizás nos invitará a tener entre manos algunos elementos que pueden ser claves.

La AEMET confirma este cambio que puede ser una realidad: «En Canarias los restos de la borrasca Therese dejarán intervalos nubosos y chubascos, que pueden ser fuertes o muy fuertes en las islas occidentales y acompañados de tormenta y granizo. En la Península predominarán la estabilidad y los cielos poco nubosos, con nubes altas en la mitad norte y algunas nubes de evolución en el suroeste. En el sureste y Baleares habrá intervalos de nubes bajas matinales. Puede llover de forma débil en el litoral del mar de Alborán, en Ceuta y en Melilla. Son probables las nieblas matinales en el interior de Galicia, en el País Vasco y en las mesetas. Las temperaturas máximas aumentarán en la mitad norte, en la Comunidad Valenciana y en Baleares, y descenderán en Andalucía; en el resto habrá pocos cambios. Las mínimas aumentarán en el área del Estrecho, Ceuta y Melilla, y descenderán en el resto, de manera más acusada en el valle del Ebro, en la meseta norte y en el litoral cantábrico. En Canarias las temperaturas apenas variarán. Habrá heladas débiles en los principales sistemas montañosos del interior y sus zonas aledañas y Pirineos».

Las alertas estarán activadas: «El viento soplará del principalmente del este en la Península, moderado en el mar de Alborán y fuerte en el Estrecho, donde pueden registrarse rachas muy fuertes. En los litorales de Cataluña y de la Comunidad Valenciana el viento será flojo y con predominio del sur; en el Cantábrico rolará a norte a últimas horas y, como en el resto de la Península, será flojo. En Canarias el viento será del sur y moderado en general, con tendencia a establecerse el alisio a lo largo del día en las islas más orientales. Chubascos fuertes o muy fuertes, acompañados de tormenta, en las islas Canarias occidentales. Rachas de viento muy fuertes en el Estrecho».