Hoy, 23 de marzo de 2026, el cielo en toda la provincia de Bilbao se presentará nuboso o cubierto al inicio, aunque se espera que a lo largo del día se aclare. Podría haber alguna llovizna débil en las primeras horas, pero las temperaturas se mantendrán estables con ligeros descensos en las máximas. El viento será flojo del noroeste, cambiando a norte y amainando. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo gris con sol al atardecer

El cielo de Bilbao se despereza lento esta mañana, cubierto por un manto gris que promete lluvias intensas hasta el mediodía. Con una temperatura mínima de 6 grados, el ambiente se siente algo pesado y el viento del norte sopla suavemente a 10 km/h, apenas un susurro en comparación con lo que podría ser. A medida que avanza la jornada, la probabilidad de precipitaciones disminuye, dejando paso a un cielo más despejado y una temperatura máxima que alcanzará los 17 grados, brindando un respiro a los que anhelan un rayo de sol.

Ya por la tarde, el sol se asoma tímidamente, iluminando la ciudad con una luz dorada que invita a disfrutar de las últimas horas de luz antes de la puesta del sol a las 19:27. La sensación térmica se alza, haciendo que el día se sienta más cálido de lo que realmente es. Con el viento calmado y la humedad en descenso, la noche se presenta tranquila, ideal para pasear y disfrutar de la frescura que trae consigo el final del día.

Nubes grises y lluvias matinales en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un ambiente fresco, donde la lluvia se asoma con fuerza, dejando una sensación de humedad en el aire. A medida que avanza el día, el viento del norte soplará con una velocidad media de 15 km/h, trayendo consigo un descenso térmico que hará que la temperatura máxima apenas alcance los 16 grados.

El contraste será notable entre la mañana y la tarde; mientras que la probabilidad de lluvia alcanzará el 95% en las primeras horas, la tarde se presentará más tranquila, con cielos despejados y sin riesgo de precipitaciones. Sin embargo, la sensación térmica puede descender hasta los 7 grados, por lo que es recomendable llevar un abrigo y, por si acaso, un paraguas a mano.

Guecho: cielo cubierto y probabilidad de lluvia

El día amanece en Guecho con un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvia del 95% que se extenderá hasta el mediodía. Las temperaturas oscilan entre los 8°C de mínima y los 15°C de máxima, aunque la sensación térmica puede llegar a ser de 15°C, lo que sugiere un ambiente fresco. La humedad relativa alcanzará niveles elevados, con un 85%, lo que hará que el ambiente se sienta pesado. El viento soplará del norte a una velocidad media de 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h.

A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia disminuirá drásticamente y por la tarde se espera un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas se mantendrán agradables, con un máximo de 15°C y una sensación térmica similar. Con la salida del sol a las 07:10 y su puesta a las 19:27, Guecho disfrutará de más de 12 horas de luz, lo que permitirá que la tarde sea más amena y menos húmeda.

Santurce: cielo nublado con mejora vespertina

El tiempo en Santurce se presenta con un cielo mayormente nublado durante la mañana, con algunas probabilidades de lluvia que podrían aparecer antes del mediodía. A medida que avance el día, las nubes irán disminuyendo, dejando un ambiente más despejado por la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 15 grados.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas, ya que el viento será leve y las condiciones se mantendrán agradables. Aprovecha la oportunidad para salir y disfrutar de un ambiente tranquilo.

Cielos cubiertos y lluvia matinal en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos cubiertos y una alta probabilidad de lluvia, lo que genera un ambiente fresco con temperaturas que rondan los 9 grados. A medida que avance el día, la lluvia dará paso a una tarde más tranquila, con cielos más despejados y temperaturas que alcanzarán los 17 grados. Es recomendable llevar un abrigo ligero y un paraguas por si acaso, ya que la sensación térmica puede variar. Aprovecha la tarde para disfrutar de un paseo al aire libre.