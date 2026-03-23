“Aún queda margen, pero el cambio está a punto de llegar": Jorge Rey deja caer malas noticias para la esperada Semana Santa

Jorge Rey deja caer malas noticias para la esperada Semana Santa, el cambio que está a punto de llegar puede ser clave en estos días. Será mejor que nos empecemos a preparar para un giro radical que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más. De una novedad destacada que puede acabar siendo la que nos golpeará con mucha fuerza en estas próximas jornadas que esperamos con tantas ganas. Este cambio puede acabar siendo esencial que tengamos en mente.

Este experto en el tiempo puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa en unos días en los que parecerá que el tiempo puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Tenemos que empezar a tener en cuenta lo que puede pasar en unos días en los que la inestabilidad acabará siendo la que nos acompañará. Las malas noticias llegan con un Jorge Rey puede convertirse en la antesala de algo más, la previsión del tiempo no trae buenas noticias.

El cambio que está a punto de llegar

Parecía imposible, pero la realidad siempre acabará superando todas nuestras esperanzas. Estaremos a merced de una situación que puede complicarse por momentos, es hora de conocer lo que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Es hora de saber qué es lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente. Estas jornadas en las que pensábamos que el frío hubiera desaparecido por completo, con la mirada puesta a una serie de situaciones que pueden convertirse en una auténtica pesadilla en estas próximas jornadas.

Tocará tener en estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada elemento puede ser esencial. Es momento de conocer lo que dice un experto en el tiempo que podría alejarnos de lo que sería habitual en estos días en los que las fechas pueden darnos más de una sorpresa.

Este tiempo que puede acabar siendo el motivo por el que acabaremos cambiando de planes en unas jornadas en las que cada elemento cuenta y puede ser esencial.

Trae malas noticias Jorge Rey para Semana Santa

Semana Santa puede estar en riesgo, la previsión del tiempo de Jorge Rey, es momento de apostar claramente por un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unas jornadas en las que esperamos la estabilidad. Quizás acabaremos teniendo todo lo contrario, una novedad clara que puede ser esencial en estas jornadas que tenemos por delante.

Este vídeo viral de Jorge Rey se ha convertido en viral, pero cuidado, porque lo que nos está esperando en estos días en los que cada detalle puede acabar siendo esencial. A las puertas de estos días dejaremos atrás una borrasca que nos ha traído alguna que otra sorpresa.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «En Canarias continúa la inestabilidad asociada a la borrasca Therese, dejando cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones que aún pueden ser fuertes o muy fuertes, sobre todo en las islas más montañosas, pudiendo además ir acompañadas de tormenta y puntualmente granizo. En la Península, una pequeña inestabilidad afectará al nordeste, dejando cielos nubosos y precipitaciones en la primera mitad del día que será de nieve por encima de 1400-1600m en el Pirineo. También habrá nubosidad baja en la vertiente cantábrica por la mañana y, por la tarde, en la vertiente mediterránea y en Baleares, donde no se descarta alguna precipitación débil. Cielos poco nubosos o despejados en el resto de la Península con zonas de nubes altas.

No se descartan algunas brumas y nieblas matinales en el Cantábrico y Pirineos. Temperaturas máximas en descenso en la meseta norte, Baleares, este y nordeste peninsular y ascensos en el sur y suroeste. Mínimas en ascenso en el este y nordeste, así como en Baleares y en descenso en la mitad oeste peninsular. Pocos cambios de las temperaturas en Canarias. Heladas débiles y puntuales en zonas altas de los principales sistemas montañosos de la mitad norte».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones fuertes que pueden ir acompañadas de tormenta y puntualmente granizo en las islas más montañosas de Canarias. Rachas muy fuertes de madrugada en las sierras prelitorales de Tarragona y Castellón. En la Península habrá predominio del viento de componente norte, flojo en general en el interior; Cierzo moderado en el Ebro, con probables rachas muy fuertes a primeras horas del día en los prelitorales de Tarragona. Moderado en el litoral oeste gallego y moderado con momentos de fuerte y rachas muy fuertes en Ampurdán; el viento será del este y nordeste moderado en los litorales del Mediterráneo, Alborán y en el norte y noroeste. En Canarias soplará viento del suroeste moderado tendiendo a amainar y rolar a componente sur».