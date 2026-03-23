La primavera se tambalea y AEMET lo hace oficial: los modelos apuntan a frío polar y nieve en pleno marzo

Los modelos apuntan al frío polar y nieve en pleno marzo, la primavera se tambalea y la AEMET lo hace oficial. Será mejor que nos empecemos a preparar para un cambio en el tiempo que puede ser esencial que tengamos en mente. Estaremos a merced de un giro radical que puede acabar siendo el que nos acompañará en estas próximas jornadas. Estaremos pendientes de un cielo que puede acabar siendo más invernal que primaveral.

Cuando pensábamos que el invierno plagado de inestabilidad, acabaría siendo una realidad, nos encontramos con todo lo contrario. Será el momento de empezar a prepararse para lo peor, con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden ser claves y que quizás hasta ahora no sabíamos. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede acabar siendo esencial. La AEMET hace oficial unos modelos que apuntan a frío polar y a nieve en pleno mes de marzo, algo que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar a toda velocidad.

La AEMET lo hace oficial y la primavera se tambalea

La primavera se tambalea y lo hace oficial la AEMET, llega un importante cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más. Es momento de apostar por un cambio que parece que puede llegar con cada vez más frecuencia.

Nos hemos acostumbrado a vivir unas jornadas en las que el tiempo se acaba convirtiendo en protagonista. Con un invierno que ha sido del todo inesperado con ese tren de borrascas que ha costado mucho de asimilar. Tantos días de lluvia hemos tenido que en algunas zonas se han batido todos los récords.

Parece que la situación se ha convertido en algo habitual, aunque con la llegada de la nueva estación, pensábamos que el cambio podría acabar siendo especialmente complicado. Tendremos que visualizar una novedad destacada en estas jornadas en las que cada detalle cuenta.

Estamos a punto de iniciar unos días de vacaciones en las que cada elemento cuenta y puede acabar siendo el que marcará por completo unos días en los que el tiempo cobrará protagonismo. A las puertas de la Semana Santa, la situación no parecerá que será de lo más agradable.

Los modelos apuntan a frío polar y nieve en pleno mes de marzo

Será mejor que nos empecemos a preparar ante la llegada de frío polar y nieve que puede ser una realidad en pleno mes de marzo. Tocará estar listo para afrontar una serie de novedades destacadas que pueden afectarnos de lleno, en unos días de vacaciones en los que todo puede ser posible.

Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: «La atmósfera parece decidida a alargar el pulso invernal con un giro claro en la evolución térmica para la semana entrante. Los principales modelos meteorológicos dibujan un escenario de descenso acusado de las temperaturas, que contrastará con el ambiente suave de días anteriores y devolverá una sensación más propia de finales de invierno. A medida que avance la semana, especialmente desde el miércoles o jueves, todo apunta a una reorganización de las masas de aire sobre Europa. Este cambio facilitará la llegada de aire frío, que se dejará notar sobre todo en la mitad norte peninsular. En este contexto, no solo descenderán las temperaturas, sino que también aumentará la probabilidad de precipitaciones en forma de nieve».

Siguiendo con la misma explicación: «La última semana de marzo estará marcada por una interacción bastante compleja entre varios centros de acción. Por un lado, el anticiclón de las Azores tenderá a reforzarse, actuando como un muro que bloqueará la entrada de borrascas atlánticas y de vientos cálidos y húmedos de procedencia atlántica. Al mismo tiempo, los restos de la borrasca Therese evolucionarán hacia una dana que se quedará varios días al norte de Canarias. Aunque irá perdiendo fuerza poco a poco, todavía podrá dejar algunos chubascos en el archipiélago durante la primera mitad de la semana, antes de desplazarse hacia el norte de África. Entre ambos sistemas, la Península quedará en una especie de “tierra de nadie”, con cierta estabilidad al inicio pero con cambios importantes en el horizonte. En el Mediterráneo central persistirá aire frío en altura, lo que ayudará a canalizar masas más frías hacia Europa y, posteriormente, hacia nuestro territorio».

Las temperaturas se desplomarán: «A partir de mitad de semana, los modelos coinciden en algo clave: la llegada de una advección de aire polar procedente del norte de Europa. Este aire frío afectará sobre todo a la mitad septentrional y al este peninsular, provocando un descenso térmico notable. En algunas zonas, las anomalías podrían alcanzar entre -8ºC y -10 ºC respecto a lo normal, algo muy llamativo para estas fechas. El contraste térmico será uno de los grandes protagonistas. Mientras que en el norte se impondrá un ambiente claramente invernal, con frío, heladas intensas, viento y precipitaciones, en cambio, en el suroeste los termómetros seguirán mostrando valores más suaves, con registros que podrían moverse entre los 20 ºC y los 23 ºC en los valles del Guadiana y del Guadalquivir en las horas centrales».