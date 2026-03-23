Previsión del tiempo en Castilla y León: cielos nublados, posibles lluvias y viento del noreste según AEMET

Hoy, 23 de marzo de 2026, el tiempo en Castilla y León se presenta variado. En el noreste, se esperan intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil y ocasional, mientras que en el resto del territorio predominarán cielos poco nubosos, aunque no se descartan brumas y bancos de niebla matinales. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, con heladas débiles en zonas montañosas y un viento del noreste que soplará de forma floja a moderada.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 23 de marzo

Cielo nublado y ambiente agradable en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que no amenazan con lluvia. A primera hora, la temperatura ronda los 1°C, pero a medida que el sol, tímido, asoma a las 07:20, la sensación térmica se eleva hasta los 16°C. El viento soplará suave desde el sureste, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h, aportando un ligero frescor al ambiente.

Ya por la tarde, el termómetro alcanzará su punto máximo en 15°C, mientras que la humedad se mantendrá en niveles moderados, evitando que el ambiente se sienta pesado. Con el sol poniéndose a las 19:37, disfrutaremos de varias horas de luz, perfectas para pasear y disfrutar de la belleza de la ciudad sin el riesgo de chubascos. En resumen, un día agradable nos espera en León, ideal para salir y disfrutar del aire libre.

Zamora: nubes grises y viento fresco

Las nubes grises se ciernen sobre Zamora, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 4°C y un cielo cubierto que invita a la reflexión. A medida que avanza el día, el viento del noreste soplará con fuerza, alcanzando velocidades de hasta 20 km/h, lo que acentuará la sensación térmica, que podría descender hasta los 3°C.

La tarde traerá consigo un ligero ascenso en la temperatura, alcanzando los 17°C, pero no sin antes experimentar un ambiente húmedo, con niveles que podrían llegar al 90%. Aunque no se prevén lluvias intensas, el viento fuerte y la sensación de frío persistente hacen recomendable llevar una bufanda y estar preparados para cualquier eventualidad.

En la ciudad de Salamanca, cielo despejado y sol radiante

Este miércoles amanece en Salamanca con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas del día. La temperatura mínima se sitúa en 5°C, pero la sensación térmica puede descender hasta 2°C, por lo que se recomienda abrigarse un poco al salir. A medida que avanza la mañana, el termómetro alcanzará los 13°C, con una humedad relativa que oscila entre el 30% y el 85%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta algo pesado.

Por la tarde, el sol brillará con fuerza, elevando la temperatura máxima a 16°C. El viento soplará del noreste a una velocidad media de 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, así que es importante tenerlo en cuenta si se planea estar al aire libre. La jornada se desarrollará sin probabilidad de lluvia y con 12 horas de luz, será un día perfecto para disfrutar de actividades al exterior.

Valladolid: cielo despejado y brisa ligera

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 4 y los 16 grados. La brisa será ligera, con algunas ráfagas que podrían hacer sentir un poco más fresco el ambiente, pero sin riesgo de lluvia durante el día.

Es un momento ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. La jornada invita a salir y aprovechar el buen tiempo, así que no dudes en dar un paseo por tus rincones favoritos.

Cielos despejados y sol radiante en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 4 grados. A medida que avanza el día, el sol irá ganando protagonismo, alcanzando una temperatura máxima de 12 grados por la tarde. El viento del noreste soplará con fuerza moderada, así que es recomendable llevar una chaqueta ligera. Al caer la noche, el tiempo se mantendrá estable, ideal para disfrutar de un paseo bajo las estrellas.

Palencia: cielo despejado y ambiente fresco

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco, con temperaturas mínimas alrededor de 3 grados. A medida que avanza la mañana, el mercurio comenzará a ascender, alcanzando los 14 grados por la tarde, mientras el viento del noreste sopla a 20 km/h, aportando una sensación térmica agradable.

Sin embargo, se prevé que la tarde mantenga el cielo mayormente despejado, con una humedad relativa que oscilará entre el 40 y el 85 por ciento. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la noche, ya que las temperaturas descenderán nuevamente, ofreciendo un contraste notable con el calor diurno.

Cielos despejados y ambiente fresco en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 1°C, pero la sensación térmica puede llegar a ser más baja, así que es recomendable abrigarse bien. A medida que avance el día, el tiempo se mantendrá estable, con un ligero aumento en las temperaturas, alcanzando hasta los 14°C por la tarde. Con la humedad en niveles cómodos, será un buen momento para salir y disfrutar del sol, así que no olvides tus gafas de sol.

Segovia: cielo despejado y chubascos por la tarde

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco, con temperaturas mínimas alrededor de 3°C. A medida que avanza la mañana, el mercurio comenzará a ascender, alcanzando los 14°C por la tarde, aunque el viento del norte, con ráfagas de hasta 30 km/h, aportará un ligero frescor.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas nubes y chubascos intermitentes, así que es recomendable llevar un paraguas si planeas salir. La humedad relativa variará entre el 30% y el 80%, lo que acentuará la sensación térmica, especialmente al caer la noche.

Cielo despejado y ambiente agradable en Soria

El día amanece en Soria con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a brillar a las 07:15. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá fresca, alcanzando una máxima de 13°C, con una sensación térmica que podría llegar a ser más cálida. La brisa del noreste, con una velocidad de 20 km/h, aportará un toque agradable a la jornada.

Por la tarde, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá que el sol brille con fuerza hasta su ocaso a las 19:25. La humedad se mantendrá en niveles cómodos, oscilando entre el 40% y el 95%. Sin probabilidad de lluvia, será un día perfecto para salir y disfrutar del aire libre, con un ambiente fresco y agradable que invitará a pasear por la ciudad.