Jorge Rey apunta a un posible giro en marzo y Semana Santa 2026: «Seguramente llegue una tendencia fría a finales de marzo»

Una tendencia fría llegará a finales de marzo, Jorge Rey apunta a un posible giro frío en marzo que nos golpeará de lleno en Semana Santa. Las peores previsiones las trae un experto en el tiempo que no ha dudado en darnos una serie de detalles que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia importante. En estos días en los que cada detalle cuenta de una manera diferente. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estas próximas jornadas.

Es hora de saber qué es lo que dice Jorge Rey en estos días de marzo en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que pueden convertirse en un problema en unos días libres en los que todo puede ser posible. Un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada en estos días en los que cada detalle puede acabar siendo clave. Esta previsión del tiempo nos sitúa en el peor de los escenarios posibles.

Llega un giro frío en marzo

Marzo es el mes de la llegada de la primavera, un momento del año que todos esperamos con ganas. Sin duda alguna, habrá llegado para quedarse en estos días en los que todo puede acabar siendo posible. Con la tendencia al alza en la que todo puede ser posible.

Es hora de conocer lo que nos está esperando en unos días en los que quizás cada detalle cuenta y puede convertirse en la antesala de algo más. Un momento que tendremos que empezar a visualizar de una forma distinta. Cuando lo que queremos es aire libre, sol y quizás empezar a prepararnos para un giro importante en estos días.

Es momento de saber lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Con ciertos elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más. Estos días en los que realmente cada detalle puede convertirse en un problema para muchos.

Estos tiempos que tenemos por delante, pueden acabar siendo los que nos golpearán en estos días en los que necesitamos una novedad que puede convertirse en una pesadilla que Jorge Rey se encarga de explicarnos.

Jorge Rey apunta a una posible tendencia fría a finales de marzo

Una posible tendencia fría a finales de marzo puede acabar llegando en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Vamos a ver llegar una situación del todo inesperada para aquellos que esperan tener en el calendario estos días de calor y de estabilidad que quizás pasen a la historia.

Este experto no duda en darnos algunas novedades destacadas que pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca. Con algunas novedades que pueden acabar siendo las que nos afectarán en unos días muy especiales del año. Este vídeo viral no deja lugar a dudas.

Mientras, lo que puede pasar nos lo explica la AEMET con una previsión del tiempo que nos sumerge en la primavera más auténtica: «La borrasca Therese mantendrá un ambiente de inestabilidad en las islas Canarias y en el sur de la Península, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que, en las islas Canarias de mayor relieve se prevén abundantes, con intensidades fuertes e incluso localmente muy fuertes, especialmente en las vertientes oeste y sur, sin descartar que puedan ir acompañadas de tormenta y granizo. En la mitad sur de la Península, las precipitaciones serán en general de carácter ocasional, tendiendo a abrirse claros a lo largo del día. Cielos poco nubosos en general en el resto de la Península y en Baleares, con nubosidad baja matinal en el extremo norte y posibles precipitaciones débiles o moderadas en el nordeste de Cataluña al final del día. Es probable la formación de bancos de niebla matinales en el suroeste de la meseta norte y el este de la meseta sur. Las temperaturas máximas disminuirán en el extremo norte peninsular predominando los aumentos en el resto, sobre todo en el centro este peninsular. Pocos cambios en los archipiélagos. Mínimas en descenso en la Península y Baleares y con pocos cambios en Canarias. Son probables las heladas, débiles a puntualmente moderadas en zonas altas de los Pirineos y la Ibérica».

Siguiendo con la misma previsión: «En la Península habrá predominio de viento de componente norte, flojo en general en el interior, moderado del este en litorales del sur y del nordeste moderado con posibles intervalos fuertes en los litorales atlántico gallegos. Nordeste moderado al sur de Baleares y suroeste moderado al norte de este archipiélago. Cierzo moderado en el Ebro, con probables rachas muy fuertes al final del día en los prelitorales de Tarragona. En Canarias soplará viento del suroeste con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes, tendiendo a amainar».

Con algunas alertas que debemos tener en consideración: «Precipitaciones abundantes en Canarias en las islas de mayor relieve, con intensidades fuertes e incluso localmente muy fuertes, sin descartar que puedan ir acompañadas de tormenta y granizo. Rachas muy fuertes en el prelitoral de Tarragona al final del día».