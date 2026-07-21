Manuela García, de no encajar en el CrossFit a ser una de las mejores del mundo en Hyrox: «Acepté que ese no era mi camino»

Manuela García sabe que el deporte puede ser una fuente de felicidad, pero también entiende que la pasión por competir necesita un equilibrio. La atleta almeriense, actualmente entre las quince mejores competidoras de Hyrox del mundo, ha construido una carrera marcada por la exigencia, la constancia y, sobre todo, por aprender a escuchar lo que realmente necesitaba. La deportista fue entrevistada en el programa Ni tan Bien de Cadena SER, presentado por Carolina Iglesias, donde habló sobre su trayectoria, su llegada a una disciplina que ha revolucionado el mundo del fitness y el proceso personal que tuvo que atravesar hasta encontrar su sitio. El programa, que combina humor, actualidad y entrevistas, recibió a una invitada que Carolina Iglesias presentó como una persona «más fuerte que el vinagre»: una referencia a la preparación física de Manuela y a su posición privilegiada dentro de un deporte que no deja de ganar seguidores.

Un camino hasta encontrar su verdadera disciplina

Antes de convertirse en una de las grandes figuras españolas de Hyrox, Manuela García pasó por otras disciplinas deportivas. Desde pequeña estuvo vinculada al deporte y probó diferentes modalidades, hasta llegar al CrossFit, una etapa en la que intentó alcanzar la élite.

Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta de que algo no terminaba de encajar. Aunque entrenaba duro y disfrutaba de muchos aspectos de la disciplina, sentía que no era el camino adecuado para alcanzar sus objetivos.

«Había ciertos aspectos del CrossFit que yo decía: «Tengo un nivel medio y esto no sirve para donde yo quiero estar». Entonces me dije a mí misma: «Aceptamos esta situación y me resigno a practicar este deporte a este nivel». Pero aun así, estaba en un momento que lo volvía a intentar a pesar de no ser lo mío y así estuve cuatro años», explicó durante la entrevista.

Ese periodo le sirvió para entender que perseguir una meta deportiva no debe convertirse en una fuente constante de frustración. Para Manuela, aceptar que algo no funciona también forma parte del crecimiento. «Fue un proceso de asumir que no era mi cosa y, además, me pasaba el decir: «me encanta el deporte». Y claro, no te puedes permitir tener una relación tóxica con algo que estás persiguiendo, porque al final es tu vida, tienes que disfrutar de lo que haces», confesó.

Hyrox apareció cuando más lo necesitaba

El cambio llegó en octubre de 2023, cuando decidió probar Hyrox, una competición que combina carrera y ejercicios funcionales de fuerza. La disciplina reúne pruebas como empuje y arrastre de trineo, remo, transporte de cargas, zancadas con peso o lanzamientos de balón medicinal, además de varios kilómetros corriendo.

Para Manuela fue un descubrimiento inmediato. Encontró una modalidad que encajaba con sus capacidades y que le permitía competir sin sentir que estaba luchando contra sí misma. «Entonces ahí apareció Hyrox, en un momento en el que pensé: ‘no quiero tener una relación tóxica con el deporte. Este no es mi camino, lo acepto y sigo adelante. Ya semiconocía Hyrox y dije: «venga, voy a probar». Y así fue, en octubre de 2023 y hasta ahora», recordó.

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La fuerza mental detrás de una atleta de élite

Hyrox no sólo exige preparación física. La resistencia mental juega un papel fundamental cuando el cuerpo empieza a acusar el cansancio y cada estación se convierte en una prueba de concentración. Manuela ha logrado situarse entre las mejores del planeta gracias a una combinación de fuerza, velocidad y capacidad de sacrificio. Pero su historia también refleja una lección importante: a veces, avanzar implica cambiar de dirección. El auge de Hyrox demuestra que cada vez más deportistas buscan disciplinas que mezclen competición, comunidad y superación personal. Una de las claves de su éxito es que permite que personas con distintos niveles encuentren un reto propio.

Una referente española en un deporte en expansión

La evolución de Manuela García ha sido meteórica. De sentirse limitada en una disciplina que no terminaba de adaptarse a ella pasó a competir contra las mejores especialistas del mundo. Su objetivo ahora es seguir creciendo dentro de Hyrox y consolidarse en la élite internacional. Pero más allá de las marcas y los resultados, su mensaje es claro: el deporte debe ser una herramienta para sentirse mejor, no una obligación que termine apagando la pasión por entrenar. Manuela encontró su lugar cuando dejó de perseguir un camino que no era el suyo. Y precisamente ese cambio fue el que la llevó hasta donde siempre había querido estar: entre las mejores.