La cota de nieve baja a 600 metros: el METEOCAT activa las alarmas por nevadas, viento y fenómenos costeros

El Meteocat activa las alarmas por nevadas, viento y fenómeno costeros, la cota de nieve baja a 600 metros. Los expertos en el estudio del tiempo advierten de lo que puede pasar en estos días en los que quizás tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que cada detalle puede contar de una forma sorprendente. Estaremos muy pendientes de unos cambios que, sin duda alguna, acabará llegando a toda velocidad.

Las alarmas pueden activarse ante la llegada de nieve y viento que puede incrementar determinados fenómenos costeros que pueden ser un peligro. Ante cualquier problema, siempre será mejor estar pendientes de un cielo que, sin duda alguna, puede dejarnos una de las noticias que nos afectará de lleno en unos días en los que cada detalle puede ser clave. Será el momento de poner en práctica determinados detalles que acabarán marcando una diferencia significativa. En estos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de una forma muy diferente, Meteocat no duda en activar todas las alarmas por estos fenómenos que llegan con fuerza.

Baja a 600 metros la cota de nieve

La cota de nieve va a llegar a una de las comunidades autónomas que se verá más afectada por un cambio de tiempo que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante. Estamos viviendo unos días en los que quizás tocará estar pendientes de una serie de cambios que son esenciales.

Es hora de conocer lo que nos está esperando en estas jornadas en las que cada detalle cuenta. De tal forma que tocará empezar a tener en consideración algunos elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más, con la mirada puesta a un giro radical que puede ser esencial.

Estaremos pendientes de un cambio de tendencia que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada cuando faltan unas horas para iniciar las vacaciones de media España, la nieve llega a España y lo hace en esta comunidad autónoma.

Es hora de conocer lo que es lo que nos estará esperando en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio de tiempo en esta comunidad en la que el frío será protagonista.

Meteocat activa las alertas por viento, frío y nieve

El trío invernal que pensábamos que había desaparecido por completo, vuelve con fuerza y lo hace de una manera que quizás hasta ahora no pensábamos que fuera posible. Tendremos que visualizar un destacado cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Estos expertos de la AEMET nos advierten de que: «Cielo nuboso en el Pirineo y algunos intervalos de nubes altas en el resto. Se esperan precipitaciones débiles en la divisoria del Pirineo, de nieve a partir de 800-1000 m, acompañada de ventisca; no se descarta alguna precipitación débil y dispersa en el litoral y prelitoral centrales de madrugada y a última hora de la jornada. Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en descenso generalizado, que será notable en el Pirineo. Heladas en el Pirineo, débiles en general. Viento del noroeste, moderado y con rachas muy fuertes en la mitad sur de Tarragona, el Ampurdán y cotas altas del Pirineo y Prepirineo, localmente huracanadas de madrugada en el interior sur de Tarragona, y flojo, ocasionalmente moderado en el resto».

Las alertas estarán activadas: «Rachas localmente huracanadas de viento del noroeste en Tarragona y Ampurdán, y muy fuertes de componente norte en cotas altas de Pirineos. Nevadas débiles con probable ventisca en el valle de Arán y divisoria de Pirineos en cotas bajas. Descenso notable de las temperaturas en Pirineos».

Para el resto de España la situación puede ser un poco mejor: «Predominarán los cielos nubosos o cubiertos en el extremo norte peninsular y norte de Baleares, con precipitaciones, en general débiles, en el área cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica, Pirineo y Mallorca, también posibles de forma ocasional en el resto del archipiélago y litoral central de Cataluña. Cielos nubosos también en el entorno de la Ibérica y meseta Norte tendiendo a levantar, e intervalos nubosos en Alborán, Estrecho y sureste peninsular. Poco nuboso con nubes altas en el resto. Cota de nieve en torno a 900/1100 metros en el extremo norte, con posibles acumulados significativos en zonas de montaña más probables en el Pirineo occidental. En Canarias persistirá cierta inestabilidad, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en las islas montañosas; poco nuboso en general al sur de las mismas. Bancos de niebla matinales en montañas del norte peninsular. Temperaturas máximas con pocos cambios en las islas Canarias occidentales, extremo noroeste peninsular y en Andalucía, con ascensos al sur de esta comunidad. Descenso generalizado en el resto, notable en el área pirenaica y en regiones del centro norte y este peninsular. En las mínimas predominarán los aumentos de ligeros a moderados en la mitad sur peninsular y los descensos en la norte, con pocos cambios en los archipiélagos. Heladas débiles en montañas de la mitad norte».