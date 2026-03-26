Hoy, 26 de marzo de 2026, la provincia de Barcelona se presenta con intervalos de nubes altas y la posibilidad de alguna precipitación débil y aislada, especialmente en el litoral y prelitoral. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, con heladas débiles en el Prepirineo. El viento será flojo a moderado, variando en dirección. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 26 de marzo

Barcelona: cielo nublado con posibles chubascos

El cielo de Barcelona se despereza lento esta mañana, con una probabilidad notable de lluvia que podría sorprender a los más desprevenidos. A medida que el sol asoma tímidamente a las 6:44, las nubes se agrupan, dejando entrever un día cargado de humedad que hará que la sensación térmica se sienta más intensa de lo que marcan los termómetros, alcanzando hasta 15 grados. El viento soplará suavemente desde el sur, con ráfagas que podrían hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más despejado, aunque aún existe la posibilidad de algunos chubascos dispersos. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 16 grados, ofreciendo un respiro en comparación con la mañana. Con la puesta del sol a las 19:09, los barceloneses podrán disfrutar de unas horas de luz, aunque el ambiente seguirá siendo algo pesado debido a la alta humedad. Así que, si planeas salir, no olvides un paraguas a mano, por si acaso.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y probabilidad de lluvia

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 10 grados y una sensación térmica que apenas supera esa cifra. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 85% y el viento sopla del sur a 15 km/h, trayendo consigo un ambiente húmedo y revuelto.

La tarde promete un ligero respiro, pero no sin antes dejar caer algunas gotas, con un 25% de probabilidad de lluvia. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 16 grados, aunque la sensación térmica se mantendrá baja. Con ráfagas de viento que pueden superar los 30 km/h, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien antes de salir.

Cielo nublado y ambiente fresco en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente cubierto y una probabilidad de lluvia que alcanza el 95%, especialmente durante la madrugada y hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 15 grados y la sensación térmica podría llegar a ser más baja, lo que hará que el ambiente se sienta algo más frío. El viento soplará del sureste a una velocidad media de 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 25 km/h, por lo que se recomienda abrigarse al salir.

A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia disminuirá a un 45% en la tarde-noche, aunque el cielo seguirá mayormente nublado. La temperatura máxima alcanzará los 15 grados, mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, lo que generará una sensación de ambiente pesado. Con la salida del sol a las 06:44 y su puesta a las 19:09, Badalona disfrutará de más de 12 horas de luz, aunque el tiempo fresco y húmedo predominará durante todo el día.

Ambiente templado con nubes y lloviznas en Sabadell

La jornada se presenta con un tiempo templado y algo nuboso, especialmente por la mañana, aunque sin cambios relevantes a lo largo del día. Se pueden registrar algunas lloviznas ligeras, sobre todo en las primeras horas y el viento soplará de forma suave, creando un ambiente agradable.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades al aire libre, ya que la temperatura se mantendrá en un rango cómodo. Aprovechar el día para salir y disfrutar de la tranquilidad será una excelente opción.