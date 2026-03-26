La nieve vuelve a España y la AEMET lo avala: el día exacto en el que la cota de nieve bajará a los «800 metros»

La cota de nieve bajará de los 800 metros, la nieve vuelve a España y la AEMET lanza esta importante alerta. Estaremos muy pendientes de un cambio de tiempo que puede marcar estas próximas jornadas de tal forma que tocará saber en todo momento qué es lo que nos está esperando. Es hora de conocer en primera persona un tiempo que puede afectarnos de lleno, en estos días en los que cada detalle cuenta.

Será el momento de apostar claramente por una previsión del tiempo que puede cambiarlo todo por momentos. A unas horas de la llegada de las esperadas vacaciones, todos miramos al cielo para saber qué es lo que pasará en breve. Estamos ante un cambio de tendencia que hará que volcamos a tener el invierno de golpe a las puertas. Cuando pensábamos que la primavera estaba cada vez más y más cerca, el mal tiempo parece que se multiplica y nos trae de nuevo un destacado cambio que puede afectarnos de lleno. Es hora de conocer el día exacto en el que tendremos que volver a sacar el abrigo.

La AEMET avala la vuelta de la nieve a España

Los expertos de la AEMET no paran de actualizar los mapas del tiempo, ante lo que está por llegar, un marcado cambio de tendencia que puede afectarnos de lleno, en unas jornadas en las que cada detalle cuenta. Será el momento de apostar claramente por un giro importante que puede darnos todo lo que necesitamos y más.

Estaremos pendientes de unos cielos en los que podemos empezar a encontrar todo tipo de elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más. Es hora de saber qué puede pasar con un tiempo que parece que irá cambiando por momentos y lo hará de tal forma que nos tocará conocer en todo momento qué es lo que nos está esperando.

A las puertas de unos cambios que pueden acabar dejándonos algunos elementos que nos harán estar pendientes de una previsión del tiempo que llega plagada de cambios. Será el momento de conocer lo que puede pasar con esta nieve que puede aparecer incluso en cotas más bajas de lo que estamos acostumbrados. La AEMET no tiene dudas de lo que nos está esperando en estos días.

Este es el día exacto en el que la cota de nieve bajará de los 800 metros

Tendremos que estar muy pendientes de un cielo que puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que parecerá que el tiempo nos avisa de que no deberemos quitarnos la chaqueta, sino todo lo contrario.

La AEMET no tiene dudas de la una previsión del tiempo que nos trae de nuevo frío y nieve en estas partes del país: «Predominarán los cielos nubosos o cubiertos en el extremo norte peninsular y norte de Baleares, con precipitaciones, en general débiles, en el área cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica, Pirineo y Mallorca, también posibles de forma ocasional en el resto del archipiélago y litoral central de Cataluña. Cielos nubosos también en el entorno de la Ibérica y meseta Norte tendiendo a levantar, e intervalos nubosos en Alborán, Estrecho y sureste peninsular. Poco nuboso con nubes altas en el resto. Cota de nieve en torno a 900/1100 metros en el extremo norte, con posibles acumulados significativos en zonas de montaña más probables en el Pirineo occidental. En Canarias persistirá cierta inestabilidad, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en las islas montañosas; poco nuboso en general al sur de las mismas. Bancos de niebla matinales en montañas del norte peninsular. Temperaturas máximas con pocos cambios en las islas Canarias occidentales, extremo noroeste peninsular y en Andalucía, con ascensos al sur de esta comunidad. Descenso generalizado en el resto, notable en el área pirenaica y en regiones del centro norte y este peninsular. En las mínimas predominarán los aumentos de ligeros a moderados en la mitad sur peninsular y los descensos en la norte, con pocos cambios en los archipiélagos. Heladas débiles en montañas de la mitad norte».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Soplará viento moderado de componente norte en la mayor parte del país, exceptuando en el tercio sur peninsular donde lo hará de este. Se prevé alcanzar intensidades fuertes con rachas muy fuertes en el Ebro y zonas aledañas, Pirineo, Ampurdán, norte de Baleares, litoral gallego y, arreciando a lo largo del día, en el Estrecho y puntos de Alborán, siendo también posible en la Ibérica y Canarias. Probables acumulados significativos de nieve en el extremo occidental del Pirineo, pudiendo afectar también a otras montañas del extremo norte. Rachas muy fuertes de viento en el Ebro y aledaños, Ampurdán, Pirineos y norte de Baleares. Descenso notable de las temperaturas máximas en el área pirenaica y regiones del centro norte y este peninsular».