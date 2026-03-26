Cielos despejados y vientos moderados en Andalucía según AEMET

Cielos poco nubosos o despejados dominarán en el conjunto del territorio andaluz este 26 de marzo de 2026, aunque se esperan intervalos de nubes bajas en la vertiente mediterránea. Las temperaturas experimentarán un ascenso generalizado, a excepción de un ligero descenso de las máximas en el interior del extremo oriental. Los vientos serán flojos a moderados de componente este, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo oriental y en el Estrecho, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 26 de marzo

Cielo despejado y brisa agradable en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada se presenta despejada y radiante. Con temperaturas que oscilarán entre los 11 y los 26 grados, la mañana promete ser fresca, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre. El viento, que soplará del noreste a una velocidad de 25 km/h, aportará una brisa agradable, aunque se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h, así que es recomendable sujetar bien los sombreros.

Ya por la tarde, el sol brillará con fuerza y la sensación térmica alcanzará su punto máximo, haciendo que el ambiente se sienta cálido y acogedor. La humedad, que se mantendrá en niveles moderados, no será un inconveniente, ya que no se esperan lluvias en todo el día. Con más de 12 horas de luz, desde la salida del sol a las 07:18 hasta su ocaso a las 19:40, será un día perfecto para disfrutar de la belleza sevillana.

Córdoba: cielo nublado con lluvias y viento

Las calles de Córdoba despiertan con un aire fresco y una ligera brisa que anticipa un día de cambios. El cielo, cubierto de nubes grises, sugiere que la tranquilidad matutina podría verse interrumpida por la llegada de lluvias y vientos intensos a medida que avanza la jornada.

Por la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10°C, pero la sensación térmica podría descender hasta los 8°C, mientras que por la tarde se espera un leve ascenso hasta los 24°C. Sin embargo, el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h, lo que podría hacer que la humedad, que oscilará entre el 30% y el 95%, se sienta aún más agobiante. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la inestabilidad marcará el ritmo del día.

En Huelva, cielos despejados y brisa suave

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con cielos mayormente despejados y temperaturas que oscilarán entre los 11 y 25 grados. La brisa será suave, con vientos que alcanzarán los 20 km/h, lo que aportará una agradable sensación térmica, ideal para disfrutar del aire libre sin preocupaciones.

Es un día perfecto para pasear por el parque o disfrutar de una terraza al sol, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para las actividades diarias. Aprovecha la oportunidad de salir y disfrutar de un agradable día en la ciudad.

Cielo despejado y ambiente agradable en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de la salida del sol a las 07:20. Las temperaturas mínimas rondan los 12°C y aunque la sensación térmica se mantendrá similar, la jornada promete ser fresca. A medida que avance la mañana, el termómetro alcanzará los 21°C, con una humedad relativa que se mantendrá en un 25%, lo que hará que el ambiente se sienta agradable.

Por la tarde, el cielo seguirá despejado, alcanzando una temperatura máxima de 22°C. El viento soplará de manera moderada, con rachas que podrían llegar a los 30 km/h, así que es recomendable tener precaución. Con 12 horas de luz hasta la puesta del sol a las 19:41, será un día perfecto para disfrutar al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Jaén: cielo despejado y ambiente cálido

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 11 grados, ideal para disfrutar de un paseo. A medida que avance el día, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando una máxima de 21 grados por la tarde, con una brisa suave del noreste que hará más agradable la jornada. Es un buen momento para salir a disfrutar del sol, así que no olvides llevar ropa ligera y tus gafas de sol.

Cielo despejado y brisa agradable en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la frescura matutina, con temperaturas que rondan los 13 grados. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 20 grados, mientras el viento sopla del este a una velocidad media de 20 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, la tarde se presentará con un cielo ligeramente nublado y aunque no se prevén lluvias, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas nocturnas, cuando la temperatura descenderá a 14 grados. La humedad variará entre el 40 y el 85 por ciento, lo que podría generar una sensación térmica más intensa.

Granada: cielo despejado y ambiente agradable

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 9 grados, pero la sensación térmica puede alcanzar los 24, gracias a la suave brisa que sopla a unos 5 km/h. A medida que avance el día, el tiempo se mantendrá agradable, con máximas que llegarán a los 21 grados por la tarde, lo que invita a salir y disfrutar del sol.

Con el sol brillando en el cielo, es recomendable llevar ropa ligera y cómoda para aprovechar al máximo esta jornada. La humedad será moderada, así que no olvides hidratarte mientras disfrutas de las actividades al aire libre.

Almería: cielo despejado y viento fuerte

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana, con temperaturas frescas que rondan los 13 grados. A medida que avanza el día, el sol se hará sentir y el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 21 grados por la tarde, mientras el viento sopla con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 60 km/h.

A pesar de la estabilidad del tiempo, se recomienda tener precaución con el viento, especialmente en áreas abiertas. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que descenderán a los 13 grados, ideal para disfrutar de una velada al aire libre.