El hermano de Sánchez logró el cargo con un proyecto en el que admitía que no era su «ámbito de trabajo”

En 2017, David Sánchez ganó su polémica plaza de coordinador de los conservatorios de música en la Diputación de Badajoz. Presentó un proyecto que fue alabado por el tribunal. «Realiza una buena defensa de su proyecto, marcando claramente objetivos y metodología», se recogía en las actas. El hermano del presidente del Gobierno admitía, sin embargo, que algunas de las funciones del puesto no formaban parte de su «contexto habitual de trabajo».

«La propuesta de gestión y coordinación de los conservatorios supone, desde el punto de vista desde el que lo planteo, el tener la sensibilidad hacia proyectos que tengan una identidad propia y que están activos y funcionando. Como por ejemplo sucede con la Orquesta Barroca y la Banda Sinfónica. Especialidad musical en la que puedo interactuar habitual pero que no representan mi contexto trabajo», reconocía David Sánchez. Entre las funciones del puesto, estaba la dirección de la Orquesta Sinfónica, la Banda Sinfónica y la Orquesta de Cámara.

El hermano de Pedro Sánchez destacaba a continuación su voluntad de «aprender».

«No tengo problema alguno en aprender y modificar mi propuesta, si es que en el momento de entrar en contacto con el colectivo de artistas que me propongo coordinar, entienda que el beneficio es mayor para todos en su conjunto», sostenía en el proyecto. «Abordo este proyecto con el espíritu de aprender y descubrir como puedo contribuir a mejorar un proyecto que ya ha demostrado su valor. Y también con el espíritu de aprovecharlo para desarrollarme como ser humano y como artista», añadía también.

El hermano del presidente del Gobierno cobró 340.572 euros de la Diputación de Badajoz entre julio de 2017 y mayo de 2025, según se desprende de un documento oficial de la administración pacense, conocido este martes. Primero, como coordinador de las actividades de los conservatorios de la administración pacense y después como jefe de la oficina de artes escénicas.

David Sánchez, cabe recordar, está procesado por tráfico de influencias y prevaricación en relación a su contratación en la Diputación de Badajoz. En mayo, se sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Badajoz por la creación de esta plaza y su modificación para, según la juez, adaptarla a sus preferencias.

En la causa también está procesado el que fuera presidente de la Diputación de Badajoz y líder del PSOE de Extremadura Miguel Ángel Gallardo, además del ex asesor de La Moncloa Luis Carrero, que ayudaba a David Sánchez en su trabajo en la institución provincial, y otra decena de cargos.

En el transcurso de la investigación, la magistrada Beatriz Biedma fue apuntalando la relación previa entre David Sánchez y Luis Carrero. La juez incorporó correos corporativos intervenidos a Sánchez en los que se demuestra una colaboración «en temas profesionales desde mucho antes de la incorporación» del ex asesor de Presidencia.

Estos mails fueron revelados por OKDIARIO y constatan la ayuda que Carrero aportaba al programa de óperas de David Sánchez en la Diputación de Badajoz. El asesor se dirigía a David Sánchez como hermanito. Esto, según Biedma, «hace muy sospechoso que Carrero haya ocupado posteriormente un puesto en la Diputación donde trabaje directamente con Sánchez».

Entre los relevantes mails que fueron desvelados por este periódico hay uno que la juez señaló como «muy significativo».

«David Sánchez envía un correo electrónico a Luis Carrero donde le dice expresamente: En cuanto te incorpores quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo. Y éste le contesta: De la incorporación no tengo noticia ni calendario, lo último que me dijo Candalijas [jefe de servicio de Actividades Culturales, Juveniles y Deportivas de la Diputación] fue a lo largo de noviembre». Carrero fue el único candidato al puesto.