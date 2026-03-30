Precio de la gasolina hoy 30 de marzo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

La gasolina vuelve a situarse en el centro de las preocupaciones justo en plena Semana Santa, uno de los momentos con más desplazamientos del año. Este 2026 no es una excepción. Miles de conductores ya están en carretera o a punto de salir, mirando con atención cuánto cuesta llenar el depósito antes de arrancar, de modo que conviene estar atentos y saber cuál es el precio de la gasolina hoy 30 de marzo y ver cuáles son las gasolineras más baratas de Sevilla, Málaga y otras ciudades de Andalucía.

El contexto es el que es. La tensión internacional sigue presionando el precio del petróleo y eso acaba trasladándose, tarde o temprano, a los surtidores. Aun así, las medidas fiscales aprobadas en las últimas semanas han suavizado en parte el impacto, dejando un escenario algo más contenido de lo que muchos temían hace solo unos meses. Con todo, lo que realmente importa ahora mismo para la mayoría es algo mucho más práctico: saber dónde repostar más barato en su ciudad o en su ruta. Y ahí es donde entran en juego los datos oficiales que ahora vemos, a partir de lo informado por el Geoportal de gasolineras del Ministerio de Transición Ecológica.

Gasolineras más baratas hoy en Sevilla

En Sevilla, y este Lunes Santo, estas son las gasolineras más baratas:

Gasolina 95 en Sevilla

E.S. Vistalegre en Utrera (Calle Écija-Jerez, 11): 1,445 €/litro.

en Utrera (Calle Écija-Jerez, 11): 1,445 €/litro. San Juan Bautista S. Coop. And. en Villanueva de San Juan (Carretera El Saucejo km 0,5): 1,544 €/litro.

en Villanueva de San Juan (Carretera El Saucejo km 0,5): 1,544 €/litro. Shell en Estepa (Autovía A-92 km 113,7): 1,549 €/litro.

en Estepa (Autovía A-92 km 113,7): 1,549 €/litro. Sajardines en Sanlúcar la Mayor (Sanlúcar-Benacazón km 3): 1,559 €/litro.

en Sanlúcar la Mayor (Sanlúcar-Benacazón km 3): 1,559 €/litro. Shell en La Roda de Andalucía (Autovía A-92 km 123): 1,569 €/litro.

en La Roda de Andalucía (Autovía A-92 km 123): 1,569 €/litro. Shell en Los Palacios y Villafranca (Avda. Parque Norte s/n): 1,579 €/litro.

en Los Palacios y Villafranca (Avda. Parque Norte s/n): 1,579 €/litro. Los Ventolines (AGLA) en Pilas (Pilas-Villamanrique km 1,5): 1,599 €/litro.

en Pilas (Pilas-Villamanrique km 1,5): 1,599 €/litro. Sierra del Terril SCA en Algámitas (Calle Horcajo): 1,636 €/litro.

en Algámitas (Calle Horcajo): 1,636 €/litro. Astigi en Écija (Autovía A-4 km 450): 1,659 €/litro.

en Écija (Autovía A-4 km 450): 1,659 €/litro. Shell en Martín de la Jara (Polígono Las Majadas): 1,679 €/litro.

Gasolina 98 en Sevilla

Alcampo en Sevilla (Ronda del Tamarguillo s/n): 1,649 €/litro.

en Sevilla (Ronda del Tamarguillo s/n): 1,649 €/litro. BP en Sevilla (N-IV km 531,5): 1,675 €/litro.

en Sevilla (N-IV km 531,5): 1,675 €/litro. Shell en Los Palacios y Villafranca (Avda. Parque Norte s/n): 1,679 €/litro.

en Los Palacios y Villafranca (Avda. Parque Norte s/n): 1,679 €/litro. Shell en La Roda de Andalucía (Autovía A-92 km 123): 1,709 €/litro.

en La Roda de Andalucía (Autovía A-92 km 123): 1,709 €/litro. Cepsa en Cazalla de la Sierra (A-432 km 45,5): 1,729 €/litro.

en Cazalla de la Sierra (A-432 km 45,5): 1,729 €/litro. Sajardines en Sanlúcar la Mayor (Sanlúcar-Benacazón km 3): 1,739 €/litro.

en Sanlúcar la Mayor (Sanlúcar-Benacazón km 3): 1,739 €/litro. Astigi en Écija (Autovía A-4 km 450): 1,759 €/litro.

en Écija (Autovía A-4 km 450): 1,759 €/litro. Los Ventolines (AGLA) en Pilas (Pilas-Villamanrique km 1,5): 1,779 €/litro.

en Pilas (Pilas-Villamanrique km 1,5): 1,779 €/litro. Shell en Martín de la Jara (Polígono Las Majadas): 1,798 €/litro.

en Martín de la Jara (Polígono Las Majadas): 1,798 €/litro. Cepsa en Dos Hermanas (Avenida de Andalucía, 230): 1,841 €/litro.

Diésel en Sevilla

E.S. Vistalegre en Utrera (Calle Écija-Jerez, 11): 1,664 €/litro.

en Utrera (Calle Écija-Jerez, 11): 1,664 €/litro. San Juan Bautista S. Coop. And. en Villanueva de San Juan (Carretera El Saucejo km 0,5): 1,699 €/litro.

en Villanueva de San Juan (Carretera El Saucejo km 0,5): 1,699 €/litro. Astigi en Écija (Autovía A-4 km 450): 1,719 €/litro.

en Écija (Autovía A-4 km 450): 1,719 €/litro. Sierra del Terril SCA en Algámitas (Calle Horcajo): 1,726 €/litro.

en Algámitas (Calle Horcajo): 1,726 €/litro. Sajardines en Sanlúcar la Mayor (Sanlúcar-Benacazón km 3): 1,749 €/litro.

en Sanlúcar la Mayor (Sanlúcar-Benacazón km 3): 1,749 €/litro. Los Ventolines (AGLA) en Pilas (Pilas-Villamanrique km 1,5): 1,759 €/litro.

en Pilas (Pilas-Villamanrique km 1,5): 1,759 €/litro. Shell en Martín de la Jara (Polígono Las Majadas): 1,798 €/litro.

en Martín de la Jara (Polígono Las Majadas): 1,798 €/litro. Shell en Los Palacios y Villafranca (Avda. Parque Norte s/n): 1,839 €/litro.

en Los Palacios y Villafranca (Avda. Parque Norte s/n): 1,839 €/litro. Shell en Estepa (Autovía A-92 km 113,7): 1,854 €/litro.

en Estepa (Autovía A-92 km 113,7): 1,854 €/litro. Shell en La Roda de Andalucía (Autovía A-92 km 123): 1,859 €/litro.

Gasolineras más baratas hoy en Málaga

Si estás en Málaga estas son las gasolineras más baratas hoy:

Gasolina 95 en Málaga

Lisbona Oil en Torre del Mar (Calle Angustias, 1): 1,430 €/litro.

en Torre del Mar (Calle Angustias, 1): 1,430 €/litro. Gueroil en Alhaurín de la Torre (Avenida Las Américas, s/n): 1,489 €/litro.

en Alhaurín de la Torre (Avenida Las Américas, s/n): 1,489 €/litro. Agla en Fuente de Piedra (Autovía A-92 km 132): 1,495 €/litro.

en Fuente de Piedra (Autovía A-92 km 132): 1,495 €/litro. Distreax-22 en Vélez-Málaga (Calle Ignacio Zuloaga, 6): 1,499 €/litro.

en Vélez-Málaga (Calle Ignacio Zuloaga, 6): 1,499 €/litro. Agla en Pizarra (Carretera Subzona a Álora): 1,509 €/litro.

en Pizarra (Carretera Subzona a Álora): 1,509 €/litro. Agla en Casarabonela (A-357 km 33,2): 1,548 €/litro.

en Casarabonela (A-357 km 33,2): 1,548 €/litro. Repsol en Antequera (A-354 km 11): 1,569 €/litro.

en Antequera (A-354 km 11): 1,569 €/litro. Agla – Vista Hermosa en Alozaina (Ctra. Ronda-Málaga km 44): 1,600 €/litro.

en Alozaina (Ctra. Ronda-Málaga km 44): 1,600 €/litro. BP en Rincón de la Victoria (N-340 km 252): 1,619 €/litro.

en Rincón de la Victoria (N-340 km 252): 1,619 €/litro. BP en Estepona (Avenida Juan Carlos I, 139): 1,619 €/litro.

Gasolina 98 en Málaga

Lisbona Oil en Torre del Mar (Calle Angustias, 1): 1,651 €/litro.

en Torre del Mar (Calle Angustias, 1): 1,651 €/litro. Agla en Fuente de Piedra (Autovía A-92 km 132): 1,680 €/litro.

en Fuente de Piedra (Autovía A-92 km 132): 1,680 €/litro. Gueroil en Alhaurín de la Torre (Avenida Las Américas, s/n): 1,689 €/litro.

en Alhaurín de la Torre (Avenida Las Américas, s/n): 1,689 €/litro. Agla La Ventilla en Parauta (A-397 km 11,9): 1,699 €/litro.

en Parauta (A-397 km 11,9): 1,699 €/litro. Shell en Coín (Avenida Reina Sofía, s/n): 1,719 €/litro.

en Coín (Avenida Reina Sofía, s/n): 1,719 €/litro. Repsol en Antequera (A-354 km 11): 1,729 €/litro.

en Antequera (A-354 km 11): 1,729 €/litro. BP en Monda (A-355 km 20): 1,749 €/litro.

en Monda (A-355 km 20): 1,749 €/litro. BP en Rincón de la Victoria (N-340 km 252): 1,759 €/litro.

en Rincón de la Victoria (N-340 km 252): 1,759 €/litro. BP en Estepona (Avenida Juan Carlos I, 139): 1,759 €/litro.

en Estepona (Avenida Juan Carlos I, 139): 1,759 €/litro. Moeve en Cártama (Autovía Campillos-Málaga km 50,05): 1,759 €/litro.

Diésel en Málaga

Lisbona Oil en Torre del Mar (Calle Angustias, 1): 1,641 €/litro.

en Torre del Mar (Calle Angustias, 1): 1,641 €/litro. Agla en Pizarra (Carretera Subzona a Álora): 1,689 €/litro.

en Pizarra (Carretera Subzona a Álora): 1,689 €/litro. Agla en Casarabonela (A-357 km 33,2): 1,699 €/litro.

en Casarabonela (A-357 km 33,2): 1,699 €/litro. Agla en Fuente de Piedra (Autovía A-92 km 132): 1,715 €/litro.

en Fuente de Piedra (Autovía A-92 km 132): 1,715 €/litro. Gueroil en Alhaurín de la Torre (Avenida Las Américas, s/n): 1,719 €/litro.

en Alhaurín de la Torre (Avenida Las Américas, s/n): 1,719 €/litro. Distreax-22 en Vélez-Málaga (Calle Ignacio Zuloaga, 6): 1,719 €/litro.

en Vélez-Málaga (Calle Ignacio Zuloaga, 6): 1,719 €/litro. Agla – Vista Hermosa en Alozaina (Ctra. Ronda-Málaga km 44): 1,723 €/litro.

en Alozaina (Ctra. Ronda-Málaga km 44): 1,723 €/litro. Repsol en Antequera (A-354 km 11): 1,875 €/litro.

en Antequera (A-354 km 11): 1,875 €/litro. BP en Rincón de la Victoria (N-340 km 252): 1,875 €/litro.

en Rincón de la Victoria (N-340 km 252): 1,875 €/litro. BP en Estepona (Avenida Juan Carlos I, 139): 1,885 €/litro.

Gasolineras más baratas hoy en Cádiz

Las gasolineras más baratas si repostas hoy en Cádiz según datos del Geoportal gasolina del Ministerio de Transición Ecológica:

Gasolina 95 en Cádiz

Carrefour en La Línea de la Concepción (Avenida de la Colonia, 9): 1,479 €/litro.

en La Línea de la Concepción (Avenida de la Colonia, 9): 1,479 €/litro. Ballenoil en Jerez de la Frontera (Avenida Europa, s/n): 1,489 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Avenida Europa, s/n): 1,489 €/litro. Carrefour en El Puerto de Santa María (Carretera Madrid-Cádiz km 653): 1,499 €/litro.

en El Puerto de Santa María (Carretera Madrid-Cádiz km 653): 1,499 €/litro. Carrefour en Los Barrios (Carretera Cádiz-Málaga km 112,9): 1,499 €/litro.

en Los Barrios (Carretera Cádiz-Málaga km 112,9): 1,499 €/litro. Carrefour en Jerez de la Frontera (N-IV km 641): 1,499 €/litro.

en Jerez de la Frontera (N-IV km 641): 1,499 €/litro. Galp en Barbate (CA-393 km 95,7): 1,529 €/litro.

en Barbate (CA-393 km 95,7): 1,529 €/litro. BP en Jerez de la Frontera (Nueva Ronda Este): 1,539 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Nueva Ronda Este): 1,539 €/litro. Carrefour en Algeciras (C.C. Eroski km 106,25): 1,539 €/litro.

en Algeciras (C.C. Eroski km 106,25): 1,539 €/litro. Shell en Jerez de la Frontera (A-4 km 628,5): 1,639 €/litro.

en Jerez de la Frontera (A-4 km 628,5): 1,639 €/litro. DP en Vejer de la Frontera (Santo Tomás de Villanueva, 4): 1,719 €/litro.

Gasolina 98 en Cádiz

Carrefour en El Puerto de Santa María (Carretera Madrid-Cádiz km 653): 1,629 €/litro.

en El Puerto de Santa María (Carretera Madrid-Cádiz km 653): 1,629 €/litro. Carrefour en La Línea de la Concepción (Avenida de la Colonia, 9): 1,659 €/litro.

en La Línea de la Concepción (Avenida de la Colonia, 9): 1,659 €/litro. Carrefour en Jerez de la Frontera (N-IV km 641): 1,669 €/litro.

en Jerez de la Frontera (N-IV km 641): 1,669 €/litro. Carrefour en Arcos de la Frontera (N-342 km 26,8): 1,669 €/litro.

en Arcos de la Frontera (N-342 km 26,8): 1,669 €/litro. Repsol en El Puerto de Santa María (A-2001 km 5): 1,679 €/litro.

en El Puerto de Santa María (A-2001 km 5): 1,679 €/litro. Carrefour en Algeciras (C.C. Eroski km 106,25): 1,689 €/litro.

en Algeciras (C.C. Eroski km 106,25): 1,689 €/litro. Carrefour en Los Barrios (Cádiz-Málaga km 112,9): 1,689 €/litro.

en Los Barrios (Cádiz-Málaga km 112,9): 1,689 €/litro. BP en Sanlúcar de Barrameda (Avenida Quinto Centenario, s/n): 1,729 €/litro.

en Sanlúcar de Barrameda (Avenida Quinto Centenario, s/n): 1,729 €/litro. BP Bonanza en Sanlúcar de Barrameda (Avenida Constitución, s/n): 1,729 €/litro.

en Sanlúcar de Barrameda (Avenida Constitución, s/n): 1,729 €/litro. Shell en Jerez de la Frontera (A-4 km 628,5): 1,739 €/litro.

Diésel en Cádiz

Carrefour en El Puerto de Santa María (Carretera Madrid-Cádiz km 653): 1,759 €/litro.

en El Puerto de Santa María (Carretera Madrid-Cádiz km 653): 1,759 €/litro. Carrefour en Jerez de la Frontera (N-IV km 641): 1,759 €/litro.

en Jerez de la Frontera (N-IV km 641): 1,759 €/litro. Carrefour en Algeciras (C.C. Eroski km 106,25): 1,769 €/litro.

en Algeciras (C.C. Eroski km 106,25): 1,769 €/litro. Carrefour en La Línea de la Concepción (Avenida de la Colonia, 9): 1,769 €/litro.

en La Línea de la Concepción (Avenida de la Colonia, 9): 1,769 €/litro. DP en Vejer de la Frontera (Santo Tomás de Villanueva, 4): 1,779 €/litro.

en Vejer de la Frontera (Santo Tomás de Villanueva, 4): 1,779 €/litro. Galp en Barbate (CA-393 km 95,7): 1,784 €/litro.

en Barbate (CA-393 km 95,7): 1,784 €/litro. Carrefour en Los Barrios (Cádiz-Málaga km 112,9): 1,789 €/litro.

en Los Barrios (Cádiz-Málaga km 112,9): 1,789 €/litro. Shell en Jerez de la Frontera (A-4 km 628,5): 1,809 €/litro.

en Jerez de la Frontera (A-4 km 628,5): 1,809 €/litro. BP en Jerez de la Frontera (Nueva Ronda Este): 1,819 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Nueva Ronda Este): 1,819 €/litro. Ballenoil en Jerez de la Frontera (Avenida Europa, s/n): 1,679 €/litro.

Gasolineras más baratas hoy en Córdoba

En Córdoba, estas son las gasolineras más baratas:

Gasolina 95 en Córdoba

Enerplus en Lucena (Avenida de la Guardia Civil, 9): 1,455 €/litro.

en Lucena (Avenida de la Guardia Civil, 9): 1,455 €/litro. Q8 en El Arrecife (N-IV km 428): 1,499 €/litro.

en El Arrecife (N-IV km 428): 1,499 €/litro. Repsol en Hornachuelos (Ctra. Córdoba-Palma del Río km 40): 1,549 €/litro.

en Hornachuelos (Ctra. Córdoba-Palma del Río km 40): 1,549 €/litro. Petrosol en Puente Genil (Calle La Rambla, s/n): 1,559 €/litro.

en Puente Genil (Calle La Rambla, s/n): 1,559 €/litro. Family Energy en Montilla (Polígono Llanos de Jarata): 1,559 €/litro.

en Montilla (Polígono Llanos de Jarata): 1,559 €/litro. Eni en Córdoba (N-432 km 239,5): 1,569 €/litro.

en Córdoba (N-432 km 239,5): 1,569 €/litro. E.S. Ntra. Sra. del Rosario en La Guijarrosa: 1,599 €/litro.

en La Guijarrosa: 1,599 €/litro. FC GO en Cabra (A-343 km 10,7): 1,599 €/litro.

en Cabra (A-343 km 10,7): 1,599 €/litro. E.S. Mª Auxiliadora en Posadas (Ctra. Palma del Río km 32): 1,669 €/litro.

en Posadas (Ctra. Palma del Río km 32): 1,669 €/litro. Santiago en Fuente Palmera (L-120 km 0,5): 1,699 €/litro.

Gasolina 98 en Córdoba

Repsol en Alcolea (N-4 km 384,8): 1,569 €/litro.

en Alcolea (N-4 km 384,8): 1,569 €/litro. Q8 en El Arrecife (N-IV km 428): 1,639 €/litro.

en El Arrecife (N-IV km 428): 1,639 €/litro. Shell en Baena (Avenida San Carlos de Chile, 55): 1,649 €/litro.

en Baena (Avenida San Carlos de Chile, 55): 1,649 €/litro. Repsol en Almodóvar del Río (C-431 km 21): 1,665 €/litro.

en Almodóvar del Río (C-431 km 21): 1,665 €/litro. Carrefour en Lucena (Polígono Los Polvillares): 1,669 €/litro.

en Lucena (Polígono Los Polvillares): 1,669 €/litro. Family Energy en Montilla (Polígono Llanos de Jarata): 1,699 €/litro.

en Montilla (Polígono Llanos de Jarata): 1,699 €/litro. Repsol en Córdoba (Calle Artesanos, 8): 1,689 €/litro.

en Córdoba (Calle Artesanos, 8): 1,689 €/litro. Estación El Saladillo en Baena: 1,689 €/litro.

en Baena: 1,689 €/litro. Enerplus en Lucena (Avenida de la Guardia Civil, 9): 1,759 €/litro.

en Lucena (Avenida de la Guardia Civil, 9): 1,759 €/litro. BP Las Tres Provincias en Valenzuela: 1,779 €/litro.

Diésel en Córdoba

Enerplus en Lucena (Avenida de la Guardia Civil, 9): 1,689 €/litro.

en Lucena (Avenida de la Guardia Civil, 9): 1,689 €/litro. Petrosol en Puente Genil (Calle La Rambla, s/n): 1,729 €/litro.

en Puente Genil (Calle La Rambla, s/n): 1,729 €/litro. E.S. Mª Auxiliadora en Posadas (Ctra. Palma del Río km 32): 1,759 €/litro.

en Posadas (Ctra. Palma del Río km 32): 1,759 €/litro. FC GO en Cabra (A-343 km 10,7): 1,769 €/litro.

en Cabra (A-343 km 10,7): 1,769 €/litro. Family Energy en Montilla (Polígono Llanos de Jarata): 1,769 €/litro.

en Montilla (Polígono Llanos de Jarata): 1,769 €/litro. Q8 en El Arrecife (N-IV km 428): 1,849 €/litro.

en El Arrecife (N-IV km 428): 1,849 €/litro. Repsol en Hornachuelos (Ctra. Córdoba-Palma del Río km 40): 1,859 €/litro.

en Hornachuelos (Ctra. Córdoba-Palma del Río km 40): 1,859 €/litro. E.S. Ntra. Sra. del Rosario en La Guijarrosa: 1,859 €/litro.

en La Guijarrosa: 1,859 €/litro. Eni en Córdoba (N-432 km 239,5): 1,869 €/litro.

en Córdoba (N-432 km 239,5): 1,869 €/litro. Santiago en Fuente Palmera (L-120 km 0,5): 1,899 €/litro.

Gasolineras más baratas hoy en Granada

Estas son las gasolineras más baratas en Granada a primera hora de este Lunes Santo:

Gasolina 95 en Granada

Alcampo en Granada (C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km 88): 1,489 €/litro.

en Granada (C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km 88): 1,489 €/litro. Shell en Atarfe (N-432 km 431): 1,579 €/litro.

en Atarfe (N-432 km 431): 1,579 €/litro. Galp en Huétor Tájar (A-92 km 200,2): 1,579 €/litro.

en Huétor Tájar (A-92 km 200,2): 1,579 €/litro. Repsol en Albuñán (Ctra. Guadix-Jerez km 6): 1,589 €/litro.

en Albuñán (Ctra. Guadix-Jerez km 6): 1,589 €/litro. Combustibles Gómez en Huétor Tájar (Ctra. de la Estación km 1): 1,599 €/litro.

en Huétor Tájar (Ctra. de la Estación km 1): 1,599 €/litro. Airport Granada en Santa Fe (Ctra. Aeropuerto km 0,5): 1,650 €/litro.

en Santa Fe (Ctra. Aeropuerto km 0,5): 1,650 €/litro. E.S. San José en Galera (A-330 km 21): 1,659 €/litro.

en Galera (A-330 km 21): 1,659 €/litro. MC en Alomartes (Ctra. Íllora km 7): 1,659 €/litro.

en Alomartes (Ctra. Íllora km 7): 1,659 €/litro. Mirador de Poqueira en Pampaneira (GR-421 km 54,074): 1,685 €/litro.

en Pampaneira (GR-421 km 54,074): 1,685 €/litro. BP Baza en Baza (Ctra. Benamaurel): 1,739 €/litro.

Gasolina 98 en Granada

Alcampo en Granada (C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km 88): 1,599 €/litro.

en Granada (C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km 88): 1,599 €/litro. BP E.S. Alpujarra en Órgiva (CR-333 km 16,145): 1,659 €/litro.

en Órgiva (CR-333 km 16,145): 1,659 €/litro. Combustibles Gómez en Huétor Tájar (Ctra. de la Estación km 1): 1,699 €/litro.

en Huétor Tájar (Ctra. de la Estación km 1): 1,699 €/litro. Galp en Huétor Tájar (A-92 km 200,2): 1,699 €/litro.

en Huétor Tájar (A-92 km 200,2): 1,699 €/litro. BP Ogiplata en Ogíjares (Ctra. Granada km 2,8): 1,721 €/litro.

en Ogíjares (Ctra. Granada km 2,8): 1,721 €/litro. Repsol en La Calahorra (N-324 km 238,1): 1,729 €/litro.

en La Calahorra (N-324 km 238,1): 1,729 €/litro. Airport Granada en Santa Fe (Ctra. Aeropuerto km 0,5): 1,730 €/litro.

en Santa Fe (Ctra. Aeropuerto km 0,5): 1,730 €/litro. Mirador de Poqueira en Pampaneira (GR-421 km 54,074): 1,740 €/litro.

en Pampaneira (GR-421 km 54,074): 1,740 €/litro. Repsol en Motril (Av. Enrique Martín Cuevas, 45): 1,769 €/litro.

en Motril (Av. Enrique Martín Cuevas, 45): 1,769 €/litro. E.S. San José en Galera (A-330 km 21): 1,789 €/litro.

Diésel en Granada

Alcampo en Granada (C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km 88): 1,649 €/litro.

en Granada (C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km 88): 1,649 €/litro. Mirador de Poqueira en Pampaneira (GR-421 km 54,074): 1,725 €/litro.

en Pampaneira (GR-421 km 54,074): 1,725 €/litro. Airport Granada en Santa Fe (Ctra. Aeropuerto km 0,5): 1,741 €/litro.

en Santa Fe (Ctra. Aeropuerto km 0,5): 1,741 €/litro. Shell en Atarfe (N-432 km 431): 1,749 €/litro.

en Atarfe (N-432 km 431): 1,749 €/litro. Combustibles Gómez en Huétor Tájar (Ctra. de la Estación km 1): 1,759 €/litro.

en Huétor Tájar (Ctra. de la Estación km 1): 1,759 €/litro. MC en Alomartes (Ctra. Íllora km 7): 1,763 €/litro.

en Alomartes (Ctra. Íllora km 7): 1,763 €/litro. E.S. San José en Galera (A-330 km 21): 1,799 €/litro.

en Galera (A-330 km 21): 1,799 €/litro. Repsol en Albuñán (Ctra. Guadix-Jerez km 6): 1,839 €/litro.

en Albuñán (Ctra. Guadix-Jerez km 6): 1,839 €/litro. Galp en Huétor Tájar (A-92 km 200,2): 1,859 €/litro.

en Huétor Tájar (A-92 km 200,2): 1,859 €/litro. BP Baza en Baza (Ctra. Benamaurel): 1,879 €/litro.

Cómo consultar el precio de la gasolina en tiempo real

Antes de salir a carretera en este Lunes Santo, conviene tener claro dónde mirar, ahora ya sabemos los precios de la gasolina y diésel a primera hora de hoy lunes, pero también se sabe que el precio de la gasolina cambia constantemente. Por ello, es realmente útil recurrir si lo necesitamos, al Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica, y que se ha convertido en la herramienta más fiable para consultar los precios de los carburantes en toda España.

Su funcionamiento es bastante sencillo. Permite buscar por provincia, municipio o incluso por una dirección concreta, mostrando en un mapa todas las estaciones cercanas con su precio, horario y tipo de carburante. Esto facilita mucho comparar sin tener que ir probando suerte sobre la marcha.

Además, ofrece la opción de ordenar por precio, lo que ayuda a localizar rápidamente las gasolineras más baratas en cada zona. Para viajes largos, como los típicos de Semana Santa, es especialmente útil para planificar paradas y evitar pagar de más en áreas de servicio y puedes ver todo mediante listado y también en un mapa como este que te enseñamos a modo de ejemplo, de la zona de Sevilla: