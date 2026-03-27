El Silencio Blanco estremece a Sevilla: horario y recorrido de la procesión más sobria del Domingo de Ramos

Sevilla arranca la Semana Santa y las expectativas como suele pasar cada año, son altas. Ya el Domingo de Ramos es una jornada intensa, en la que al caer la noche, destaca una cofradía que cambia por completo el ambiente. La Hermandad de la Amargura, conocida como el Silencio Blanco de Sevilla, convierte su paso por el centro en algo distinto, más pausado, casi contenido, donde todo gira en torno a la sobriedad.

De este modo, el domingo 29 de marzo volverá a salir desde San Juan de la Palma con ese sello tan reconocible que la distingue del resto. No es una hermandad de grandes estridencias ni de gestos exagerados, sino que en ella todo está medido, con el cortejo, la forma de andar de los pasos, incluso el propio silencio que acompaña al palio. Más de mil nazarenos formarán parte de un recorrido que, como cada año, reúne a muchísimos sevillanos y visitantes en puntos clave del centro. Porque ver la Amargura no es sólo seguir una procesión, sino que implica detenerse un momento y entender otra forma de vivir el Domingo de Ramos. Aquí tienes el horario, el itinerario y algunos lugares donde merece la pena esperar el Silencio Blanco de Sevilla.

Horario e itinerario del Silencio Blanco estremece a Sevilla

La cofradía será la octava del Domingo de Ramos en pasar por la Carrera Oficial, lo que sitúa su salida ya avanzada la tarde. Estos son los momentos clave de la jornada:

Salida de San Juan de la Palma: 19.00 horas

Venia en Campana: 20.34 horas

Entrada en la Catedral: 21.40 horas

Salida de la Catedral (último paso): 22.41 horas

Entrada en San Juan de la Palma (último paso): 01.50 horas

El recorrido mantiene su esencia clásica, atravesando algunos de los enclaves más reconocibles del casco histórico: San Juan de la Palma, Madre María Purísima de la Cruz, Feria, Conde de Torrejón, Amor de Dios, Alameda, Trajano, plaza del Duque de la Victoria (lado este), Carrera Oficial, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Álvarez Quintero, Contero, Argote de Molina, Placentines, Francos, Villegas, plaza del Salvador, Cuna, Laraña, plaza de la Encarnación (lado este), Alcázares, Santa Ángela de la Cruz y regreso a San Juan de la Palma.

Novedades y estrenos de La Amargura en 2026

Aunque se trata de una hermandad muy fiel a su tradición, este año introduce algunos cambios relevantes que afectan tanto al cortejo como a su patrimonio. Por un lado, el crecimiento del número de nazarenos ha obligado a reorganizar la salida, incorporando el patio que da a la calle Feria como parte del cortejo. Es una medida práctica que responde al aumento constante de participación en la cofradía.

En el apartado patrimonial, la hermandad estrena una nueva insignia que es una bandera dedicada a la Virgen que remite a sus orígenes en las Sagradas Escrituras. Además, se ha restaurado la toca de sobremanto de la Amargura, una pieza histórica realizada en 1941 por José Carrasquilla, que recupera así su aspecto original tras la intervención del taller de Hermanas Rama.

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Una cofradía marcada por la sobriedad

La Hermandad de la Amargura destaca por una estética muy definida. Sus nazarenos visten túnica blanca, con la cola al brazo y cinturón de abacá, portando en el antifaz la Cruz de Malta. Es una imagen que se ha mantenido prácticamente inalterable y que refuerza esa sensación de orden y uniformidad que caracteriza a la corporación.

El cortejo lo forman alrededor de 1.192 nazarenos y dos pasos. El misterio del Señor del Silencio en el Desprecio de Herodes avanza acompañado por la música de Tres Caídas, mientras que el palio de la Virgen lo hace con la banda del Carmen de Salteras, en un conjunto que combina fuerza y delicadeza. Y al frente de la hermandad se sitúa el hermano mayor, Aníbal Tovaruela Garrido, y el trabajo de los pasos recae en 45 costaleros en el Cristo y 30 en la Virgen, bajo la dirección de los capataces Antonio Villanueva y José Manuel Domínguez.

Los puntos clave para ver esta procesión

Seguir el Silencio Blanco de Sevilla es, para muchos, una experiencia que va más allá de lo visual. Hay varios puntos del recorrido donde la cofradía adquiere un significado especial. Para comenzar, está la salida desde San Juan de la Palma pero también hay otros lugares señalados como son el paso por Santa Ángela de la Cruz donde el silencio se impone de forma natural o el tramo final, especialmente el recorrido por la plaza del Salvador y la calle Cuna que ofrece otra perspectiva cuando la noche ya está avanzada.

Historia y devoción de la Hermandad de la Amargura

La Hermandad de la Amargura tiene sus raíces entre los siglos XVI y XVII, cuando convivían una corporación sacramental y otra de penitencia en San Julián. No fue hasta finales del XVII cuando se documenta el Cristo titular, y en 1699 realizó su primera estación de penitencia en Domingo de Ramos. Poco después, la hermandad se trasladó a San Juan de la Palma, donde sigue hoy.

El Señor del Silencio está fechado en 1698 y se vincula al entorno de Pedro Roldán, mientras que la Virgen de la Amargura es una talla anónima del siglo XVIII que fue modificada en 1763. Su devoción creció con los años hasta culminar en 1954, cuando fue coronada canónicamente, siendo la primera dolorosa en Sevilla en recibir este reconocimiento. Hoy, más de tres siglos después, esa misma historia sigue viva cada Domingo de Ramos, cuando la hermandad recorre el centro con ese estilo sobrio que la ha hecho inconfundible y que volverá a repetirse este 2026 con su ya conocido horario y recorrido.