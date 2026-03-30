El Gobierno da la nacionalidad española por vía exprés al opositor venezolano Leopoldo López

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene previsto conceder este martes la nacionalidad española al opositor venezolano Leopoldo López mediante la vía conocida como «carta de naturaleza», un mecanismo excepcional que permite otorgar la ciudadanía por real decreto sin necesitar los plazos ni los requisitos del procedimiento ordinario.

López, que se encuentra exiliado en Madrid desde 2020 tras salir de Venezuela, se encuentra en una situación jurídica singular: carece de pasaporte válido y el régimen de Nicolás Maduro no le reconoce su nacionalidad venezolana. Ante la imposibilidad de obtener la ciudadanía española por la vía ordinaria, el opositor solicitó a finales de 2025 que se le aplicara esta fórmula extraordinaria.

El Gobierno ha justificado la decisión en dos argumentos: la consideración de Leopoldo López como una persona de extraordinaria relevancia y la conveniencia de la medida desde el punto de vista de la política exterior española.

La situación de López es, en efecto, excepcional. El líder del partido Voluntad Popular fue encarcelado por el chavismo en 2014, estuvo recluido en la prisión de Ramo Verde y posteriormente bajo arresto domiciliario hasta que en 2020, durante la pandemia, se refugió en la embajada española en Caracas. Meses después viajó a Madrid, donde reside junto a su familia. El régimen venezolano, sin embargo, no le reconoce ningún estatus legal, lo que le ha dejado en una situación de apatridia de facto.

La «carta de naturaleza» es el mismo instrumento que España ha empleado en el pasado para otorgar la nacionalidad a deportistas de élite o a ciudadanos que han prestado servicios excepcionales al país. En este caso, el Ejecutivo extiende su aplicación a un ámbito de política exterior, sentando un precedente en cuanto al uso de este mecanismo para amparar a figuras de la oposición democrática a regímenes autoritarios.