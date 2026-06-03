Conmoción en la arqueología: descubren gracias a unas vasijas de Pompeya cómo funcionaban las tabernas hace 2.000 años

Un equipo de investigadores japoneses ha analizado 40 vasijas, algunas de ellas de hasta un metro de altura, procedentes de 14 tabernas ubicadas en la antigua ciudad de Pompeya y cuyo origen podría remontarse a 2.000 años atrás. Los resultados, publicados en la revista Archaeological Method and Theory, buscan arrojar nueva luz sobre la vida cotidiana y las prácticas comerciales antes de la erupción del Monte Vesubio en el año 79 d. C. Sin embargo, las tabernas todavía plantean numerosos interrogantes a los arqueólogos. Uno de los mayores misterios son las grandes vasijas de cerámica incrustadas en los mostradores de piedra y hormigón.

Hasta la fecha, no han encontrado una forma de extraerlas sin dañarlas, ya que su retirada implicaría romper parte de la estructura original y destruir el contexto arqueológico en el que se encuentran. Para superar este inconveniente, el equipo utilizó escáneres de luz portátiles con los que registró las superficies interiores de las vasijas. A partir de los datos obtenidos, desarrolló una ecuación que permitió calcular el eje de cada recipiente y construir modelos tridimensionales muy detallados. Gracias a esta metodología, los investigadores pudieron documentar aspectos relacionados tanto con las técnicas de fabricación como con los posibles usos de estas piezas.

Las vasijas de Pompeya que revelan cómo eran las tabernas en la antigüedad

«Estas vasijas fueron tradicionalmente excluidas del análisis arqueológico sistemático porque la medición directa es físicamente imposible. Solo los interiores son visibles, mientras que los exteriores permanecen encerrados dentro de la mampostería», indicaron los arqueólogos.

Los autores señalan que los patrones de desviación observados en el eje central de las vasijas son compatibles con una rotación lenta, continua y relativamente estable realizada con ayuda de un torno. Este sistema permitía a los alfareros mantener la forma y la precisión del recipiente mientras modelaban la arcilla, combinando el movimiento del torno con el trabajo manual para fabricar piezas de gran tamaño.

Dado que estas vasijas fueron elaboradas mediante esta técnica, el eje central se convirtió en un elemento clave para su estudio. Los investigadores desarrollaron un método matemático que simulaba el corte del recipiente en diferentes secciones y su posterior reorientación alrededor del eje. Gracias a este análisis, descubrieron que las vasijas de Pompeya se fabricaban por etapas, lo que generaba pequeñas variaciones en la inclinación de cada tramo.

El estudio también reveló que tres tabernas de la ciudad albergaban vasijas con una morfología, dimensiones y patrones de desviación del eje prácticamente idénticos. Según los autores, esto sugiere que se podían alcanzar niveles de producción casi estandarizados, incluso en la fabricación de recipientes grandes y técnicamente complejos.

Sin embargo, la mayoría de las vasijas analizadas presentan diferencias significativas en forma, tamaño y patrones de inclinación, lo que indica que no existía un sistema de producción completamente unificado en Pompeya. Entre los 40 ejemplares estudiados en 14 tabernas se identificó una gran variedad de diseños, incluyendo formas cilíndricas, globulares e incluso algunas similares a una fresa. En particular, dos vasijas situadas muy cerca una de otra dentro de una misma taberna mostraban formas parecidas, pero patrones de eje diferentes, una señal de que probablemente fueron fabricadas por talleres o artesanos distintos.

Los investigadores proponen diversas líneas de trabajo futuro para ampliar y reforzar estos resultados. Entre ellas destacan la replicación experimental, mediante la elaboración de vasijas utilizando las técnicas identificadas en el estudio; el modelado reológico, orientado a comprender el comportamiento y la fluidez de las arcillas bajo distintas condiciones; y los análisis funcionales o de uso, enfocados en detectar residuos que permitan confirmar con mayor precisión qué sustancias se almacenaban, transportaban o servían en estos recipientes.

«Este estudio se centra en grandes recipientes cerámicos empotrados en los mostradores de las tabernas de Pompeya, un tipo de contexto donde los métodos convencionales de documentación impiden medir directamente el interior de las vasijas y, en consecuencia, registrar por completo su geometría. Para superar esta limitación, se empleó un escáner portátil de luz estructurada que permitió capturar con gran precisión las superficies internas y generar modelos tridimensionales completos de estos recipientes integrados en los mostradores. Estos modelos constituyen una base sólida para distintos análisis geométricos y morfométricos. En particular, se calculó un eje central a partir de los centroides de secciones transversales sucesivas, utilizado como referencia principal para el estudio de la morfología de las vasijas.

A partir de este parámetro fue posible inferir aspectos relacionados tanto con las técnicas de manufactura como con los patrones de uso reflejados en la forma de los recipientes. Los resultados evidencian el potencial y la utilidad del modelado 3D y de los métodos de geometría cuantitativa para abordar problemáticas arqueológicas complejas. Además, el enfoque basado en ejes propuesto en esta investigación ofrece una metodología reproducible para examinar los procesos de fabricación de recipientes, permitiendo analizar dimensiones y características que anteriormente resultaban inaccesibles y aportando nuevas perspectivas sobre la producción cerámica y las prácticas artesanales del pasado», concluyen.