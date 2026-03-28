Tailandia llega a un acuerdo con los ayatolás de Irán para garantizar el paso de petróleo por Ormuz

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, ha anunciado este sábado un acuerdo con las autoridades iraníes para permitir el paso de petróleo por el estratégico paso del estrecho Ormuz, cerrado por Teherán en represalia por los bombardeos de Israel y Estados Unidos iniciados hace un mes, el pasado 28 de febrero con la eliminación del líder supremo de Irán, Alí Jamenei.

Esta medida coloca a Tailandia en una lista que incluye a Bangladesh, China, India, Irak, Malasia, Pakistán, Rusia y España, previa solicitud de paso, como países considerados «amigos» por Teherán. Japón también está en conversaciones con la dictadura de Irán.

El ejército iraní ha impuesto un bloqueo efectivo en el estrecho de Ormuz, interrumpiendo los envíos de petróleo y gas procedentes de los países del Golfo, mientras continúa sus ataques con misiles y drones en la región en el marco de su guerra con Estados Unidos e Irán. Una quinta parte de los envíos mundiales de crudo suelen pasar por esta vía fluvial.

«Las negociaciones con Irán permitirán mantener seguras y funcionando las rutas de transporte de petróleo a través del estrecho de Ormuz», ha explicado Anutin en rueda de prensa desde Bangkok recogida por el diario The Nation.

BREAKING: A new video of the burning Maltese-flagged and Egyptian-owned container ship SAFEEN PRESTIGE that was attacked in the Strait of Hormuz on March 4th by the Islamic regime in Iran and has since reignited several times. It was abandoned by its crew after the initial… pic.twitter.com/2XDpE5aPrj — Visegrád 24 (@visegrad24) March 27, 2026

Anutin ha pedido disculpas por la gestión de la crisis del petróleo y ha argumentado que el conflicto «está durando más de lo esperado (…) sin un «final claro a la vista», por lo que ha advertido que los precios de los combustibles podrían subir de nuevo.

«El mundo entero debe adaptarse para afrontar esta crisis. La gente tiene que ajustar su estilo de vida y el Gobierno debe ajustar su administración», ha argumentado.

Hace unos días, un buque tailandés cruzó el estrecho de Ormuz tras anunciar Bangkok el «éxito» de las negociaciones con Irán y Omán. Tailandia obtiene el 56 por ciento de su petróleo y gas de los países del golfo Pérsico por un valor de 43.000 millones de dólares en 2024.

Indonesia y Malasia han anunciado también en las últimas horas acuerdos con Teherán para facilitar el paso de sus buques a través del estrecho de Ormuz.