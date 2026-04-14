Meloni anuncia que Italia no renovará el acuerdo de defensa con Israel

Giorgia Meloni ha anunciado este martes que Italia no renovará el acuerdo de defensa con Israel, firmado en 2003, que implica el intercambio de equipamiento militar y otras tecnologías de defensa. Esta decisión se enmarca en el contexto de la ofensiva de Estados Unidos e Israel sobre Irán y los ataques de la nación hebrea contra Líbano y la Franja de Gaza. «Dada la situación actual, el Gobierno ha decidido suspender la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel», ha dicho Meloni sobre el pacto, ratificado por el Parlamento y en vigor desde el 13 de abril de 2016, y cuya renovación automática estaba prevista para el lunes.

Meloni, que no ha dado más detalles sobre este paso, ha recalcado además la importancia de «seguir trabajando para hacer avanzar las negociaciones de paz» entre Estados Unidos e Israel y «hacer todos los esfuerzos posibles para estabilizar la situación y reabrir el estrecho de Ormuz», que ha descrito como «crucial» para el país europeo.

La medida adoptada por el gobierno italiano viene después de varios desencuentros entre el país transalpino e Israel. Así, durante la última Semana Santa, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, traslado al Ejecutivo de Benjamin Netanyahu una severa protesta tras el incidente que sufrió el jefe de la Iglesia Católica en Jerusalén, el Patriarca Latino, cardenal Pierbattista Pizzaballa, a quien la policía israelí prohibió llegar hasta la Iglesia del Santo Sepulcro para oficiar allí, tal y como estaba previsto, la procesión y misa del Domingo de Ramos.

Pizzaballa encabezaba la comitiva que ese domingo se dirigía a este lugar santo de Jerusalén. Los vehículos de la comitiva fueron interceptados por fuerzas policiales de Israel, que les ordenaron dar media vuelta.

El Patriarcado Latino de Jerusalén emitió entonces un comunicado de protesta ante lo que calificó de «acción sin precedentes». «Impedir la entrada del cardenal y del custodio (del Santo Sepulcro), quienes ostentan la máxima responsabilidad eclesiástica para la Iglesia Católica y los Santos Lugares, constituye una medida manifiestamente irrazonable y desproporcionada», indicó en esa nota oficial.

Meloni también se ha mostrado en desacuerdo con las declaraciones de Trump sobre el Papa. El mandatario norteamericano llegó a decir que el Pontífice es ·»débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior·», por su posición contraria a la guerra en Oriente Medio. Ante esto, la primera ministra de Italia ha salido este martes en defensa de León XIV alegando que las declaraciones de Trump «fueron inaceptables». «He expresado mi solidaridad al Papa León y le digo más: francamente, yo no me sentiría tranquila en una sociedad en la que los líderes religiosos hacen lo que dicen los líderes políticos», ha manifestado Meloni durante una rueda de prensa.