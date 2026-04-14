Trump ataca a Meloni por su falta de apoyo en Irán: «Pensé que tenía coraje, pero me equivoqué»

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha criticado este martes a Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, por salir en defensa del Papa León XIV, a quien Trump también ha criticado públicamente, y por negarse a apoyar a EEUU en la guerra contra Irán. «Pensé que tenía coraje, pero me equivoqué», ha dicho el líder republicano.

Meloni, quien ha sido una de las mayores aliadas de Trump en Europa, dijo recientemente que las palabras de Trump contra el Papa eran «inaceptables». Al mismo tiempo, recordó que León XIV es el líder de la Iglesia católica, por lo que «es justo y normal que pida paz y condene toda forma de guerra».

Trump no ha tardado en responder a la primera ministra italiana y este martes, en una entrevista con el medio italiano Corriere della Sera, el presidente republicano ha aprovechado para arremeter contra su aliada en Europa. «La inaceptable es ella por no le importa que Irán tenga un arma nuclear, que volaría Italia por los aires en dos minutos si tuviera la oportunidad», ha dicho Trump.

A las palabras de Meloni en defensa del Papa se suma la negativa de Roma a permitir que varios bombarderos estadounidenses que participan en la guerra de Irán aterrizaran en marzo en la base de Sigonella, en Sicilia. El Gobierno italiano ha insistido en que actuó de acuerdo con el tratado bilateral que regula el uso de las bases militares.

Trump ha mantenido siempre una estrecha relación con Meloni, su principal aliada en Europa. Sin embargo, este martes ha asegurado que «hace mucho» que no hablan y que la líder italiana «es muy diferente». «Ya no es la misma persona», ha asegurado el presidente republicano.

Trump se ha desquitado por la falta de apoyo de Italia en el conflicto. Y Meloni ha anunciado este mismo martes su decisión de suspender la renovación automática del acuerdo de cooperación en Defensa con Israel. «Italia nunca volverá a ser el mismo país», ha dicho Trump, y ha mencionado que la «inmigración está matando» el país.

El líder estadounidense también ha cargado contra la Unión Europea y la falta de apoyo general en el conflicto de Oriente Medio. «Pagan los precios de la energía más altos del mundo y ni siquiera están dispuestos a luchar por el estrecho de Ormuz, de donde lo obtienen», ha criticado Trump.

El presidente republicano también ha insistido en sus ataques contra el Papa y ha asegurado que «no entiende» la situación en Irán. «No tiene ni idea de lo que está pasando. No comprende que 42.000 manifestantes murieron en Irán el mes pasado», ha recordado Trump.

El magnate señaló ya hace unos días en sus redes sociales a León XIV por ser «débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior». «No quiero un Papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, un país que enviaba enormes cantidades de drogas a Estados Unidos y, peor aún, vaciaba sus cárceles, incluyendo asesinos, narcotraficantes y sicarios, hacia nuestro país», aseguró Trump.

El máximo representante del Vaticano se ha pronunciado recientemente contra la actividad bélica en múltiples países, como Ucrania, Líbano o Sudán, este mismo domingo, y también en Irán el pasado miércoles, cuando lamentó la «violencia y la devastación» y el «clima generalizado de odio y miedo».