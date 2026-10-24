Rusia y Ucrania han intercambiado 540 prisioneros, 270 por cada bando, en una nueva operación anunciada este viernes que ha permitido el regreso de militares que llevaban años en cautiverio. Según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, la mayoría de los militares liberados por Ucrania permanecían retenidos desde 2022, cuando Rusia inició su invasión a gran escala.

La operación se ha producido tras contactos entre ambas partes y negociadores estadounidenses a principios de semana, según Reuters. Emiratos Árabes Unidos también ha anunciado que la liberación ha sido posible gracias a sus esfuerzos de mediación, en el que constituye su vigesimoséptimo proceso de este tipo entre ambos países.

Civiles ucranianos liberados

Zelenski ha confirmado que entre las 270 personas que regresan a Ucrania hay nueve civiles, además de militares de distintos cuerpos, entre ellos la Guardia Nacional, los guardias fronterizos y las fuerzas terrestres, navales y aerotransportadas.

El mandatario ucraniano también ha destacado el regreso de cinco personas que sobrevivieron al ataque contra la prisión de Olenivka, ocurrido en julio de 2022. El bombardeo causó la muerte de decenas de prisioneros ucranianos. Kiev acusó entonces a Moscú de cometer un crimen de guerra, mientras que Rusia responsabilizó a Ucrania del ataque.

«Recordamos a todos y cada uno y seguimos buscando a todos los demás», señaló Zelenski al celebrar el regreso de sus ciudadanos y agradecer a quienes trabajan para hacer posibles estos intercambios.

Por su parte, la comisionada rusa para los derechos humanos, Yana Lantratova, afirmó que Ucrania también había entregado siete civiles rusos que podrán reunirse con sus familias. Según explicó, algunas de estas personas no habían podido regresar durante largo tiempo debido a problemas con su documentación, mientras que otras se encontraban lejos de sus familiares y carecían de apoyo económico.

El Ministerio de Defensa ruso indicó que los militares liberados por Moscú se encontraban en Bielorrusia, donde recibirían asistencia médica y psicológica antes de ser trasladados a Rusia para continuar su recuperación.

El intercambio refuerza el papel diplomático de Emiratos Árabes Unidos en uno de los pocos ámbitos en los que Moscú y Kiev han mantenido contactos humanitarios durante la guerra.

Emiratos Árabes

Según el Ministerio de Exteriores emiratí, las operaciones facilitadas por Abu Dabi han permitido intercambiar un total de 8.537 cautivos desde el inicio del conflicto. El canje anunciado este viernes constituye la vigesimoséptima mediación de Emiratos entre Rusia y Ucrania.

El Gobierno emiratí ha agradecido la cooperación de ambos países y ha reiterado su compromiso con las iniciativas destinadas a alcanzar una solución pacífica y reducir las consecuencias humanitarias de la guerra.

La cifra acumulada de 8.537 corresponde a los intercambios realizados mediante la mediación de Emiratos, no al total de prisioneros liberados por todas las vías desde el comienzo de la invasión.