Bruselas culpa a Rusia del ataque con dron a un buque en Rumanía: 10 de sus tripulantes eran ucranianos

Un marinero ha fallecido y otros tres están desaparecidos de un buque mercante después de sufrir un naufragio en el mar Negro, próximo a las costas de Rumanía, tras ser objeto de un ataque con dron, según han informado las autoridades de Rumanía. Bruselas ha acusado a Rusia de estar detrás del incidente: «Desafía abiertamente el Derecho Internacional». La Autoridad Naval de Rumanía ha explicado que en el momento del incidente se encontraban a bordo del buque trece tripulantes, diez de ellos de origen ucraniano y otros tres azeríes.

El presidente del país, Nicusor Dan, ha confirmado que el barco «se ha visto alcanzado por un dron y se ha hundido cerca de las aguas territoriales de Rumanía». «Desafortunadamente, un marinero ha fallecido y otros tres están siendo buscados», ha afirmado, antes de felicitar a los rescatistas.

«Sin su intervención, el número de víctimas habría sido mucho mayor. Este ataque es un nuevo ejemplo de las trágicas consecuencias de la agresión de Rusia contra Ucrania. Es hora de que Rusia tome en serio las iniciativas de paz presentadas por Estados Unidos y Europa, que acepte las propuestas de alto el fuego y ponga fin a la guerra», ha subrayado en un comunicado.

El buque ‘Joriv’, que navegaba con pabellón de Comoras, se encontraba a unas 13 millas náuticas (unos cinco kilómetros) de la costa de Constanza, en el este del país, donde ya se han desplegado embarcaciones para prestar ayuda a los supervivientes.

Rusia detrás del ataque

La embarcación cubría la distancia entre el puerto turco de Eregli y la ciudad rumana de Sulina, donde estaba previsto que llegara este martes. Informaciones preliminares apuntan a que al menos diez de las personas a bordo se encuentran heridas.

La situación ha llevado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a expresar su «alarma» por «otra escalada rusa más en el mar Negro». «Un buque civil con tripulación ucraniana y azerí a bordo ha sido alcanzado frente a la costa de Rumanía. Estos ataques imprudentes acaban con vidas inocentes y desafían abiertamente el Derecho Internacional», ha lamentado en un mensaje en redes sociales.

«Mis pensamientos están con la familia y los seres queridos del marinero que fue asesinado. Y con las familias de los tres tripulantes que aún están desaparecidos. Mi gratitud va a los equipos de rescate que trabajan incansablemente para encontrarlos», ha señalado.