Durante años, trabajar en la obra fue algo que bastante denostado. De hecho, si un alumno sacaba malas notas, no estudiaba o no mostraba demasiado interés por seguir una formación académica, solía escuchar cosas como: «si no estudias, vas a acabar en la obra». Detrás de aquella frase estaba la idea de que los oficios manuales eran trabajos duros, poco cualificados y con escasas posibilidades de futuro.

El tiempo, sin embargo, ha cambiado bastante esa percepción. Fontaneros, electricistas, carpinteros o conductores se han convertido en perfiles cada vez más difíciles de encontrar y los propios profesionales del sector recuerdan ahora aquellos mensajes con cierta ironía en relación al dinero que ahora pueden ganar. De ello ha hablado Joan Pascual, fontanero con años de experiencia. Lo ha hecho en un vídeo de YouTube en el que explicado de su trayectoria y de cómo ha cambiado el valor de estos oficios.

Los fontaneros expertos coinciden: «Nos decían si no estudias vas a acabar en la obra»

Joan Pascual recuerda en el vídeo, la frase que escucharon muchos jóvenes durante décadas. «¿Os acordáis cuando nos decían “si no estudias vas a acabar en la obra?”», plantea. La construcción y los oficios relacionados con ella cargaban entonces con una imagen negativa. Se asociaban a trabajos con poco reconocimiento y con una gran facilidad para sustituir a quien los desempeñaba. Esa sensación también estaba presente dentro del propio sector.

Pascual recuerda una frase que escuchaba de los jefes: «Doy una patada y salen 10 como tú». Había muchos trabajadores disponibles y eso hacía que quienes se dedicaban a estos trabajos tuvieran poco margen para negociar sus condiciones.Y era una situación que llegaba incluso a las aulas. Joan cuenta que una profesora llegó a llamarle «desecho social» cuando supo que quería dedicarse a la fontanería. «“Desecho social” me llamó la profesora de Naturales cuando se enteró de que quería ser fontanero», recuerda.

El problema actual con el relevo generacional

Años después, Joan Pascual considera que aquella manera de desprestigiar los oficios ha tenido consecuencias. Hoy habla de una falta de profesionales que se nota cuando alguien necesita contratar determinados servicios. «¿Dónde están ahora?», pregunta. Y él mismo enumera algunos ejemplos: «Busca un fontanero, un electricista, un carpintero, un conductor. No los hay, y los que hay, tienen la agenda llena y te cobran caro».

Para Pascual, el problema está en que durante mucho tiempo se transmitió la idea de que estos trabajos tenían menos valor que otras profesiones. Ahora la situación es muy distinta y quienes se han mantenido en el sector se encuentran con una demanda elevada. Eso tampoco significa, según explica, que cualquiera pueda incorporarse de un día para otro y obtener los mismos resultados. Detrás de un profesional con experiencia hay años de aprendizaje y trabajo. «Para llegar aquí han pasado 18 años estudiando, trabajando y aprendiendo», afirma sobre su propia trayectoria. Una respuesta dirigida también a quienes ahora observan estos oficios como una oportunidad rápida para ganar dinero.

«Ahora todos quieren ser como yo»

El cambio de percepción es precisamente una de las partes que más llama la atención en el relato de Joan Pascual. Después de años escuchando que dedicarse a la fontanería era una mala elección, explica que ahora el discurso parece haberse dado la vuelta. «Ahora resulta que somos el futuro, ahora todos quieren ser como yo, todos quieren ser como tú», señala.

La escasez de profesionales cualificados ha hecho que muchos trabajadores con experiencia puedan decidir qué encargos aceptan y cuáles no. Una situación muy distinta de aquella época en la que, como recuerda Joan, se les repetía que había muchas personas esperando para ocupar su puesto. Pero la diferencia está también en la experiencia acumulada. Un fontanero que lleva años trabajando conoce averías, instalaciones y problemas que difícilmente pueden aprenderse únicamente con teoría. Ese conocimiento práctico es precisamente el que ahora tiene más valor cuando faltan profesionales capaces de responder a la demanda.

José Navarro no aceptaría 4.000 euros al mes como asalariado

Joan Pascual no es el único profesional que ha hablado de este cambio. José Navarro, también fontanero y trabajador autónomo, ha explicado hasta qué punto ha cambiado su situación laboral. Su respuesta fue bastante clara: «Si me ofrecieran un trabajo asalariado de 4.000 euros al mes, no lo aceptaría», dejando claro así el margen que algunos profesionales han conseguido después de años trabajando por cuenta propia.

Pero no se trata únicamente del dinero. Quienes trabajan como autónomos pueden decidir qué encargos aceptar, organizar su agenda y establecer sus propias tarifas, algo especialmente relevante cuando existe más demanda que profesionales disponibles. De este modo, aquellas vieja frase de «si no estudias vas a acabar en la obra» ha terminado chocando con una realidad muy diferente. Los mismos oficios que durante años se presentaron como una salida de segunda son ahora trabajos con profesionales muy solicitados y, en algunos casos, con capacidad para rechazar incluso ofertas salariales que hace tiempo habrían parecido difíciles de imaginar.