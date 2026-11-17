Cambiar las puertas interiores de una vivienda parecía hasta hace unos años una reforma que era relativamente asumible. No hacía falta meterse en una obra importante y, en muchos casos, bastaba con renovar las hojas, ajustar los marcos y sustituir los herrajes. Sin embargo, los carpinteros llevan tiempo advirtiendo de que este tipo de reforma se ha encarecido de forma considerable y que los presupuestos actuales poco tienen que ver con los de hace una década.

Luis, carpintero de 48 años y con más de 25 de experiencia, lo resume con una cifra bastante clara: «Antes instalaba puertas por unos 120 euros la unidad, ahora pasan de 250 euros sin problema». El precio final depende del material, del tipo de puerta, del estado de los marcos y del acabado elegido, pero los profesionales coinciden en que hoy resulta difícil encontrar una instalación completa por los importes que eran habituales hace unos años.

Los carpinteros expertos coinciden sobre cambiar las puertas en casa

El trabajo parece sencillo visto desde fuera ya que parece que consiste tan sólo en sacar la puerta vieja y colocar la nueva, pero en la práctica, rara vez es tan rápido. Antes de instalar una nueva hay que medir correctamente, comprobar el estado del premarco, ajustar bisagras, colocar herrajes y asegurarse de que la hoja abre y cierra sin roces ni holguras. «El cliente piensa que es solo colgar una puerta», explica Luis. Detrás, sin embargo, está elegir bien el material, transporte, herramientas y bastantes horas de trabajo cuando el marco antiguo no encaja perfectamente con la nueva pieza.

Y por todo ello, los precios varían bastante. En una puerta interior sencilla se pueden encontrar presupuestos más bajos, mientras que una puerta lacada, de madera maciza o con medidas especiales sube rápidamente. Las referencias de diferentes plataformas de reformas sitúan normalmente el cambio completo en una horquilla que puede ir desde unos 150 euros hasta superar ampliamente los 500 por unidad, aunque la media que da este carpintero se fija en lo mencionado: 250 euros

La madera, los herrajes y la mano de obra han subido

Una parte del encarecimiento viene directamente de los materiales. La madera, los tableros y otros productos utilizados en carpintería han experimentado subidas importantes en los últimos años, a lo que hay que añadir el precio de la energía, el transporte y otros costes de fabricación. También los herrajes han cambiado. Bisagras, manillas, cerraduras magnéticas o sistemas de cierre más cuidados elevan el presupuesto frente a las soluciones más básicas que se instalaban hace años.

La mano de obra es otro de los puntos que más pesa. Adaptar una puerta nueva a un marco antiguo puede exigir bastante más tiempo que instalarla en una vivienda recién construida. Si el premarco está desnivelado, hay que corregir medidas, rebajar zonas, sellar o volver a rematar parte de la pared. Y ese trabajo fino se nota especialmente cuando se cambian varias puertas de golpe. Una diferencia de 100 o 150 euros por unidad puede hacer que el presupuesto de un piso completo aumente con facilidad en más de 1.000 euros.

Las puertas lacadas y los nuevos diseños también encarecen la reforma

Las tendencias de interiorismo tampoco han ayudado a mantener los precios bajos. Las puertas lisas más sencillas siguen estando disponibles, pero cada vez se piden más modelos lacados en blanco, con ranuras decorativas, herrajes negros, tiradores distintos o sistemas de cierre menos visibles. Todos esos detalles suman. El lacado, por ejemplo, requiere un acabado más cuidado que una puerta básica de tablero revestido, mientras que determinados herrajes o manillas pueden añadir varias decenas de euros al precio de cada unidad.

También influyen las medidas. Si la vivienda tiene puertas antiguas que no corresponden a las dimensiones estándar actuales, puede ser necesario fabricar piezas a medida o adaptar los huecos existentes. A esto se añade el estado de los cercos. En una reforma donde los marcos están dañados o muy desgastados, sustituir únicamente la hoja no siempre es suficiente. En ocasiones hay que cambiar también tapetas, cercos o parte del premarco, lo que dispara el tiempo de montaje.

Cuánto puede costar cambiar todas las puertas de un piso

El cálculo se entiende mejor cuando se pasa de una puerta a toda la vivienda. En un piso con seis o siete puertas, incluso utilizando modelos de gama media, la factura puede superar con facilidad los 1.500 euros. Si cada unidad ronda los 250 euros, siete puertas supondrían ya 1.750 euros. Y eso sin contar posibles extras por retirada de las antiguas, acabados especiales, cambios de herrajes o trabajos adicionales sobre los marcos.

Y en modelos de mayor calidad, el presupuesto puede acercarse o superar los 3.000 euros. Todo depende de lo que se elija y de cuánto trabajo haya que hacer antes de colocar cada pieza. Los carpinteros recomiendan por eso comparar presupuestos detallados y comprobar qué incluye realmente cada uno, ya que no es lo mismo pagar únicamente por la hoja que contratar un precio que incluya marco, tapetas, manillas, transporte, retirada de la puerta antigua y montaje.