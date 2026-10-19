El VAR se activó a petición de Pedri para anular el golazo de Lo Celso: «Chequéame la mano que es lo que me piden»

La polémica en el Betis-Barcelona abre un nuevo capítulo al revelarse la Refcam, la cámara que lleva incorporada el árbitro. En ella se ve la secuencia completa de lo que pasó en el gol de Lo Celso, que fue anulado por una mano de lo más controvertida del Cucho Hernández. Si no había bastante polémica, ahora ha visto la luz entre el árbitro, De Burgos Bengoetxea, y Pedri. Mientras que el colegiado insiste en que para él no es punible, Pedri no cesa en sus protestas, así como Rodri o Lamine, hasta que el vasco termina cediendo.

«Chequéame la mano, que es lo que me piden, Cerro», le dice al árbitro de VAR, Carlos del Cerro Grande. Una conversación de lo más llamativa, puesto que pone de manifiesto que, tras las constantes quejas del Barcelona, se activa la revisión de la mano del Cucho Hernández. Una revisión de VAR prácticamente a la carta.

Lo Celso marcó un golazo al cazar un balón rechazado en la frontal del área del Barcelona, pero rápidamente los jugadores del conjunto culé pedían que el gol se anulara. Solicitaban una mano que, a ojos del árbitro, «no es punible». «Para mí hay un gesto que no es punible, ¿vale?», comienza diciendo, a lo que Pedri le responde: «¿Cómo que no? Si se lo lleva con la mano». Lo siguiente que dice De Burgos es que lo van a «chequear», antes de indicarle a Del Cerro que es lo que le «piden».

«A mí no me parece una mano punible. La tiene en posición natural», explica durante la revisión por parte del VAR de la acción. Sin embargo, tras ver la jugada repetida en el monitor, cambia de opinión. El Cucho tocó el balón con el brazo, pero tras ser empujado por un futbolista del Barcelona.

Gerard Martín empujaba al delantero bético y, aunque saca el brazo para ganar la posición y se aprovecha para ganar la posesión, la jugada sigue sin que el la toque. La mano no es inmediata a gol, se produce en el arranque de la jugada. El Betis recupera en el centro del campo y empieza a armar la jugada, hasta que llegan al área. Es entonces cuando el Barcelona despeja, Lo Celso le gana el duelo a Adeyemi al borde del área y la pega para marcar.