La UEFA evidencia el declive del arbitraje español: siguen sin pitar los grandes partidos de la Champions League

Los árbitros españoles vuelven a la Champions League. Después del revuelo generado por su ausencia la pasada jornada, en esta regresan con tres designaciones para los partidos de la tercera jornada de la fase de liga. Algo que pondría en valor al CTA de cara a la UEFA, si no fuera porque ninguno de los tres pitará un partidazo. No arbitrarán enfrentamientos directos entre equipos ya no de las cinco grandes de Europa, sino que ni siquiera enfrentarán a dos equipos de las ocho ligas principales. En todos esos partidos habrá equipos de ligas menores.

Alberola Rojas se estrenará en la Champions y lo hará con el que probablemente será mejor partido que arbitrarán los españoles: el Sabah-Borussia Dortmund, encuentro protagonizado por una de las cenicientas de la competición. De Burgos Bengoetxea viene de pitar un Betis-Barcelona en Liga, todo un partidazo; podrían haberle dado el Bayern-Arsenal, pero no, le tocará arbitrar el Fenerbahce-Slavia de Praga. Sánchez Martínez, por su parte, arbitrará el Nápoles-Bodo/Glimt.

Después de una jornada sin arbitrar, los españoles vuelven a escena, pero lo hacen en partidos de un nivel más bajo al que, según ellos, tienen. A los mejores árbitros de Europa y del mundo, una vez más, no se les ha designado para los mejores duelos. Algo que vuelve a poner en evidencia la debacle del nivel de los colegiados españoles, que ya les llevó a tener sólo a Hernández Hernández en el pasado Mundial, pitando sólo el Brasil-Haití.

Sin partidos importantes

La tercera jornada de la máxima competición contará –quitando los partidos de los cinco equipos españoles– con otros cuatro que medirán a equipos de las ocho mejores ligas entre sí. Y no, no habrá árbitros españoles en ninguno de esos encuentros de mayor categoría. El citado Bayern-Arsenal le cae al italiano Davide Massa, un Como-Manchester United se lo han dado al alemán Sven Jablonski, el Oporto-PSV (de la sexta y octava liga de Europa) que irá a Daniel Siebert y, por último, un Brujas-Lens (de la séptima y la quinta) que arbitrará el portugués Godinho.

A partir de ahí, aparecen partidos de equipos de las grandes ligas contra clubes de ligas que están muy lejos de ser las mejores del continente, como sucede con las de Turquía (9), Grecia (10), República Checa (12), Noruega (13), Austria (18), Ucrania (23), Azerbaiyán (24) y Eslovaquia (27). Los árbitros españoles pitarán partidos en los que aparece al menos un equipo de estas ligas menores e incluso, como sucede con De Burgos Bengoetxea, de dos equipos integrantes de ligas que no están en el top-8 de las mejores de Europa.

Ya pasó esta temporada

Esto no es una novedad. Ya en la jornada 1 de esta fase de liga de la Champions League pasó lo mismo. Entonces, fue Gil Manzano el único árbitro designado para uno de los 13 encuentros que podía arbitrar, puesto que en los otros cinco había presencia española. El partido que le dieron fue un Fenerbahce–Roma, donde nuevamente se repetía este factor: había un equipo de una de las cinco grandes ligas (la italiana), pero el rival era de una liga menor. Es decir, que el partido no era de los mejores que se podían ver en la competición.

Omitiendo los partidos disputados por equipos españoles (15), en las tres primeras jornadas de la fase de liga de la Champions League, se han dado un total de 14 entre equipos de las ocho mejores ligas. Ninguno de ellos ha caído sobre alguno de los ocho árbitros españoles con escarapela FIFA, dejando de nuevo en entredicho el nivel del arbitraje español.