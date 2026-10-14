La UEFA toma una medida extrema contra el bajo nivel arbitral en España

El bajo nivel del nuevo Comité Técnico de Árbitros español está teniendo consecuencias en Europa. Estamos en la segunda jornada europea, la primera de la Conference League, y ya hay apagón de los árbitros españoles en la UEFA. El máximo organismo del fútbol europeo ha decidido no asignar ningún árbitro español para esta jornada. Por tanto, no habrá representación ni en Champions League ni en Europa League ni en la tercera competición, la Conference League.

Un dato que deja en muy mal lugar a los colegiados españoles y al actual CTA. En total se jugarán 54 partidos entre las tres competiciones en los que no habrá ningún hombre de Fran Soto y Fernández Borbalán. Sí que la tendrán en el VAR. César Soto Grodo y Carlos del Cerro Grande echarán una mano al lituano Donatas Rumsas, árbitro principal del encuentro entre neerlandeses e italianos.

Jesús Gil Manzano, José María Sánchez Martínez y Alejandro Hernández Hernández son los tres árbitros españoles de categoría ÉLITE que pueden arbitrar un partido de Champions League, así como los partidos internacionales a nivel de selecciones. Ninguno de ellos arbitrará esta jornada en cualquiera de los 18 partidos de la máxima competición continental.

Tampoco estará Javier Alberola Rojas, que pertenece a la categoría FIRST de la UEFA, que le permite dirigir partidos de la Europa League y de la Conference League. Este es el fiel reflejo del nivel que hay en el arbitraje español, que atraviesa sus horas más bajas tras los últimos errores. De nuevo, la UEFA ha vuelto a vetar a los trencillas españoles en una jornada europea.

Esto ya sucedió el curso pasado durante la penúltima jornada de la fase de liga. Los cuatro colegiados se quedaron sin dirigir ni un encuentro en un momento clave de la competición. Después de los últimos escándalos en la Liga, como lo sucedido en el derbi o la polémica expulsión de Vinicius frente al Villarreal, el organismo ha decidido evitar líos y no designar a ninguno para cualquiera de los 54 partidos que se disputan esta semana entre sus tres competiciones.