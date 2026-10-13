Tebas pagará medio millón al año a los árbitros por llevar las cámaras de la Liga

El fútbol español sigue aumentando el salario de sus árbitros pese a las polémicas que se suceden jornada tras jornada. La última decisión de la Liga de Javier Tebas es dotar a los colegiados de Primera y Segunda División de un bonus de medio millón de euros al año por sus apariciones en las entrevistas televisivas y el seguimiento mediante cámaras de sus actuaciones. El acuerdo alcanzado entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el sindicato arbitral afianza el liderazgo de los trencillas españoles como los mejor pagados del mundo.

El salario de un colegiado principal de Primera División ya rondaba los 300.000 euros por temporada desde el curso 2025/26. El ingreso base por temporada es de 152.692 euros, al que se suma una prima de 5.167 euros por encuentro y 26.206 euros en concepto de derechos audiovisuales. Una cantidad que se dispara en los árbitros internacionales, con los derechos arbitrales que perciben de competiciones continentales y fútbol de selecciones. A los emolumentos de los colegiados españoles se suma ahora una ‘bolsa’ de 500.000 euros por su aparición en diferentes formatos audiovisuales.

La RFEF, la Liga y el Comité Técnico de Árbitros (CTA) han apostado por incluir a los árbitros de las dos principales categorías del fútbol español como protagonistas en contenidos como el programa Tiempo de Revisión. A este contenido semanal que analiza los aciertos y errores arbitrales de cada jornada, se han sumado dos nuevas iniciativas. La primera es que los árbitros comparezcan antes y después de los partidos. Ya se ha comenzado con las declaraciones previas, y se espera que a partir de la décima jornada se amplíe a las entrevistas post partido.

Otra apuesta de la Liga para recuperar el crédito arbitral

El nuevo ejercicio de pretendida transparencia arbitral es la inclusión de la llamada RefCam, que consiste en mostrar la labor de los colegiados con una cámara integrada en la diadema del árbitro. Todos estos contenidos audiovisuales protagonizados por los colegiados españoles no saldrán gratis. Tras el acuerdo alcanzado entre la RFEF y el sindicato de árbitros, adelantado por AS, los trencillas percibirán un bonus de medio millón de euros a repartir por este motivo.

El citado medio también avanza que desde la Liga se trabaja en más contenidos para mostrar la labor de los árbitros, como la producción de un documental. Se espera que el reparto de este nuevo bonus audiovisual reporte alrededor de 7.000 euros por temporada a cada uno de sus colegiados en la élite. El reparto no será proporcional, con los árbitros de Segunda percibiendo alrededor de 4.200 euros del citado bonus. Esta iniciativa también incluye a los asistentes de campo y colegiados VAR de ambas categorías, con cantidades por debajo de los mil euros.