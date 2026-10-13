Isaac Romero y la explicación a su expulsión en el Levante-Sevilla tras marcar un gol

El final del Levante-Sevilla fue una locura. Hubo de todo. Pero hubo una acción que marcó esos últimos minutos: la expulsión de Isaac Romero. El delantero del Sevilla vio la segunda amarilla, y por consiguiente la roja, tras marcar el 2-3 en el descuento del partido. Acababan de empatar los locales y, cuando parecía que el empate sería el resultado definitivo, el atacante volvió a adelantar a los hispalenses. Pero en su celebración hizo un gesto que le costó la segunda amonestación.

Ni el jugador ni nadie del Sevilla entendían por qué era expulsado. Tras el partido, el árbitro del partido, Adrián Cordero Vega, explicó en el acta los motivos de su expulsión: «En el minuto 90 el jugador Romero Bernal, Isaac, fue amonestado por el siguiente motivo: Por dirigirse a la grada donde se encontraba público local, haciendo el gesto de silencio llevándose el dedo índice a su boca, tras la consecución de un gol, lo que desencadenó un lanzamiento multitudinario de objetos que se describirán en el apartado «Público»».

Luego, en el anexo, corrige el minuto de la tarjeta y afirma que era la segunda amarilla: «Por fallo tipográfico mío, la tarjeta mostrada según el acta al jugador n°16 visitante Don Isaac Romero Bernal que aparece en el minuto 90, fue mostrada en el minuto 90 5 tras la consecución del gol, siendo así la 2a amarilla de este jugador».

En el apartado de público, el colegiado detalla que «en el minuto 95 tras la consecución del 2-3 del número 16 Isaac Romero y tras la celebración que hizo descrita en el apartado anterior, aficionados del club local identificados por el color de sus camisetas, lanzaron multitud de botellas de plástico, vasos y otros objetos a la zona de celebración del gol sin llegar a impactar ninguna de ellas». Pese a no impactar, eso dio pie a que se activara el paso 1 del «Protocolo de lanzamientos y objetos».

Una vez avisaron por megafonía, el partido se reanudó sin más incidentes y el Levante logró empatar en los últimos minutos para sumar un punto. Cabe recordar que actos como el de Isaac Romero están recogidos tanto en el código disciplinario de IFAB (regla 12) como en el artículo 118 de la RFEF. Se afirma que si hay actos de desconsideración, provocadores, burlones o exaltados hacia el público, se podría amonestar a la persona en cuestión.

Isaac mandó callar al Ciutat de Valencia tras marcar el 2-3 pasado el minuto 90 y el árbitro lo entendió como un gesto de provocación a la grada, que desencadenó el lanzamiento de objetos. Por eso decidió mostrarle la tarjeta amarilla, y como unos minutos antes ya había visto la primera cartulina por agarrar a un adversario, vio la roja. Romero emprendió el camino de los vestuarios ante las protestas reiteradas tanto de su entrenador como de sus compañeros.