La Liga da al Atlético y al Barcelona dos días mas de descanso que al Real Madrid en una sola jornada

La Liga ha hecho oficiales los horarios de la jornada 12 de la competición, que arrancará el 6 de noviembre y terminará el domingo 8. El Real Madrid visitará Mestalla para enfrentarse al Valencia, con una fecha incomprensible teniendo en cuenta sus compromisos ligueros, mientras que Barça y Atlético de Madrid gozarán de un mayor descanso.

El conjunto de José Mourinho jugará en Atenas ante el AEK en la cuarta jornada de la competición europea el miércoles 4 de noviembre (18:45 h), y no tendrá ni tres días de descanso antes de visitar Valencia el sábado 7 a las 21:00 h.

Una decisión que perjudica el estado de forma de los jugadores y castiga a aquellos equipos que disputan competición europea. En el caso del conjunto blanco, este encuentro podría haber sido parte de los partidos que se disputan el domingo, teniendo en cuenta el compromiso anterior y las horas de viaje y descanso.

Una resolución que ‘choca’ con el gran partido de la jornada. Atlético de Madrid y Barça se verán las caras en el Metropolitano el domingo 8 de noviembre a las 21:00 h. El duelo entre colchoneros y culés cierra la jornada… a pesar de que ambos disputen su partido europeo el martes.

Los de Hansi Flick reciben al Aston Villa el 3 de noviembre en el Camp Nou (21:00 h), mientras que el equipo de Diego Pablo Simeone lo hace ante el Bayern de Múnich en el Metropolitano el mismo día y a la misma hora. Por lo tanto, tendrán un descanso extra del que no se podrá beneficiar el Real Madrid.

Más de cuatro días para reponer fuerzas en un choque que será importante para el resto de la competición, mientras que los de Mourinho cuentan con apenas tres, restando a su vez los viajes a ambos destinos.

Para el Barça, esto se repite en la tercera jornada de la UEFA Champions League. Los azulgranas visitan el Parque de los Príncipes para medirse al París Saint-Germain el martes 20 de octubre (21:00 h) y jugarán el Clásico el domingo 25 ante el Real Madrid a las 21:00 h.

En la misma ronda, el Atlético de Madrid visitará al Stuttgart el martes 20, a la misma hora que el equipo blaugrana, y tendrá su partido el sábado en liga en casa ante el Deportivo de La Coruña. Una decisión lógica que obliga a no comprender lo ocurrido en la jornada 12 entre Real Madrid y Valencia.

Horarios de la jornada 12 de liga