El ‘Cuti’ Romero rescata al Atlético y refuerza su candidatura en Liga

Andaba el Atlético atascado y haciendo gala de su idiosincrasia pre-Simeone, cuando su lógica era inversa. Llevaba jugando con un futbolista más desde el minuto 60, pero más era menos. Desde entonces se había dado de bruces con la trinchera de los de Quique Sánchez-Flores, zorro entre los zorros. El Cholo se dio cuenta de que por abajo no iba la cosa y envidó con Sorloth para ganarlo por arriba. Baena, con la flecha hacia arriba desde el Mundial, lo interpretó y puso un centro medido para que el Cuti Romero batiera a Sivera (1-2) y reforzara la candidatura del Atlético en Liga, que ya se sitúa a dos puntos del Barcelona, aunque con un partido más.