Simeone: «La expulsión del Alavés nos lo hizo más difícil, aunque pareciera más fácil»

El Atlético llevaba jugando con un futbolista más desde el minuto 60, pero más era menos. Desde entonces se había dado de bruces con la trinchera de los de Quique Sánchez Flores, zorro entre los zorros. El Cholo se dio cuenta de que por abajo no iba la cosa y envidó con Sorloth para ganarlo por arriba. Baena, con la flecha hacia arriba desde el Mundial, lo interpretó y puso un centro medido para que el Cuti Romero batiera a Sivera (1-2) y reforzara la candidatura del Atlético en Liga.

«Cuando uno hace las cosas bien, está más cerca de ganar, pero a veces haces las cosas muy bien y no puedes ganar. Como en el primer tiempo: lo hicimos muy bien, pero apareció un gol de otro partido, más allá de que el penalti fue. Son cosas que pasan. Hay que intentar seguir haciendo el segundo tiempo que hicimos, gestionando de la mejor manera a la gente para que nos dé cosas buenas. Le fuimos dando al equipo más cosas», dijo Simeone.

El Cuti Romero rescató a un Atlético que se atascó con un jugador más. «Siempre es importante que el gol venga de donde sea, pero que llegue. Más allá de los tantos de Grimaldo y del Cuti, el equipo en el primer tiempo generó buen juego. Nos quedamos en ese 1-1 con el penalti y nos parecía poco por lo que estábamos haciendo. En el segundo tiempo, ellos defienden muy bien, muy ordenados. Con la expulsión se hizo incluso más difícil, porque el rival se hunde más. Parece más fácil porque tienen uno menos, pero el rival aumenta la atención y tú necesitas encontrar los espacios», añadió.

Simeone se marcha de Vitoria satisfecho de la sufrida victoria de su equipo y con un paso más en el acomodo de los futbolistas. «Sigo pensando que estamos en construcción, tratando de encontrar a los chicos que se están adaptando a lo que es el Atlético y a lo que se necesita para quedar en la historia del Atlético. Para jugar en el Atlético hay un nivel y para quedar en la historia hay otro. Ojalá podamos ir por ese camino», dijo Simeone.