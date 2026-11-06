La celebración más íntima de Kubrat de Bulgaria: así ha celebrado sus 61 cumpleaños junto a Carla Royo-Villanova

Kubrat de Bulgaria está de celebración. El hijo de Simeón II de Bulgaria y Margarita Gómez-Acebo ha cumplido 61 años y ha compartido este momento tan especial junto a su mujer, Carla Royo-Villanova. Aunque pertenece a una de las familias reales más reconocidas de Europa, el príncipe ha construido una vida bastante alejada de los focos y son contadas las ocasiones en las que aparece en actos públicos. Una discreción que también parece haber marcado esta fecha señalada, que ha celebrado en un entorno muy diferente al de las habituales reuniones familiares.

La cuenta oficial de la Casa Real búlgara ha querido felicitar al príncipe con una fotografía tomada en Omán, en la que aparece acompañado de Carla. «Feliz cumpleaños al príncipe Kubrat, que está celebrando su 61 cumpleaños en Omán con su esposa, la princesa Carla», reza el mensaje publicado en redes sociales. En la imagen, el matrimonio posa en un paisaje desértico junto a una mesa de madera ornamentada, sobre la que se puede ver un tapete y diferentes dulces.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre cómo están celebrando esta fecha ni si habrá alguna reunión familiar, como ocurrió con motivo de su 60 cumpleaños, cuando estuvieron presentes otros miembros de la familia real búlgara. En esta ocasión, la imagen difundida muestra a Kubrat y Carla disfrutando juntos de un escenario muy distinto al que acostumbran a frecuentar. Omán, con sus paisajes desérticos y sus contrastes, se ha convertido en el telón de fondo de una celebración que, al menos en lo que han querido compartir, ha estado marcada por la intimidad.

Kubrat de Bulgaria, una vida entre la medicina y la discreción

El príncipe Kubrat de Sajonia-Coburgo-Gotha y Gómez-Acebo, conocido también como Kubrat de Bulgaria, ostenta el título de príncipe de Panagyurishte, además de su condición de príncipe de Bulgaria y de Sajonia-Coburgo-Gotha. Sin embargo, su trayectoria profesional ha seguido un camino muy distinto al que podría esperarse de alguien nacido en una familia real. Su gran vocación ha sido la medicina, una profesión a la que se incorporó en 1990 y que ha marcado buena parte de su vida.

Lejos de convertir su posición en un motivo para permanecer en el escaparate público, Kubrat ha mantenido un perfil discreto y ha compaginado su carrera con su vida familiar. Junto a Carla Royo-Villanova ha formado una familia con tres hijos: Mirko, Lukas y Tirso. Los dos mayores han seguido los pasos profesionales de su padre. Mirko se ha especializado en cirugía general y del aparato digestivo, mientras que Lukas ha orientado su formación hacia la psiquiatría. Tirso, por su parte, ha escogido un camino diferente y se ha formado en el ámbito de las telecomunicaciones.

Su historia de amor con Carla Royo-Villanova

La historia de Kubrat y Carla comenzó cuando todavía eran muy jóvenes. Se conocieron durante un fin de semana en el pantano de San Juan gracias a una prima de ella. Carla tenía entonces 18 años y él 19. Aquel primer encuentro fue el comienzo de una relación que terminaría consolidándose con una boda celebrada el 2 de julio de 1993 en el monasterio de la Encarnación de Madrid. La ceremonia reunió a destacados representantes de la realeza, entre ellos los entonces reyes Juan Carlos I y Sofía.

Desde entonces, el matrimonio ha mantenido una relación alejada de las grandes exhibiciones públicas y ha formado una familia con sus tres hijos. En 2023, con motivo de su 30 aniversario de boda, Kubrat y Carla volvieron a renovar sus votos en una ceremonia íntima celebrada en el jardín de su casa. Un gesto que reflejó el carácter discreto con el que han vivido su historia y que ahora vuelve a estar presente en la celebración de los 61 años del príncipe en Omán.