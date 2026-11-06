Se acabó la jubilación a los 66 años en España y es oficial: se confirma que desde el 1 de enero de 2027 cambia para siempre la edad de jubilación

En 2027 se retrasa la edad de jubilación hasta los 67 años. A partir del 1 de enero, los trabajadores que no cumplan con unos requisitos mínimos de 38 años y seis meses cotizados durante la vida laboral tendrán que esperar a los 67 para poder acceder a la pensión sin penalizaciones. Esto está estipulado en la Ley 27/2011 de reforma de las pensiones y, como se está haciendo en Europa, próximamente se podría legislar para seguir retrasando la edad de jubilación. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el retraso en la edad de jubilación.

El año 2027 era un año marcado en rojo en materia de pensiones porque a partir del 1 de enero se rebasará la franja de los 66 años para llegar hasta los 67 años, que es a la edad a la que se tendrán que jubilar los trabajadores que no cumplan con unos requisitos mínimos de cotización. Esto está reflejado en la Ley 27/2011 aprobada en su día por el Gobierno del imputado Zapatero, que marca la fecha de 2027 como el último año en el que retrasa la jubilación… a la espera de más novedades.

En 2026, para acceder a una pensión contributiva de jubilación, hay que acreditar una cotización mínima de 38 años y tres meses y los que no lleguen a este mínimo y se quieran jubilar sin penalizaciones tienen que esperar hasta los 66 años y 10 meses. Esto cambia de cara al próximo año, donde se exigirá tener 38 años y seis meses cotizados para acceder a la retirada con el 100% de la prestación a los que se quieran jubilar a los 65. Los que no lleguen a este mínimo tendrán que esperar a los 67.

Se retrasa la edad de jubilación en España… y en Europa

El retraso de la edad de jubilación en España se viene acelerando en los últimos años como medida ante lo que se viene en España con las pensiones: la llegada de millones de baby boomers que desde ya y durante la próxima década cumplirán con las condiciones para acceder a una pensión de jubilación. Esto, sumado al aumento de la esperanza de vida, la baja natalidad y la tendencia de España a vivir con altas tasas de paro, crea una mezcla difícil de asumir para la maltrecha hucha de las pensiones.

Algunos países ya vienen tomando medidas al respecto y el primer país de la Unión Europea en llevar la edad de jubilación hasta los 70 años fue Dinamarca, que aprobó esta medida que afectará a los ciudadanos que no cumplan con los requisitos. Esta línea ha seguido Alemania, que demorará la llegada a la jubilación por cada año que aumente la esperanza de vida. Esto quiere decir que en territorio germano podrán jubilarse a los 67 años en 2032 y, a partir de ahí, los nacidos en 1984 alcanzarían la jubilación a los 68 años en 2052. La idea es que la jubilación a los 70 años se implemente en 2092.

Algunas voces autorizadas en la materia vienen avisando en los últimos meses que España podría seguir los pasos de estos países y retrasar la edad de jubilación. «Preparaos para lo que viene. Dinamarca es el primer país que legislará para que la jubilación se retrase a los 70 años. Tiene previsto introducirla en 2040. Nosotros seguiremos su ejemplo, más tarde o temprano», avisó en su día Gonzalo Bernardos durante una intervención en La Sexta.

Hace unos días también abogó por tomar medidas para que el sistema sea sostenible y esto pasa por ajustar la edad de jubilación a la esperanza de vida. «Deberíamos retrasar la edad de jubilación, ya que ha aumentado la esperanza de vida y en la mayoría de los países europeos también se está haciendo», afirmó el profesor de economía de la Universidad de Barcelona que ofreció una argumentación: «La sencilla razón de que se vive más tiempo y, por tanto, en todos los países del mundo está aumentando la edad de jubilación, como mínimo en los principales».