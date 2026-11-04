Los abogados lanzan la advertencia: «Olvídate de la jubilación si has estado cobrando el subsidio por desempleo para mayores de 52 años»

Una abogada experta en pensiones ha informado a través de un vídeo de las redes sociales sobre un caso que puede ocurrir en España: que no te concedan una pensión de jubilación después de haber sido beneficiario del subsidio por desempleo para mayores de 52 años. Esta profesional ha hablado sobre un caso que le ha ocurrido a uno de sus clientes y que van a recurrir porque considera que beneficia a las personas que no quieren volver a trabajar. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el caso de un jubilado al que no le han concedido la pensión tras cobrar el subsidio para mayores de 52 años.

El perfil en las redes sociales de @compromisolegal ha informado sobre un caso que ocurre muy poco en España, pero puede llegar a ocurrir. «Denegada una pensión de jubilación tras haber estado cobrando el subsidio para desempleo para mayores de 52 años», informa en los primeros instantes de este vídeo sobre el caso que ha llegado a su despacho de un trabajador al que le han denegado el acceso a la pensión de jubilación tras haber recibido el subsidio para mayores de 52 años, que cotizan para la jubilación.

«Para poder cobrar una pensión de jubilación en España se te exigen dos requisitos principalmente: el primero es que tengas como mínimo 15 años cotizados y el segundo es que al menos dos de ellos los tengas cotizados en los últimos 15 años», recuerda esta abogada experta sobre los requisitos para acceder a la jubilación. «Vamos, que si, por ejemplo, te corresponde jubilarte a los 67 años, tienes que tener como mínimo dos años cotizados entre los 52 y los 67».

La jubilación y el subsidio de desempleo para mayores de 52 años

Para explicar este caso, esta abogada hace mención a lo que se llama «carencia específica», que ocurre cuando los trabajadores no pueden cumplir con ese mínimo de dos años y que su cliente no ha podido cumplir, a pesar de haber estado cobrando el subsidio en los últimos años.

«Como ya sabéis, el subsidio por desempleo para mayores de 52 años cotiza para la jubilación, pero estas cotizaciones no sirven para cubrir esa carencia específica y esto es lo que le ha pasado a esta persona que había pedido la pensión de jubilación para este año 2026, pero como llevaba cobrando este subsidio desde el año 2012, no cubría esta carencia específica y ese es el motivo por el que le han denegado la pensión», explica sobre el motivo, a la vez que pone otro tecnicismo encima de la mesa «la doctrina del parénteis».

«Sirve para flexibilizar este requisito de carencia específica de aquellas personas que os quedáis en desempleo involuntario, de tal forma que si te despiden con 52 años de edad y estás cobrando el subsidio por desempleo hasta los 67 años, cuando llegues a jubilarte, esos dos años cotizados en los últimos 15 te los van a exigir desde los 37 a los 52», cuenta y los deja claro: «Es decir, partiendo de los 15 años anteriores a los que accediste al subsidio y no a la fecha en la que accedes a la jubilación».

«¿Por qué a esta persona concreta no se le ha aplicado la doctrina del paréntesis para flexibilizar este requisito? Muy sencillo, porque aunque esta persona llevaba desde 2012 cobrando este subsidio, realmente lo había ido intercalando con periodos de actividad laboral», cuenta esta abogada sobre el caso de su cliente, que no ha llegado al mínimo de dos años en estos periodos de actividad laboral que ha intercalado con el subsidio.

«Lo que ha considerado aquí la Seguridad Social es que a esta persona no se le debía aplicar la doctrina del paréntesis, precisamente porque había estado trabajando entre medias del cobro del subsidio. Así que lo que ha hecho es considerar que en el caso de esta persona concreta había que sumar los distintos periodos que había estado trabajando dentro de los últimos 15 años para ver si conseguía cubrir esa carencia específica y no ha podido conseguir los dos años», cuenta a la vez que informa que van a recurrir esta decisión de la Seguridad Social.

«Lo vamos a recurrir porque se estaría beneficiando a aquellas personas que deciden cobrar el subsidio y no volver a trabajar frente a las que sí que lo hacen», finaliza en el vídeo que ha contado con un gran número de visualizaciones en las redes sociales.